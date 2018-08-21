20-26 AĞUSTOS BURÇ YORUMLARI

İşte Astroloji uzmanı Aysun Koç'tan, 20 - 26 Ağustos haftalık burç yorumları...

Aşk ve yaratıcılıkla ilgili şanslı bir hafta. Çocuk sahibi olmak isteyenler bu isteklerine kavuşabilir. Yakın çevrenizdeki dedikodular hafta sonuna doğru canınızı sıkabilir.

Aşk veya çocuklar hafta başında ilgi odağınız. Hafta ortasından itibaren diş ve kemik sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Hafta sonu eşiniz veya yakın akrabalarla tartışmaktan kaçınmakta fayda var.

Haftaya sorumlulukların yüküyle başlasanız da hafta ortasından itibaren keyif alacağınız aktiviteler yapacaksınız. Bu hafta yeni bir aşka yelken açmak veya evlilik teklifi gibi konularda şanslısınız.

Çocuklarınızla veya sevdiğinizle hoş vakitler geçirebilirsiniz. Hafta sonuna doğru kıskanç ve baskıcı olmamaya çalışmanız yararınıza olacaktır. Bekar başaklar romantik bir ilişkiye adım atabilir.

Haftaya para konularına odaklı olarak başlayacaksınız. Hafta ortasından itibaren uzun yolculuklar, akraba ziyaretleri söz konusu olabilir. Bu hafta kendinizi fazla fedakar ve verici hissedebilirsiniz.

Finans konularıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.Diş ve ve kemik sağlığınıza dikkat etmelisiniz.Aşk veya çocuklarla ilgili olaylar da hafta sonunda sizi meşgul edecektir.

Hafta başında seyahat edebilirsiniz.Hafta içinde aile ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz.Hafta sonu ise arkadaş çevrenizle hoş vakit geçirebilirsiniz.İçe dönük bir ruh halinde olabilirsiniz.

Yurt dışı, hukuki konular veya eğitimle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Eşiniz veya ortağınızla ilgili yaşadığınız sorunları kolayca çözebilirsiniz. Maddi konularda oldukça şanslı bir hafta.

Etrafınızdaki kadınlarla anlaşmakta zorluk çekeceğiniz bir hafta.Uzak veya yakın yerlere gezilere gidebilirsiniz. Hayatınızla ilgili tüm konularda planlamalar yapabilirsiniz.

Sağlık ve iş konularıyla yoğun bir şekilde ilgilenmeniz gerekebilir. Stres ve yorgunluk sorunları yaşayabilirsiniz. Çocuklarınıza ve sevdiklerinize daha anlayışlı ve şefkatli davranmanız iyi olacak.

Parasal konularda risk almamalısınız ve borç para vermemelisiniz. İş, sağlık, kariyer konularında şanslı bir hafta. Hayatınızın yönünü belirleyen önemli kararlar alabilirsiniz.

Yurt dışı bağlantılı bir iş bulabilir, uzak yerlere yolculuk yapabilirsiniz.Karar vermekte zorluk yaşayabilirsiniz.Midenize özen göstermelisiniz.Hafta sonu aile içi diyaloglara dikkat.