20 Ocak Günlük Burç Yorumları

20 Ocak 2017 Cuma Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU 20 Ocak 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)

Bugün arkadaşlarınız, geleceğe dönük planlarınız, grup çalışmalarınız konusunda daha gerçekçi olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bağlı olduğunuz kuruluşlara dair konularda, ortaklaşa yatırımlarda daha fazla ciddi işler konulabilirsiniz. Kendinize güvenerek eski konularla ilgili sorunları halledebilirsiniz. Otorite figürleriyle aranız iyi olacak.

BOĞA BURCU 20 Ocak 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)

İş hayatınıza dair konularda daha olumlu beklenti içine girebileceğiniz, konuları daha dosdoğru konuşabileceğiniz, şimdiye kadar hazırlık yaptığınız konuları sunabileceğiniz, kendinizi işinizle ilgili ifade edebileceğiniz, daha ortada olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bugün özel hayatınıza dair konularda, ilişkilerinizle ilgili sorunları çözmek için harekete geçebilirsiniz. Eskiden gelen haberler fırsatlar bugün kullanılmak üzere sizi bekliyor. Herşeyi düzeltebilirsiniz ve yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Herkese birşeyler öğretmekten zevk alabilirsiniz.

İKİZLER BURCU 20 Ocak 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)

Hayalinizdeki veya size doğru gelen yapmak istediğiniz projeler, planlar ve hayattan beklentileriniz hakkında daha gerçekçi planlar yapma, herşeyi büyük resimde görme, mantıklı düşünerek ne yapmak istediğiniz konusunu da diğerleriyle paylaşmak istediğinizi söyleyebileceğiniz bir döneme gireceksiniz. Herkes sizinle bilgi paylaşmak isteyebilir. Kendi inandığınız şekilde eskiden gelen maddi konular, haberler ve anlaşmalarla ilgili yapılandırma, istediğiniz şekilde iş ortamınıza yansıtma konusunda çalışabilirsiniz. Ortaklaşa iş yaptığınız kişilere bugün şartlarınızı kabul ettirebileceksiniz. Kendi durumunuzu düşünecek ve şartları iyileştirme fırsatları yakalabileceksiniz bugün. Yapmanız gereken hamleleri yapın.

YENGEÇ BURCU 20 Ocak 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

Ortaklaşa işlerle ilgili daha iyimser, kendinizi gösterebileceğiniz, mantıklı düşünebileceğiniz, yatırımlarla ilgili araştırmalar yapabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sizi ortaklıklarda görmek isteyecekleri bir dönem. Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve kişisel gelişiminize destek olacak hamleler, araştırmalar, görüşmeler, incelemeler yapabilirsiniz bugün. Ortaklıklarınız ve ikili ilişkileriniz çok olumlu bir fırsat getirecektir. Kendinizi bir gözden geçirin, ilerlemelerinize bakın. Zihinsel faaliyetleriniz görüşmelerde sizi yukarıya taşıyabilir.

ASLAN BURCU 20 Ocak 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)



İkili ilişkilerinizde ileriye dönük olumlu beklentilere girebileceğiniz, ilişkiler konusundaki hareketlenmelerin olacağı, mantıklı bir şekilde sorunlarınızla ilgilenebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Maddi konularınızla ilgilenmeniz iş ortamınıza, çalıştığınız kişilerden veya gündelik hayatınızda kurduğunuz bağlantılar sayesinde çözüme ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Bulacağınız çözümler ev ve aile yaşantınızda aldığınız sorumluluklar hakkında da sizi rahatlatacaktır. Bir taş daha koyacaksınız.

BAŞAK BURCU 20 Ocak 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)



İş ortamınız, gündelik yaşamınız hareketlenecek. İş ortamınızla ilgili bağlı kalmadan çalışma yöntemleri, çalışmalarınıza araştırmalar ekleyeceğiniz ve bilgi paylaşımı yapacağınız metodları deneyebilirsiniz. Kendinizi daha gerçekçi bir şekilde, tarafsız yardım eder pozisyonda bulacağınız bir döneme giriyorsunuz. Arkadaşlarınıza destek olacaksınız, dışadönük ilgili tavrınızla yakın çevrenizde hoşnutsuz olduğunuz konulara el atacaksınız. Özel hayatınızda dab u tavır tutumlarınızla olumlu geri dönüşler alacaksınız. Bugün çözmek istediğiniz çevrenizdeki sorunlarla ilgili adımlar atmanız için önemli bir gün.

