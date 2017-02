18 Şubat Cumartesi Günlük Burç Yorumları

18 Şubat 2017 Cumartesi Günlük Burç Yorumları



KOÇ BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)İŞ: İş yaşantınızda ilginç konuşmaların yaşanacağı bir günde, çevreniz her konuda sizi destekleyecek...AŞK: Gizli arzuların sizi ele geçirmesine izin vermemeli ve uçuk duygulardan uzak kalmalısınız.SAĞLIK: Bugün sağlığınıza gereken önemi vermiyorsunuz. Oldukça dikkatsiz bir gününüzdesiniz.BOĞA BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)İŞ: İş çevrenizde ilginç fikirler üreterek, çevrenizi istediğiniz tarzda etkilemeyi başarıyorsunuzAŞK: Sahiplenici duygular içinde olmanız, onun canını sıkıyor. Biraz esnek olmayı denemelisiniz..SAĞLIK: Mide ağrılarınızın nedeni, düzensiz beslenmenizdir.Yediklerinize dikkat etmek zorundasınız.İKİZLER BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)İŞ: Sadece kendinize güvenmekle hata ediyorsunuz. Bugün çevrenizle işbirliği içine olmanız gereken bir gün.AŞK: İkili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamalısınız. Bazı kişiler aleyhinize konuşabilir. Dikkatli olmalısınız.SAĞLIK: Göğüs kısmınızı sert rüzgardan ve soğuktan korumalısınız. Saçlarınızı kurutmadan dışarı çıkmayın.YENGEÇ BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)İŞ: Koşullardan yeterince memnun kalmadığınız için kendinizi zorlamamalısınız. Her şey düzelecek.AŞK: Onun kabul edemediği konular üzerinde fazla ısrarcı davranmamalısınız. Zamanla fikir değiştirecektir..SAĞLIK: Sinirlendiğiniz de, sağlığınızın etkilendiğini biliyorsunuz. Böyle anlarınızda bulunduğunuz ortamı terk edin.ASLAN BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)İŞ: Eleştiriye gelemeyen yapınız yüzünden çevrenize aykırı düşüyorsunuz. Olayları zamana bırakmalısınız..AŞK: İlişkinizde, bazı olayların özel olduğunu düşünürseniz, kendinizi çevrenizle kıyaslamamalısınız.SAĞLIK: Soğuk havada boğaz ve boynunuzu koruyun. Aksi halde öksürük, farenjit gibi rahatsızlıklar oluşabilir.BAŞAK BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)İŞ: İşinizle ilgili gerekli ayrıntıları kısa sürede tamamlamalı ve yeni projelerinizi geliştirmelisiniz.AŞK: Aile içi kavgalarınıza artık son vermenin zamanı geldi. Olayları bir an önce sonuçlandırmalısınız.SAĞLIK: Karaciğere ağır gelecek fazla yağlı yiyecekleri bu ara unutun ve haşlanmış sebzelere ağırlık verin.TERAZİ BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)İŞ: İşinizle ilgili yeni gelişmeleri takip ederek, daha olumlu sonuçlara gideceksiniz. Biraz sabırlı davranın.AŞK:Sevdiğiniz kişi her konuda size fazla güveniyor. Bugün onunla yeni konuları görüşeceksiniz.SAĞLIK: Baş bölgenizi yeterince korumadığınız için, duyu organlarınızla ilgili problemler yaşayabilirsiniz.AKREP BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)İŞ: Güçlü mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için, hiç kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz..AŞK: Onun kendini savunması için zaman tanımalısınız. Her şeye sizin kadar çabuk uyum sağlayamıyor.SAĞLIK: El becerinizi sergileyeceğiniz güzel bir gün. Hobilerinize daha çok vakit ayırmalı, zamanı değerlendirmelisiniz.YAY BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)İŞ: İsteklerinizin yapılmasında aşırı ısrarcı oluşunuz çevreniz tarafından hoş karşılanmayabilir.AŞK: Kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmeyi seviyor olmanız, aranızda problemlere neden oluyor.SAĞLIK: Sağlığınız oldukça iyi. Yalnız kendinizi yormamaya çalışmalısınız. Tırnaklarınıza özen gösterin.OĞLAK BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)İŞ: Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız daha sabırlı olmayı denemelisiniz..Zafer sizin.AŞK: Aranızdaki olumsuz kıskançlığa bir an önce son vermelisiniz. Birbirinize güvenmeyi öğrenmelisiniz..SAĞLIK: Yakıcı ve kesici şeylerden uzak kalmalı, yolda yürürken dikkatli, olmalısınız. Her şey mükemmel.KOVA BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)İŞ: Çevrenizle iş birliği içinde olduğunuz zaman, başarı grafiğiniz daha da artıyor. Bugün başarılı bir gününüz.AŞK: Onula aranızdaki, olumlu gelişmeler sizi oldukça memnun ediyor. Bugün olumlu bir gününüzdesiniz.SAĞLIK: Sağlığınıza biraz özen göstermelisiniz. Bugün mideniz çok hassas. Yediklerinize dikkat edin.BALIK BURCU 18 Şubat 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)İŞ: İşinizle ilgili ilginç gelişmelerin olduğu bir gündesiniz. Yeni şartlar lehinize gelişmesi sizi de şaşırtacak..AŞK: Ani çıkan fırsatların ardında gizli olan duygusal konular sizi şaşırtabilir. Çevrenize şans vermelisiniz.SAĞLIK: Sinirleriniz oldukça duyarlı. Sizi üzen en küçük olay, canlılığınızın kaybolmasına neden oluyor.