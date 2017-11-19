19 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Yakın zamanda bünyenizi zorlayacak alerjik bir durumla karşılaşabilirisiniz. Bu durum zaten kronik bir rahatsızlığınız ya da yeni bir rahatsızlık olabilir. Korkmayın hayatınızı çok fazla değiştirmeyecek fakat şimdiden bağışıklık sisteminizi güçlendirmenizi öneriyoruz. Ailenin değerli bir bütünlük olduğunu yeniden hatırlayacağınız bir gün olacak. Karşınıza çıkacak olan bir zorluk karşısında ailenin verdiği manevi desteğin önemini anlayacağınız bir dönem sizi bekliyor.Küçük ayrıntılarla uğraşmaktan uzak durun, bugün sizi bekleyen birçok büyük problem olabilir gergin bir döneme giriyorsunuz. Hazırlıklı olun ve sorunları gördüğünüz gibi çözmeye gayret edin. Sağlığınız konusunda bu dönem içerisinde bedeniniz size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bedeninizde meydana gelen bazı olumsuzlukları dinlemeli ve önlem almaya başlamalısınız.Aşk, ilişkiler, aile üçgeni bugün sizi biraz yıpratabilir.Biraz kendinize yönelmelisiniz. Bunun ismi bencillik değildir. Unutmamanız lazım gelen en ehemmiyetli şey şu; şayet siz iyi olmazsanız kimseye yararlı olamazsınız. Yaşadığınız kesif duygusal tempo, sağlığınızı negatif istikamette etkileyebilir. Bu sıralar yaşayabileceğiniz küçük tefek baş ağrıları, karın ağrıları gibi ufak sıhhat meseleleri size bu sinyali sağlıyor olabilir. Unutmayın sıhhatli olursanız ve zihniniz duru olursa hem siz hatta çevrenizdekiler mutlu olacaktır.Yarım kalan , kafanızda bitiremediğiniz düşünceler,arzular sizi bugün gereğinden fazla yorabilir. Çözümü dışarıda aramak yerine korktuğunuz düşüncelerle ilgilenin. Endişe etmeyin bu dönem çözüm dönemi. Siz takip eden sorunlar çözüme kavuşacak. Bu süreçte aile içerisinde yaşı geçkin birilerini kaybedebilirsiniz. Mümkün olduğunca yaşça büyük olan aile bireylerinizle ilgilenmelisiniz.Sizin yürüdüğünüz yaşam yolunda çoğu yandaşınız, yol arkadaşınız olacaktır. En güzel bölümü aile haricinde olan bu yolda dostlarınızı seçebilme lüksünüz var. Etrafınızda kendinize yakın tuttuğunuz sosyal anlamdaki dostlarınızı seçerken biraz dikkatli davranmalısınız.Bu devre içinde sizi pozitif istikamette etkileyen henüz mutlu ve kendisine güvenilir hissettiren ve hayatınız üstünde tahakküm kurmaya çalışmayan arkadaşları çevrenizde tutmaya çaba etmenizi öneriyoruz.Karşınıza gelen konular ile ilgili kısa tümceler kullanmaya çalışın.Konu konusunda uzun tümceler içinde söylediğiniz kimi tümceler aileniz doğrulusunda hatalı açıklanabilir. Bugün kısa tümceler kurun.Bir küçük tatil yapmanızın tam sırası kendinizi küçük bir kaçamak yaparak zaman açmanız sizin için çok mutlu edici olacak yıldızınız kuşu havada görüyor.Her anne-baba çocukları ve ailesi içerisinde endişeler taşır. Bu defa normal bir şeydir. Siz bundan sonra bir fert olsanız dahi büyüklerinizin gözünde hiçbir zaman olgunlaşmazsınız. Bu vaziyet bazı durumlarda üzerinize çok geldiklerini size düşündüren, baskı