TERAZİ BURCU 20 Ocak 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)



Kendinize vakit ayıracağınız, özel hayatınızda yapmak istediklerinizle gerçekçi bir şekilde ilgileneceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Kendinizi nasıl göstermek istediğinizle ilgili, hobi araştırmalarına girerek veya gruplarla beraber faaliyetlere katılarak rahatlayabileceğiniz bir dönem olacak. Çocuklarınızla ilgili sorunlarda da çözümleriniz mantıklı olacaktır. İş hayatınızdaki beklentilerin karşılanmasını beklemiyorken bir anda maddi konularınıza da yardımı olacak çözüm planları yapabilirsiniz. İş hayatınıza ve toplumsal hayatınıza dair onurlandırılacağınız bir durum evinize de, aile ilişkilerinize de olumlu yansıyacaktır.

AKREP BURCU 20 Ocak 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Eviniz, ailenize dair konularla, kendi gelişiminiz, hayatınızda şimdiye kadar yaptıklarınızdan aldığınız verimi düşünmeye başlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Aile ve evinize vakit ayırmaya başlayacaksınız. Herkese yardımcı olmak ve kendinizle ilgili gerçekleri paylaşmaya dürüst olmaya başlayabilirsiniz. Bugün arkadaşlarınızla olan faaliyetlerle başlayabilirsiniz. Grup çalışmaları için de uygun. Bugün yalnız başınıza olmayacağınız faaliyetler siz yeni bakış açıları kazandıracak, kendinizle ilgili birşeyleri daha paylaşarak önemli adımlar attığınızı düşüneceksiniz. Bulunduğunuz çevredeki ilişkilerinizle ilgili olumlu gelişmeler olabilir.

YAY BURCU 20 Ocak 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)



Yeni çalışmalar, araştırmalar, konular hayatınıza girebilir. Yakın çevrenizle daha fazla ilgilenerek bilgi paylaşabileceğiniz, eğitimler alabileceğiniz, kardeşlerinizle veya kısa yolculuklarla geçirebileceğiniz fırsatlar yakalama zamanları bulabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sizden fikirler almak, sizinle görüşmek isteyenler artabilir. Bugün iş hayatınızda yapacağınız hamleler faaliyetlerle kontrolü elinize alabileceksiniz ve ortaklaşa işler, yatırımlara dair fayda sağlayabileceğiniz olumlu gelişmelere tanık olabileceksiniz. Maddi konularda kısmetler var. İstediğiniz birşey varsa elde edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU 20 Ocak 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)

Maddi konularınızla gerçekçi bir şekilde ilgilenecek ve planlar yapabilecek bir döneme giriyorsunuz. Fırsatlar getirebilecek zamanların olacağı bu dönemde düşünerek daha mantıklı adımlar atarak maddi konularınıza çözümler bulabilirsiniz. İş anlaşmaları bağlayabilirsiniz. Sizin dışınızdaki faktörleri araştırmanız, bağlantıları sorgulamanız, ileriye dönük ciddi anlaşmalara ve grupsal çalışmalarınıza katkıda bulunacaktır. Size varlıklı kişileri veya getirisi yüksek ortaklıkları da getirebilir. Bugünü iyi değerlendirmeniz faydalı olacaktır.



KOVA BURCU 20 Ocak 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 20 Şubat)

Bir süredir kendi içinize dönüktünüz ancak artık dışarı çıkma, kendinizi gösterme zamanı geldi. Birçok kişiyle görüşebileceğiniz, konuşmalar, faaliyetlerle kendinizi ortaya koyacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bağlı bulunduğunuz kuruluş ve kişilerle, ortaklaşa yapılacak işlerle ilgili bir adım atabilirsiniz. Atacağınız adımlar, araştırmalar iş hayatınıza dair aldığınız sorumlulukların birisini gerçekleştirmenize yardım edecek, belki size müşteri kazandıracaktır. Çalıştığınız kişilerden övgü almanız bile mümkün. Çalışma koşullarınızı iyileştirebilirsiniz.

BALIK BURCU 20 Ocak 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)



Biraz kendi içinize dönmek kendi başınıza kalmak isteyebileceğiniz bir döneme gireceksiniz. Sizden saklanan konular hakkında bilgi sahibi olacağınız dönemler olacaktır, kendi kendinizi bilgilendirme, toparlama, yenileme dönemi olarak da geçirebilirsiniz. Bugün ikili ilişkilerinizle ilgilenmeli ve de sorunlarınızı çözme girişimlerinde bulunabilirsiniz. İkili görüşmeleriniz başka bakış açıları yakalamanızı sağlayabilir, şimdiye kadar neden uygulamadım diye düşündürtebilir size. Bu yeni olumlu ilişkilere dair adımlar sizin özel hayatınızdaki arkadaş kitlenize yenilerini katabilir ve sizin isteklerinize destek olacak kişilerle buluşmanıza sebep olabilir. Grup çalışmalarınız için faydalı olacaktır.