19 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

İş hayatınızda bir yükseliş dönemi söz konusu. Bununla biraz ters orantılı olarak aşk hayatınız gerilemiş durumda. İşsel anlamda yükselen kazancınız ve açılan kapılar biraz aile desteğiniz sayesinde oluyor bu sıralar. Bunun kıymetini bilmeli aşk hayatınızda da yaratıcı yeniliklere açık olmalısınız.Uzun bir süredir içinde bulunduğunuz sıkıntılarınızı neredeyse aştınız. Çoğu gitmiş azı kalmış durumda fakat yorulduğunuzu hissediyorsunuz. Arkadaşlarınızdan destek almaktan çekinmeniz sizi sorun çözmek konusunda engelliyor. Bunu gözardı etmemeli ve onlarla yardımlaşmaktan çekinmemelisiniz.Bugün kaybetmeyi sevmeyen ve zorluklarla mücadele eden inatçı yanınız bir hayli kabarmış durumda. İş hayatınızda oyun oynarcasına hamleleriniz, sizi başarıya ulaştıracaktır. Fakat bunu, arkadaşlarınızı da hesaba katarak onları ezmeden yapmamalısınız. Arkadaşlarınızla aranızı hırslarınız yüzünden bozmak istemezsiniz.Bugün hafta ortasına gelmiş olmanıza rağmen size hala hafta başı gibi geliyor olması bu haftayı ne kadar rahat geçirdiğinizin göstergesi. İşlerinize o kadar alışmış ve hakim davrandınız ki bunu patronlarınız ve tüm iş arkadaşlarınız dahi farketmiş durumda. Prestijiniz de arttı. Ama sevdiğinize ve kendinize fazla zaman ayıramamak için bir sebep yok.Yine takıntılı günlerinizdesiniz. Sevgilinizle iyi giden birlikteliğinizin ve tartışmamanızın altında bile bir şeyler arıyorsunuz şu sıralar. Sanki bu kadar iyi gitmesi anormalmiş gibi de düşünüyor olabilirsiniz ama asıl mesele sizsiniz. Takıntılarınızdan kurtulmalısınız. Elinizdekilerin kıymetini bilmeli ve bunu korumalısınız. Parasal konulardaki savurganlığınız yine çok arttı.Sosyal hayatınızda kendinize gösterdiğiniz ilgi ve ayırdığınız zamanlar sizde mutluluk ve huzur olarak dönmeye başladı bile. Son birkaç gündür kendinize vakit ayırmanız ve arkadaşlarınızla aktivitelere katılmanız meyvelerini veriyor. İş yaşamınızda işleriniz yoluna girdi fakat olabilecek tersliklere karşı son derece sakin ve mantıklı olmalısınız.Son zamanlarda olan kararsız tavrınız ve insanlara karşı güvensizliğiniz sizi çok üzüyordu. Ama bunu üstünüzde fırlatıp atmanız bir anda oldu. Bu başarınız sayesinde artık daha net ve kararlı olduğunuz kesin. Şimdiyse yeni bir yol haritası çizerek hayatınıza daha eğlenceli ve huzurlu bir yön vermelisiniz.Yeni tekliflere davetlere ve arkadaşlıklara açık ve ılımlı olmalısınızÇevrenize karşı uyumunuz gözden kaçacak gibi değil. Arkadaşlarınızın size olan sevgisi göğsünüzü kabartıyor adeta. Bunu sürdürmek ve mutlu olmak için sevecen ve anlayışlı olmaya devam etmelisiniz. Bir de bu ara karşınıza çıkabilecek güzel bir kısmet olabilir. Bu konuda aceleci davranmamalısınız.Bu aralar çok sıkıldınız. Kazancınızın artışındaki değişiklik bile sizi tam anlamıyla mutlu etmeye yetmiyor. Aslında en sıkışık zamanda ilaç gibi gelmişti. Çok sıkılmanızın sebebi bir değişiklik arayışında olmanız. Ama bunu uzaklarda aramak yerine çok yakınlarınızdaki insanlarla bir arada geçirmeniz buna şans vermeniz belki de tüm sorularınıza cevap bulduracaktır size.Her şey yolunda gitse de bazen çok sıkılıp daraldığınızı hissediyorsunuz. Kendinizi abur cuburlara bile veriyorsunuz bu ara. Bu size hep daha fazla sıkıntı hem de ekstra kilo aldıracaktır. Bunun önüne geçmek için yapmadığınız yeni sosyal aktivitelere yelken açmalı ve iş hayatınızda daha serinkanlı olmalısınız.İş yerinizden alacağınız güzel bir teklif var. Bunu kendinize olumlu yönde çevirmek tamamen sizin elinizde. Bu da tavrınız ve soğukkanlılık seviyenizle ilgili olarak değişebilir. Bu yüzden son derece sakin ve serinkanlı olmalısınız. Sevgilinizle aranızdaki uçurumunda sebebi şu sıralar yaşadığınız iletişimsizlikten kaynaklanıyordu. Ona gerekirse bir değil birkaç adım atmaktan kaçınmayınız.Şu sıralar çözümsüz sorunlarınız canınızı bir hayli sıkıyor. Moraliniz bozuldukça içine girdiğiniz karamsarlık daha da artıyor. Oysa tek çözümü ve çaresi sizde. Son dönemler de partnerinizin desteğini hep hissettiniz ve bu tür zamanlarda ne kadar iyi geldiğini biliyorsunuz. Onun yeniden yanınızda olmasına izin verin.