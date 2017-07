17 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Aile içinde yaşayacağınız gelişmeler bugün sizi olumsuz etkileyebilir. Olaylar kontrolünüz dışında gelişebilir. Tepkinizi istediğiniz gibi ifade edememek, içten içe öfke patlamalarına yol açabilir. Sağlığınıza zarar vermemek için açık ve net ifadeler kullanmalısınız. Ay sonu yapacağınız seyahat size iyi gelecektir.Bugün tüm enerjiler sizin. Enerji patlaması yaşayabileceğiniz bir gündesin. Bugün her konuda mücadeleci davranabilir, korkusuzca risk alabilirsiniz. Yaşamınla ilgili konularda düşünmeden karar alabilirsiniz. Ama yine de tüm kararları tekrar tekrar düşünüp almalısınız. Sevdiklerinize karşı duygularınızı kontrol altında tutmaktan vazgeçmelisiniz.Son günlerde çalışma ortamında çok yorucu ve yoğun bir tempon içindesiniz. Maalesef işin gerilimi herkesi etkileyebilir, her an bir çatışma yaşanabilir. Beraber çalıştığınız kişilere ani tepki vermemeli, enerjinizi başka yerlere harcamalısınız. Bugünlerde yürüyüş yapmak sağlığınıza iyi gelecektir.İşinizde yeni projeler konuşulmaya başladı. Sizin için önemli sonuçlar gelişebilir. Sabah saatlerinden itibaren partnerinizin aceleci ve sabırsız tavırları sizin de dengenizi bozabilir. Onun hızına yetişmek için gösterdiğiniz çaba sonuçta gerilime neden olabilir. Bugün sakin kalmaya özen gösterin.Duygusal hayatınızdaki olumlu gelişmeler işinizdeki başarınızın da önemli bir kaynağı. Kendinize olan güveniniz giderek artıyor. Bugün hiç beklenmedik bir şekilde gelişen harcamalar bütçenizi alt üst edebilir. Kolaylıkla borçlanabilir, kredi başvurularında bulunabilirsiniz. Sıkıntıya girmemek için biraz daha temkinli ilerlemenizde fayda var.Bugün çok kararlı ve enerjik bir gündesin. Fikirlerinizi yüksek sesle ve cesurca dile getirebilirsiniz. Bugün sürekli bir hareket halinde olabilir, ani yolculuklara çıkmanız gerekebilir. Yakın zamanda gerçekleştireceğiniz yolculuk yeni gelişmelere kapı açabilir. Alışverişlerinizde ölçüyü kaçırmamaya özen gösterin.Bugün yoğun ve tempolu bir gün sizi bekliyor. Bugün iş hayatınızdaki gelişmelerin hızına yetişmekte zorlanabilirsiniz. Güçlü rakiplerinize karşı üstünlük sağlayacak cesarete ve enerjiye sahip olmanız, başarılı olmanızı da sağlayabilir. Sosyal yaşamınız da oldukça renkli bir hâl alabilir. Özellikle akşamları katılacağınız davetlerde sizi yeni sürprizler bekliyor.Bugün enerjiniz çok yüksek. Özellikle sabah saatlerinde ani gelişen olaylara hemen tepki vererek harekete geçebilir, risk aldığınızı düşünmeden girişimlerde bulunabilirsiniz. Sevdiklerinizle ya da arkadaşlarınızla ilişkilerinizde çatışma ya da rekabet gelişebilir. Parasal konularda aldığınız kararlar çok yerinde, kısa sürede istediğinize kavuşacaksınız.Son zamanlarda duygusal boşluklara düşebiliyorsunuz. Yaşadıklarınızı partnerinizle paylaşmanız, her ikiniz için de iyi olacaktır. Para kazanmanın da harcamanın da kolay olacağı bir gündesiniz. Birden heveslenerek yaptığınız alış verişler bütçenizi alt üst edebilir ya da yeteneklerinizi kullanarak gelir elde edebilirsiniz.Bugün hareketli bir gün. Bugün aniden gelen haberler yeni programlar yapmanızı gerektirdiğinden kısa yolculuklara çıkabilirsiniz. Çok hızlı düşünüp, hızlı karar alabilirsiniz. Sözleriniz fazla sert olması özellikle kardeş ve kuzenlerle aranızı bozabilir. Duygusal dünyanızdaki yeni gelişmeler sizi sakinleştirecektir.Bugün sabah saatlerinden itibaren aile ilişkilerinizde hareketlenmeler olabilir. Ani gelen misafirleri ağırlayabilir ya da ebeveynlerin için koşturmak zorunda kalabilirsiniz. Hem iş hem de özel yaşamını ilgilendiren konularda alacağınız hızlı kararlar yeni başlangıçlar yapmanızı sağlayabilir. Maddi konularda daha tutumlu davranmanızda fayda var.İşinizdeki gelişmeler tempolu günleri beraberinde getirebilir. Bir süre yorulacaksınız ancak sonuçlarını da alacaksınız. Bugün aşk hayatınızda hiç beklenmedik bir hareketlilik yaşanabilir. Ani bir ilişkiye başlayabilir ya da cesaretle duygularınızı ifade edebilirsiniz. Bugünlerde beslenmenize dikkat edin.