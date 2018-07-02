2 Temmuz günlük burç yorumunuz

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İletişim konusunda hareketli bir gün geçirmeniz muhtemel. Zihinsel olarak da yoğun işler içerisinde olabilirsiniz. Artan iletişim trafiği sizi biraz gerginleştirebilir. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle olan ilişkilerinizde destekleyici bir tutum içinde olabilirsiniz. Bire bir ilişkilerinizde sert bir tavır sergilemeniz mümkün. Tavırlarınızı ve konuşmalarınızı esnetmenizde yarar vardır.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün iş hayatınızda sorumluluklarınızda artışlar olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için kendi meslek grubunuzdaki kişilerden yardım alabilirsiniz. Ailenizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Babanızla ilgili konularla ilgilenebilir, destek verebilirsiniz. Ev ortamınızda olmak size huzur verecek. Evinizde keyifli bir akşam geçirmek olasıdır.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün yeni ufuklara açılmak için harekete geçebilirsiniz. Yeteneklerinizi çok iyi kullanabileceğiniz bir gün. Yetenekleriniz ile ilgili hayalleriniz gerçekleştirmek, sevdiğiniz işi yapmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli programlar organize edebilirsiniz. Eğitim aldığınız konularda kendinizi geliştirmeniz mümkün.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Yaptığınız işlerde sorumluluklarınızın arttığı bir gün. Hizmet verdiğiniz kurum ve kişilerin taleplerinde artış olabilir. İşlerinizde daha detaylı çalışmalar yapmanız gerekebilir. Geçmişe dair anıların, konuların aklınıza gelmesi olasıdır. Sizi duygusal olarak etkileyebilir. Kendinizi geçmişe odaklanmamanız sağlığınız açısından yararlı olacaktır.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün Sorumlu olduğunuz konuları tamamlamanız gerekebilir. Bunun için iş arkadaşlarınızdan destek alabilir, grup çalışmaları düzenleyebilirsiniz. Ortak yapılan çalışmalarda işlerinizi daha hızlı ve kısa zamanda teslim edebilirsiniz. Eşiniz veya sevgilinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Keyifli bir akşam yemeyi için program yapmanız mümkün.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Hizmet aldığınız kişilerle iletişim içinde olabilirsiniz. Güçlü kişilerden destek görebilirsiniz. Ortak paylaşım konuları gündeminize gelebilir. Bu konuda çok detaycı ve araştırmacı olmanız mümkün. Bu tutumunuz ortaklık yapacağınız kişilerle gerginlik yaşamanıza sebep olabilir. Güven gerektiren konularda temkinli olacağınız bir gün.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün bazı konularda farkındalıklarınız artabilir. Yaptığınız işlerinizle ilgili yurt dışından cazip iş teklifleri gelebilir. Bu gelen teklifle birlikte yeteneklerinizin ne kadar değerli olduğunu fark edebilirsiniz. Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalarınızın, verdiğiniz emeklerin karşılığını görmek manevi olarak sizi çok mutlu edecektir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün yapmış olduğunuz işlerinizle ilgili kariyerinizde daha hırslı olmanız olasıdır. Hayalinizdeki kariyer için harekete geçebilir ve beklenmedik kariyer değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Yapmış olduğunuz iş, bir gruba hitap ediyor olabilir. Atmış olduğunuz adımlarla güçlü destekler görmeniz mümkündür. Sorumluluklarınız artıyor.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün sorumlu olduğunuz işlerde iş arkadaşlarınızın desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Hedefleriniz ile ilgili konularda çeşitli yazışmalar, konuşmalar yapabilir, bir kurumdan destek almak isteyebilirsiniz. Yapacağınız araştırmalarda yurt dışı bağlantılarınızdan yardım almanız mümkün. Bireyselliğiniz ve özgürlüğünüz ön plana çıkıyor.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün çalışma hayatınızda geliştirmek istediğiniz işler için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sorumluluklarınız ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Geleceğe dair konularda kendinizi endişeli hissetmeniz mümkün. Elinizde olmayan sebeplerden dolayı gergin bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Kendinizle kalmak, düşünmek isteyebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün kendinizle ilgili konularda endişeli hissedebilirsiniz. Duygularınızı kontrol etmekte zorlanmanız olasıdır. Arkadaşlarınızla ilgili konularda güvendiğiniz kişilerle beraber olmak isteyebilirsiniz. Ümitleriniz ile ilgili konularda kararlar alırken bireysel adımlar atmak istemeniz mümkün. Arkadaşlarınızla görüşmeniz gerginliğinizi azaltabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün finansal konularınız gündeminize gelebilir. Bu konuda sezgilerinize güvenmeniz mümkündür. Sahip olduğunuz değerleri korumak için çaba sarf edebilirsiniz. Beklenmedik harcamaların karşınıza çıkması olasıdır. Bütçe planlaması yapmanız sizi maddi kayıplara karşı korur. Yaratıcılığınızı kullanarak maddi kazanç sağlayabilirsiniz.