17 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda kısmetleriniz olabilir. Teknik konularda sorumluluk almanız gerekebilir. İş hayatınızda daha fazla kendinizi ortaya koymak ve görünür olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Hedeflerinize ulaşmak ve konumunuzu sağlamlaştırmak için yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gün içinde ticari anlamda sorumluluklarınız aratabilir. Yabancılarla görüşmelerinizi sözleşmeye bağlamak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak için başlangıçlar yapabilirsiniz. Akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. Duygusal olarak kendinizi rahat ifade edebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gün içinde endişe içinde olduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki sorumluluklarınız sizi krize sokabilir. Finansal konularınızla dikkatli olmalısınız. Ticari görüşmelerinizi sonuca bağlamakta zorlanabilirsiniz. Teknik konularla ilgili sorumluluklarınız aratabilir. Öğleden sonra yolculuklar gündeme gelebilir. Yabancılarla ilgili konularla uğraşabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Eşinizle ilgili konular gün içinde sizi meşgul edebilir. Bugün kendinizi duygusal hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ise daha fazla fikir üretebilirsiniz. Sonuçlanmasını beklediğiniz işleriniz de gelişmeler meydana gelebilir. Öğleden sonra finansal konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni geliştirdiğiniz fikirlerinize yön vermek için çalışmalara başlayabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Çalışma hayatınızdaki koşullar bugün gündeminizi oluşturabilir. İş arkadaşlarınızla birlikte yeni planlar yapabilirsiniz. Ticari konularda aldanmalar olabilir. Sizi yoran konulara karşı özen gösterin. Gün içinde kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Öğleden sonra eşinizle zaman geçirmek size iyi gelebilir. Yeni gündemler oluşabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün ikili ilişkilerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İşlerinizin teknik kısımlarıyla ilgilenebilirsiniz. Yeni başlayacağınız işlerde dikkatli olmanızda fayda var. Güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Öğlen saatlerinde çalışma hayatınızdaki olaylara odaklanabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkileriniz önem kazanabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün kendinizi ailevi konular içinde bulabilirsiniz. Ev hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Geçmişe yönelik olaylarla ilgilenmeniz gerekebilir. Zihninizdeki konular sizi meşgul edebilir. Öğlen saatlerinde keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte olabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili işlerde yeni başlangıçlar gündeme gelebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizde yoğun bir hareketlilik olabilir. Uğraştığınız işlerinizde üstlerinizle ilgili konulara özen gösterin. İdealize ettiğiniz konularda farklı taraflar ortaya çıkabilir. Teknik konularda eğitimler söz konusu olabilir. Öğle saatlerinde ailenizle birlikte zaman geçirmek isteyebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler dikkat çekebilir. Finansal konularda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni ve farklı fikirler gündeme gelebilir. Öğleden sonra yakın çevrenizdekilerle plan yapabilirsiniz. İş hayatınızda dikkatli olmanız gereken durumlar gündeme gelebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İşlerinizde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konuları sağlamlaştırma isteği içinde olabilirsiniz. Gün içinde yaratıcılığınızı daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Duygusal anlamda kendinizi rahat hissedeceğiniz bir gündesiniz. Kendinize ve hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gün içinde kontrol dışı olaylar yaşayabilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Bazı konularda temel atmak isteyebilirsiniz. Karasız adımlar atmak sizi daha zor duruma düşürebilir. Öğleden sonra şartlar değişebilir. Kendinizle ilgili konularda daha aktif olabilirsiniz. İlişkileriniz ön plana çıkabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün gelecek ümitlerinizle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Sosyal konular ilginizi çekebilir. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak için arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Öğlen saatlerinde koşullar biraz sıkıntılı olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde kabullenir olmak zorunda kalabilirsiniz.