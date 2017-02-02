2 Şubat Günlük Burç Yorumları

2 şubat 2017 Perşembe Günlük Burç YorumlarıKOÇ BURCU 2 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)Yaşadığınız bazı olaylar sizde tatminsizliğe yol açabilir. Size, hedeflerinize ya da mesleki yaşamınıza etki edeceğini düşündüğünüz şeyleri hayata geçirebilirsiniz. Belirgin özelliklerinizi öne çıkartan bir öz geçmiş oluşturabilirsiniz.BOĞA BURCU 2 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)Değişik mecralarda heyecan yaşamanıza sebep olacak fırsatlar söz konusu. Zihninizi serbest bırakıp şansları daha iyi değerlendirebilir ya da bilgilenmenizi sağlayacak görüşmeler ayarlayabilirsiniz. Aşk durumunuz bugün duygusal açıdan tatmin edici.İKİZLER BURCU 2 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)Yaşamınızı zorlaştıran, sizi olumsuz düşünmeye sevk eden kişilere set çekmelisiniz. Bu kişiler sizin yaşam enerjinizi azaltıyor. Önemli değişiklikler yaparak yolunuzda ilerlemelisiniz. Bunu başardığınız an farkı göreceksiniz.YENGEÇ BURCU 2 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)Değişik düşünce yapılarını veya değişik kültürleri tanımanızı gerektirecek işlere yoğunlaşmalısınız. Bu durum yaşamınıza daha geniş pencereden bakmanıza, size rol model olabilecek insanlarla tanışmanıza gerekçe olabilir.ASLAN BURCU 2 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)En yakın çevrenizi ilgilendiren konularda geç adımlar atmanız ya da çözüm üretememeniz, problemlerin büyümesine neden olabilir. Yaşam standardınızı düşüren kişileri engellemelisiniz. Meslek hayatınızı uzun dönemde çok daha güvenilir duruma getirecek ani değişiklikler görülebilir.BAŞAK BURCU 2 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)Kabiliyetlerinizi göstererek daha çok gelir ya da maddi açıdan kazanç arttırmanızı sağlayacak şeylere vakit ayırmalısınız. Düşüncelerinizi paylaştığınız kimselere söyledikleriniz sonucunda bir ilişki ve ya iş ortaklığınız farklı bir hal alabilir.TERAZİ BURCU 2 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)Sağlık, aile ya da evinizle ilgili konular önceliğiniz olabilir. Yakın çevrenizle ilişkilerinize tenkitle yaklaşmayıp daha hoşgörülü olmalısınız. Sonu belli olan şeyleri kabullenmeli, olguları değiştirme fikrini aklınızdan çıkarmalısınız. Meslek hayatınızda size engel olan kimselere geçit vermeyin.AKREP BURCU 2 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)Size her anlamda katkı sağlayacak kimselerle görüşebilir veya seyahatleriniz sırasında hayatınıza yeni şeyler katabilirsiniz. Bu tür planlamaları ertelememeli aksine fırsat yaratmalısınız. Düşüncelerinizi net bir şekilde paylaşmalı, evinizle alakalı önemli ve olumlu değişiklikleri ortaya çıkarmalısınız. Sevgi temalı ilişkilerinizde anlayış ön planda.YAY BURCU 2 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)Vereceğiniz kararları tek başına vermeli, kimsenin karışmasına fırsat vermemelisiniz. Kafanızda ki bazı planları paylaşmamanız, kendinizde tutmanızda yarar var. Aksi halde sizden fayda etmeye çalışan, kasıtlı kötü yönlendiren kimseler ve olumsuz fikirleri söz konusu olabilir.OĞLAK BURCU 2 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 şubat)Bazı durumlarda aktif olmanız halinde, iş ve aşk hayatınızda önemli kazançlarınız olabilir. Değer verdiğiniz birisiyle yapacağınız iş ortaklıkları, geleceğinizin daha iyi olmasını sağlayabilir. Evinizle alakalı değişiklikler ya da düzenlemeler gündeme gelebilir.KOVA BURCU 2 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 şubat - 19 Şubat)Farklı değerlendirmelere açık olmalı ve kendi görüşünüzün duyulur olmasını sağlamalısınız. Fakat dinginliğinizi korumanız ve duygularınıza hâkim olmanız gerek. Diğerlerinin sizi örnek almasını sağlayacak değişimler yapmalısınız. Kontrollü ve özenli olmanın yararını göreceğiniz günlerdesiniz.BALIK BURCU 2 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)Cömertliğiniz, çalışma arkadaşlarınız veya meslektaşlarınız arasında imajınızı güçlendiriyor. Paylaştıklarınız maddi ve manevi açıdan size fazlasıyla geri dönüş sağlayacak. Geleceği olan iş ortaklıkları ve dostluklar söz konusu. Sevgi temalı ilişkilerinizi geliştirebilecek planlar yapabilirsiniz.