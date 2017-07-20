20 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugünlerde şansınız geri dönüyor. Umudunuzu kesmek üzere olduğunuz kariyer hayatınızda başarılı olmanızı engelleyen enerjileri arkanızda bırakmaya başlıyorsunuz. Maddi konularda dikkatli davranmaya devam etmelisiniz. Özel yaşamınızda uzun süredir devam eden beraberlikler de daha sıcak yakınlaşmalara dönüşebilir.Bugün önemli işler günü. Özellikle dikkat etmeniz gereken konu ilişkileriniz. İster iş ister aşk hayatınız olsun tüm ilişkilerinizde dikkatli olmalı ve tek taraflı düşünmeden hareket etmelisiniz. Ticari anlaşmalar ve finansal konularda oldukça şanslısınız. Planlı hareket etmeli ve kazancınızı herkesle paylaşmamalısınız.Bugün kendinizi yetersiz hissedeceğiniz anlar yaşayabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizi ilgilendiren konularla ilgili stres yaşayabilirsiniz. Bugün gördüğünüz tablo karşısında nasıl davranacağınızı belirlemekte zorlanabilirsiniz. Duygularınızla mantığınız arasında sıkışıp kalabilirsiniz gerçekçi davranın.Bugün iş hayatınıza dair duygularınız çok keskinleşebilir. Göreviniz dışında konularda sorumluluklar almanız istenebilir. Bu durum kendi işlerinizin aksamasına sebep olabileceği için oldukça öfkelenebilirsiniz. Aceleci tavrınız kaza ve aksaklıklara devam edebilir dikkatli davranın ve içinizde yükselen isyan duygusunu bastırmaya çalışın.Bugün temposu yüksek bir gündesiniz. Hayal gücünüz oldukça kuvvetli. Bunu işinize yansıtmaktan çekinmeyin ve bilin ki başarının sırrı sizde saklı. Özel yaşamınızda ise günlerdir devam eden gerginlikler belirsizlikler sona eriyor ve siz birlikte ya da tek başınıza yola devam kararı alarak hayatınızda yeni ve temiz bir sayfa açıyorsunuz.Bugün iş hayatınızdaki kişilere karşı içinizden yükselen isyan duygusunu hissedebilirsiniz. Fırsat olarak değerlendirebileceğiniz finansal konular hiç tahmin etmediğiniz şekilde sonuçlanabilir. Özel yaşamınızda ise sürüncemede kalan bir ilişkiyi sonlandırarak kendinizi büyük bir girdabın içinden düzlüğe çıkarabilirsiniz.Bugün kendinizi yenilemeniz için enerjiniz yüksek. Daha iyi bir yaşam için, eski ve artık işe yaramaz olan her şeyin geride bırakılması gereken bir süreç sizler için. Siz içten içe gelişmekte ve büyüme sürecindesiniz. Özel yaşamınızda ise aşkınızı ifade edin mutluluğu yakalayın. Siz duygularınızı açarsanız karşınızda daha güçlü birini bulacaksınız.Bugün işinizde sizin dışınızda gelişen pozitif yansımalar sayesinde başarıyı yakalayacaksınız. Kendinize güvenin ve sözlerinizi ruhunuzdan gelen enerjinin ışığıyla engin gönlünüzden geçtiği gibi ifade edin. Her şeyden önemlisi sizi siz yapan mert ve sevecen yapınızın size sağladığı fırsatlardır bunlar. Özel yaşamınızda ise hayat arkadaşınız olacak kişiyle karşılaşabilirsiniz.Bugün artık karar günü. Bugün istekleriniz daha önce olmadığı kadar netleşecek ve cesur adımlar atacaksınız. Sizinle aynı değerlerde buluşan fikir ve görüşlerinize önem veren insanlardan alacağınız destek ve iş birlikleri yaşamınız da yep yeni bir dönemin müjdecisi adeta. Özel hayatınızda da önemli kararların arifesindesiniz.Bugünlerde özellikle risk taşıyan işlerden uzak durmalısınız. Hedeflerinize hızla ilerliyorsunuz ve büyük heyecanlar yaşayacaksınız. Bu durumlarda kendi isteğinizin ne olduğuna önem vererek hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise yakınlarınızla ilişkilerinizde güven tazeleyeceğiniz var olan sorunları karşılıklı anlayışla çözüme kavuşturacağınız güzel zamanlardasınız.Uzun zamandır işinizle ilgili hayalini kurduğunuz önemli bir projenizi bugünlerde hayata geçirebilirsiniz ve kısa süre içinde fazlası ile yol alabileceğiniz imkanlara kavuşabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise sürpriz bir beraberlik söz konusu olabilir. Bu beraberliği karşınızdaki kişinin ısrarcı tavırları sonucunda kabul etmeniz büyük pişmanlıkları beraberinde getirebilir. Yeni bir ilişkiye başlamak için hiç acele etmemelisiniz.Bugün tüm duygularınız açık. Fazlasıyla kendinizi dinlediğiniz gündesiniz. İşinizle ilgili kendinizi yeniden keşfedecek ve dünyayı farklı değerlendirerek yaklaşımlarınızı bugünlerde belirlemelisiniz. Bugün işinizle ilgili konularda etkin olmaya çalışmalı maddi konularda ki beklentileriniz gerçekleşmesi için mücadele etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise popülariteniz oldukça yüksek.