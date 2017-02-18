18 Şubat Cumartesi Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)
İŞ: İş yaşantınızda ilginç konuşmaların yaşanacağı bir günde, çevreniz her konuda sizi destekleyecek...
AŞK: Gizli arzuların sizi ele geçirmesine izin vermemeli ve uçuk duygulardan uzak kalmalısınız.
SAĞLIK: Bugün sağlığınıza gereken önemi vermiyorsunuz. Oldukça dikkatsiz bir gününüzdesiniz.
BOĞA BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)
İŞ: İş çevrenizde ilginç fikirler üreterek, çevrenizi istediğiniz tarzda etkilemeyi başarıyorsunuz
AŞK: Sahiplenici duygular içinde olmanız, onun canını sıkıyor. Biraz esnek olmayı denemelisiniz..
SAĞLIK: Mide ağrılarınızın nedeni, düzensiz beslenmenizdir.Yediklerinize dikkat etmek zorundasınız.
İKİZLER BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)
İŞ: Sadece kendinize güvenmekle hata ediyorsunuz. Bugün çevrenizle işbirliği içine olmanız gereken bir gün.
AŞK: İkili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamalısınız. Bazı kişiler aleyhinize konuşabilir. Dikkatli olmalısınız.
SAĞLIK: Göğüs kısmınızı sert rüzgardan ve soğuktan korumalısınız. Saçlarınızı kurutmadan dışarı çıkmayın.
YENGEÇ BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)
İŞ: Koşullardan yeterince memnun kalmadığınız için kendinizi zorlamamalısınız. Her şey düzelecek.
AŞK: Onun kabul edemediği konular üzerinde fazla ısrarcı davranmamalısınız. Zamanla fikir değiştirecektir..
SAĞLIK: Sinirlendiğiniz de, sağlığınızın etkilendiğini biliyorsunuz. Böyle anlarınızda bulunduğunuz ortamı terk edin.
ASLAN BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)
İŞ: Eleştiriye gelemeyen yapınız yüzünden çevrenize aykırı düşüyorsunuz. Olayları zamana bırakmalısınız..
AŞK: İlişkinizde, bazı olayların özel olduğunu düşünürseniz, kendinizi çevrenizle kıyaslamamalısınız.
SAĞLIK: Soğuk havada boğaz ve boynunuzu koruyun. Aksi halde öksürük, farenjit gibi rahatsızlıklar oluşabilir.
BAŞAK BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)
İŞ: İşinizle ilgili gerekli ayrıntıları kısa sürede tamamlamalı ve yeni projelerinizi geliştirmelisiniz.
AŞK: Aile içi kavgalarınıza artık son vermenin zamanı geldi. Olayları bir an önce sonuçlandırmalısınız.
SAĞLIK: Karaciğere ağır gelecek fazla yağlı yiyecekleri bu ara unutun ve haşlanmış sebzelere ağırlık verin.
TERAZİ BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)
İŞ: İşinizle ilgili yeni gelişmeleri takip ederek, daha olumlu sonuçlara gideceksiniz. Biraz sabırlı davranın.
AŞK:Sevdiğiniz kişi her konuda size fazla güveniyor. Bugün onunla yeni konuları görüşeceksiniz.
SAĞLIK: Baş bölgenizi yeterince korumadığınız için, duyu organlarınızla ilgili problemler yaşayabilirsiniz.
AKREP BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)
İŞ: Güçlü mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için, hiç kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz..
AŞK: Onun kendini savunması için zaman tanımalısınız. Her şeye sizin kadar çabuk uyum sağlayamıyor.
SAĞLIK: El becerinizi sergileyeceğiniz güzel bir gün. Hobilerinize daha çok vakit ayırmalı, zamanı değerlendirmelisiniz.
YAY BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)
İŞ: İsteklerinizin yapılmasında aşırı ısrarcı oluşunuz çevreniz tarafından hoş karşılanmayabilir.
AŞK: Kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmeyi seviyor olmanız, aranızda problemlere neden oluyor.
SAĞLIK: Sağlığınız oldukça iyi. Yalnız kendinizi yormamaya çalışmalısınız. Tırnaklarınıza özen gösterin.
OĞLAK BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)
İŞ: Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız daha sabırlı olmayı denemelisiniz..Zafer sizin.
AŞK: Aranızdaki olumsuz kıskançlığa bir an önce son vermelisiniz. Birbirinize güvenmeyi öğrenmelisiniz..
SAĞLIK: Yakıcı ve kesici şeylerden uzak kalmalı, yolda yürürken dikkatli, olmalısınız. Her şey mükemmel.
KOVA BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)
İŞ: Çevrenizle iş birliği içinde olduğunuz zaman, başarı grafiğiniz daha da artıyor. Bugün başarılı bir gününüz.
AŞK: Onula aranızdaki, olumlu gelişmeler sizi oldukça memnun ediyor. Bugün olumlu bir gününüzdesiniz.
SAĞLIK: Sağlığınıza biraz özen göstermelisiniz. Bugün mideniz çok hassas. Yediklerinize dikkat edin.
BALIK BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)
İŞ: İşinizle ilgili ilginç gelişmelerin olduğu bir gündesiniz. Yeni şartlar lehinize gelişmesi sizi de şaşırtacak..
AŞK: Ani çıkan fırsatların ardında gizli olan duygusal konular sizi şaşırtabilir. Çevrenize şans vermelisiniz.
SAĞLIK: Sinirleriniz oldukça duyarlı. Sizi üzen en küçük olay, canlılığınızın kaybolmasına neden oluyor.