öğeyi gibi gözüken söylemlere sebebiyet verebilir. Hayatı deneyimlemeye devam edeceksiniz fakat bu endişeleri da anlayışla karşılamalısınız.Unutmayın aile büyükleri sizin kötülüğünüzü düşünmez yanlızca kendisi bildikleri çerçevede savunmaya yönelik baskı oluştururlar.Sağlık ile ilgili ehemmiyet vermediğiniz kimi detaylar var. Bu ufak görünen detaylar kısa vakit içinde ana mevzu olabilir.Unutmayın hastalanmadan sağlığın kıymetini yeteri kadar anlayamıyor insan.Ufak meseleleri ihmalle büyük duruma getirmemelisiniz.Bugüne kadar göz ardı ettiğiniz, ihtiyaç duyulan özeni göstermediğiniz ufak sıhhat sorunları bu dönemde biraz canınızı sıkabilir.Hemen tedbir almanızı öneriyoruz. Bu sıhhat sorunları yakın ileride canınızı defa sıkabilir.Bugün biraz henüz kendisi hislerinize ve içinizde size bu defa doğru veyahut bunun olmaması gerekmektedir diyen sesi dinlemelisiniz.Biraz henüz gerçek isteklerinize odaklanmalısınız. Eğer ilişkiniz yoksa yeni bir temasa yelken açmak içersinde doğru kılavuzunuz olacak, şayet bir temas içerisindeyseniz lüzumsuz beklentilerden uzak tutacak.Akrabalarınız arasında size çok yakın birinden bu dönemde uzak kalma ihtimaliniz var. Hayat bazen ayrılıklar getirebilir. Her şey güzel olacak çok fazla üzülmemeye gayret edin. Daha doğrusu üzülmeniz çok normal ama üzüntüye takılı kalmamaya gayret etmeye çalışın. Hayat aileyle çok güzel fakat hayatın kendisi de çok değerli bu dönemde bunu çok daha iyi anlayacaksınız.Samimi olmayan insanlara dikkat edin bazı sözde dostlarınız sizin hassas olduğunuz bu dönemde sizlere zarar verme potansiyeline sahip. Çevrenizdeki herkesi kendiniz gibi zannedip sırlarınızı vermeyin. Unutmayın sır size aittir. Ailenin değerli bir bütünlük olduğunu yeniden hatırlayacağınız bir gün olacak. Karşınıza çıkacak olan bir zorluk karşısında ailenin verdiği manevi desteğin önemini anlayacağınız bir dönem sizi bekliyor.Aile içerisinde alınacak kararlar konusunda etkin olmalısınız fakat bunu tartışma zeminine taşımamalısınız. Yüksek enerjiniz ve fevri duruşlarınız sizin anlaşılmaz, uyumsuz olarak algılanmanıza sebep olabilir. Ve çözülmeyi bekleyen sorunları çözümsüzlüğe sürükleyebilir. Sağlık anlamında zor günler geride kalmak üzere. Bu dönemde geçmiş dönemde yaşadığınız sağlık ile ilgili sorunlarınızı iyileştirme dönemi içerisindesiniz. Yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz. Uygulamayı unutmayın.Çevrenizde size gülümseyen herkesi iyi niyetli olarak algılamayın. Şu sıralar, içinde bulunduğunuz döngü insanların sizi kullanmasına açık olduğunuz istikametinde sinyaller gönderiyor . Sürekli aynı şahıslarla olmanız sizin tek istikametten bakmanıza sebep veriyor olabilir. Biraz daha çok sosyalleşmeye çaba etmelisiniz. Çok yakınınızda olan birisi kendisi çıkarları içerisinde sizi kullanıyor olabilir. Gözlerinizi dört açın aile ilişkilerinizi sıkıntıya sokan haller olabilir. Unutmayın insanlar kötü amaçlı olmasalar da bazı durumlarda kendi menfaatleri içerisinde yakınındakilere istemeden de olsa zarar verebilir.