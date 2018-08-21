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20-26 AĞUSTOS BURÇ YORUMLARI

20-26 AĞUSTOS BURÇ YORUMLARI

21 Ağustos 2018 Salı 21:06
20-26 AĞUSTOS BURÇ YORUMLARI

İşte Astroloji uzmanı Aysun Koç'tan, 20 - 26 Ağustos haftalık burç yorumları...

20-26 Ağustos Burç Yorumları

Aşk ve yaratıcılıkla ilgili şanslı bir hafta. Çocuk sahibi olmak isteyenler bu isteklerine kavuşabilir. Yakın çevrenizdeki dedikodular hafta sonuna doğru canınızı sıkabilir.

20-26 Ağustos Burç Yorumları

Aşk veya çocuklar hafta başında ilgi odağınız. Hafta ortasından itibaren diş ve kemik sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Hafta sonu eşiniz veya yakın akrabalarla tartışmaktan kaçınmakta fayda var.

20-26 Ağustos Burç Yorumları

Haftaya sorumlulukların yüküyle başlasanız da hafta ortasından itibaren keyif alacağınız aktiviteler yapacaksınız. Bu hafta yeni bir aşka yelken açmak veya evlilik teklifi gibi konularda şanslısınız.

20-26 Ağustos Burç Yorumları

Çocuklarınızla veya sevdiğinizle hoş vakitler geçirebilirsiniz. Hafta sonuna doğru kıskanç ve baskıcı olmamaya çalışmanız yararınıza olacaktır. Bekar başaklar romantik bir ilişkiye adım atabilir.

20-26 Ağustos Burç Yorumları

Haftaya para konularına odaklı olarak başlayacaksınız. Hafta ortasından itibaren uzun yolculuklar, akraba ziyaretleri söz konusu olabilir. Bu hafta kendinizi fazla fedakar ve verici hissedebilirsiniz.

20-26 Ağustos Burç Yorumları

Finans konularıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.Diş ve ve kemik sağlığınıza dikkat etmelisiniz.Aşk veya çocuklarla ilgili olaylar da hafta sonunda sizi meşgul edecektir.

20-26 Ağustos Burç Yorumları

Hafta başında seyahat edebilirsiniz.Hafta içinde aile ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz.Hafta sonu ise arkadaş çevrenizle hoş vakit geçirebilirsiniz.İçe dönük bir ruh halinde olabilirsiniz.

20-26 Ağustos Burç Yorumları

Yurt dışı, hukuki konular veya eğitimle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Eşiniz veya ortağınızla ilgili yaşadığınız sorunları kolayca çözebilirsiniz. Maddi konularda oldukça şanslı bir hafta.

20-26 Ağustos Burç Yorumları

Etrafınızdaki kadınlarla anlaşmakta zorluk çekeceğiniz bir hafta.Uzak veya yakın yerlere gezilere gidebilirsiniz. Hayatınızla ilgili tüm konularda planlamalar yapabilirsiniz.

20-26 Ağustos Burç Yorumları

Sağlık ve iş konularıyla yoğun bir şekilde ilgilenmeniz gerekebilir. Stres ve yorgunluk sorunları yaşayabilirsiniz. Çocuklarınıza ve sevdiklerinize daha anlayışlı ve şefkatli davranmanız iyi olacak.

20-26 Ağustos Burç Yorumları

Parasal konularda risk almamalısınız ve borç para vermemelisiniz. İş, sağlık, kariyer konularında şanslı bir hafta. Hayatınızın yönünü belirleyen önemli kararlar alabilirsiniz.

20-26 Ağustos Burç Yorumları

Yurt dışı bağlantılı bir iş bulabilir, uzak yerlere yolculuk yapabilirsiniz.Karar vermekte zorluk yaşayabilirsiniz.Midenize özen göstermelisiniz.Hafta sonu aile içi diyaloglara dikkat.

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