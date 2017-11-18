18 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Bugünlerde birçok konuda tereddüt yaşıyorsunuz. Oysa bazı konularda çabucak karar vermek sizin için önemli olacak özellikle kendinizle ilgili karar verirken daha hızlı davranmalısınız. Maddi tartışmalardan uzak durmak için birikim yapmalısınız. Aklınızda yeni fikirleriniz var ancak bu her zaman işe yaramayabilir bunu tekrar düşünün.



BOĞA BURCU



İletişim sizin en önemli meziyetiniz ve ikili ilişkilerde oldukça başarılısınız hatta bu ilişkilerin çoğunda kazanan siz oluyorsunuz. Aklınızda yeni şeyler var yeni başlangıçlar yeni şeyler ancak bunu istediğiniz sonuca ulaştırmak istiyorsanız yapmanız gereken tartışmalardan uzak durmak olmalı ve daha ılımlı davranmak olmalı.



İKİZLER BURCU



Bugün artık hayatınızda yeni bir sayfa açmak için kolları sıvama günü. Cesaretinizi toplayın ve harekete geçin. Sizin enerjiniz yeni kapıların anahtarı olacak. Bugünlerde hiç beklemediğiniz bir yerden maddi kaynaklarınız artabilir. Bazı sağlık sorunlarınızın üzerinde durmalısınız tekrar bir hastalığınız nüksedebilir ve bu durum uykusuzluğa sebep olabilir.



YENGEÇ BURCU



İş ilişkilerinizde bazen istemediğiniz durumlara düşebilirsiniz hatta ara sıra dışlanmış olduğunuzu bile düşünebilirsiniz. Gergin günler yaşadınız ancak onu geride bırakmayı öğrenmelisiniz aksi halde biliyorsunuz ki duygusal anlamda biriktirmek o kadar da iyi değil. Parasal konularda sizden beklentileri olanlara karşı bir süre hayır demenizde fayda var.



ASLAN BURCU



Aşk hayatınızda oldukça sakinsiniz ancak bu sakinliğin pek hayırlı olmadığını biliyorsunuz. Sakinsiniz çünkü patlamak için oldukça biriktirdiniz ve bunun bir çıkış noktası olacağını tahmin ediyordunuz. İş yaşantınızla ilgili konularda aşırı tepki vermemeye özen göstermelisiniz. Maddi açıdan daha ılımlı davranmak eğilimindesiniz ancak bunu özellikle bu aralar pek beceremiyorsunuz.



BAŞAK BURCU



Bugün güne çalışma ortamınızın rahatlığıyla başlayacaksınız hatta öyle ki arkadaşlarınızla iş çıkışı buluşup başka şeyler yapmanın yollarını arayacaksınız. Maddi konularda hassas davranıyor olmanız sizin için avantaj olacak hatta birikim yapmanın faydasını yakın zamanda göreceksiniz. Kaygılanmayın zor günler hızlı gelip geçecek.



TERAZİ BURCU



Bugün özel hayatınızın hareketli günü. Parnerinizle yaşayacağınız tartışma uzun süre moralinizi bozacak ancak onun yapacağı hoş bir sürpriz size onun yaptırdıklarını unutturacak. Yakın çevrenizle mutluluğunuzu paylaşmaktan çekinmemelisiniz. Ancak bazı insanların negatif enerji yaydığını düşünüyorsunuz ve kesinlikle onlara özel hayatınızla ilgili bir şey anlatmamalısınız.



AKREP BURCU



Kimi zaman bazı konularda tepkisiz kalıyorsunuz bahaneniz ise olanakların yetersizliği ancak şunu unutmayın siz tepki vermezken elinizdeki olanaklarda yok olup gidiyor. Maddi konularda harcamama konusunda yeteneklisiniz ancak her zaman bu durum işe yaramıyor. Sağlık konularında kısa süreli, yersiz, para ve zaman kaybına neden olabilecek endişeler söz konusu.



YAY BURCU



Bugün özellikle duygusal olarak karışık bir gündesiniz, bir yandan yapmanız gerekenler bir yandan yapmanız gerekenleri yapmama isteği kafanız karmakarışık. Sevdiğiniz insana karşı yaklaşımlarınız katı olacaktır ve isteklerinizi kabul ettirmek konusunda ısrarcı davranacaksınız. Aslında son günlerin yorgunluğu yaşadıklarınızın önemli bir nedeni olabilir, kendinize zaman ayırmak iyi gelebilir.



OĞLAK BURCU



Hayatınızın merkezi işiniz olmuş durumda ve bu sizi çoğu zaman sinirli ve gergin hale getiriyor. Aşka zaman ayırmalısınız bunun hayatınız için ne kadar önemli olduğunu göremiyorsunuz. Farklı çevrelere grip yeni insanlar tanımalısınız. Aslında kafanızda bir takım planlarınız var ve artık ertelemeden bu planları gerçekleştirmenin zamanı geldi.



KOVA BURCU



Duygularınızın karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Objektif yaklaşımlar yapmalısınız, iş hayatınızda bazı durumlar sizin istediğiniz dışında gelişebilir ancak yakın arkadaşınızın da yardımıyla bunun üstesinden geleceksiniz. Bu aralar farklı tekliflere açık olacaksınız ve para kaynağınızda olumlu değişiklikler olabilir.



BALIK BURCU



İş hayatınızda istediğiniz ortamı ve maddi kaynakları elde ettiniz bu sizi motive ediyor. Maddi sıkışıklık yaşıyorsunuz ancak bundan kurtulmak için yakın arkadaşlarınızın desteğiniz almaktan çekinmeyeceksiniz. Bugün sözleriniz yanlış anlaşılabilir. Bu yüzden insanları kırabilirsiniz. Sözlerinizi seçerken dikkatli olmalısınız.



