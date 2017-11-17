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17 Kasım 2017 Cuma 06:56

17 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

17 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU 

Haftanın son iş günü oldukça yoğun bir tempo sizi bekliyor. Özellikle öğleden sonra katılacağınız bir toplantı gerek iş gerekse özel hayatınız açısından çok önemli olabilir. Detayları mutlaka önemseyin. Bugünlerde harcamalarınıza dikkat. Beklemediğiniz harcamalarla karşı karşıya kalabilir ve hazırlıksız yakalanmanız sizi oldukça zora sokabilir.

BOĞA BURCU 

Bugün özel hayatınızla ilgili konular gününüzün önemli bir bölümünü işgal edebilir. Partnerinizle yaşadığınız sorunların dışarıya yansımış olması bir hayli canınızı sıkabilir ve bu konu günün en önemli konusu haline gelebilir. Bu durumda yakın arkadaşlarınızla dertleşmek size iyi gelebilir. Sakinleşmeden tartışmaksa sorunu daha da büyütebilir.

İKİZLER BURCU 

Son zamanlarda parasal konularda bir hayli zor günler geçiriyorsunuz. İşinizdeki sorunlara bir de özel hayatınızda artan harcamalar eklenince iyice içinden çıkılmaz bir hal almaya başlayabilir. Aile içinde bu konuyu açık ve net bir şekilde konuşmanızda fayda var. Bugünlerde özellikle üst solunum yolları nedeniyle zor zamanlar geçirebilirsiniz, dikkat.

YENGEÇ BURCU 

Bugün adeta size adanmış bir gün. Güzel bir sabahın ardından işinizde de güzel haberler sizi bekliyor olacak. Alacağınız bir terfi ya da zam haberi günün bonusu olabilir. Özel hayatınıda ise yeni başlangıçlara hazır olun. Her an beklediğiniz haber gelebilir. Hafta sonu iyi haberlerin keyfini çıkarmak için kendinizi ödüllendirin.

ASLAN BURCU 

Hem fiziksel hem ruhsal açıdan zor zamanlar geçirdiniz. Bir süre dinlenmek her açıdan iyi gelebilir. Uzun zamandır ayrı kaldığınız sosyal ortamlara geri dönmek size moral katacaktır. Dostlarınız sizin en iyi ilacınız olabilir. Sorunları geride bırakmak ve hayatınıza yeniden renk katmak en doğru karar olacaktır. Parasal konularda destekleriniz eksik olmayacaktır.

BAŞAK BURCU 

Sizin için öncelik güven. Gerek işte gerekse özel hayatınızda tahammül edemediğiniz tek konu yalan. Sözünden şüphe duyduğunuz biriyle ne çalışabiliyor ne de birlikte olabiliyorsunuz. Ancak sizin de biraz şüpheci tarafınızı törpülemeniz gerek. Her kişinin sözüne şüpheyle yaklaşmak sizi de tedirgin ve güvensiz yapıyor unutmayın.

TERAZİ BURCU 

Bugünlerde özel hayatınızla ilgili konular en önemli gündeminiz. Partnerinizle bu sıralar kalıcı sorunlar yaşıyorsunuz hatta bu sorunlar ilişkinizi kökünden zedeleyebilir. Eğer sorun sizdeyse bunun tamiri için elinizden geleni yapmalısınız aksi halde bu şekilde bir ilişki uzun süre bulamayabilirsiniz. Karşınıza çıkacak maddi fırsatları değerlendirebileceğiniz şu günlerde yatırım yapmanız halinde yüksek gelirler elde edebilirsiniz.

AKREP BURCU 

Bugün alacağınız bir hediye sizi geçmişe götürebilir ve duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Aslında bugün uzun zamandır ihmal ettiğiniz eski dostları ziyaret için uygun bir zaman olabilir. İşin yoğun temposuna ara verip kendinize zaman ayırabilir, ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Partnerinizle yapacağınız kısa bir tatil de seçenekler arasında.

YAY BURCU 

Son günlerde artan sağlık sorunlarınız aslında biraz da sizin eseriniz. Yoğun iş temposu sizin vazgeçilmeziniz ve sağlığınızla ilgili konularsa hep gözardı edilen konular. Bugün artık bir doktora görünmeniz gerekebilir. Hafta sonu işinizi eve taşımadan dinlenmenizse kesin şart. Unutmayın sizden desteğini ve sevgisini esirgemeyen bir partneriniz var.

OĞLAK BURCU

Artık işinizle ilgili kaygılarınızı bir kenara bırakmalısınız. Beklediğiniz başarıyı elde ediyorsunuz hatta üstünüz tarafından hem seviliyor hem de takdir ediliyorsunuz. Ayrıca bugün maddi durumunuzu rahatlatabilecek önemli bir gelir kapısı açılabilir. Doğru karar verirseniz uzun süre rahatlamanız mümkün. Aşka dairse şans hep sizden yana.

KOVA BURCU 

Sizin için özgürlüğünüz her şeyden önemli. İşinizi ve çalışmayı seviyorsunuz ancak son zamanlarda artan disiplin sizi bir hayli bunaltıyor. Her ne kadar her şeyden ani bir kararla vazgeçmeye hazırsanız da tedbirlerinizi almadan böyle bir davranışta bulunmak sizi oldukça zor bir duruma sokabilir. Özel hayatınızda ise partnerinize bir daha şans tanımalısınız.

BALIK BURCU 

Bugün tüm enerjinizi işinize vermeniz gerekebilir. Geleceğinizi yakından ilgilendiren bir çalışma ile ilgili önemli kararlar almanız gerekebilir. Özel hayatınızda ise işler tam da sizin istediğiniz gibi huzurlu ve duygu yüklü devam ediyor. Aradığınız hayat tam da bu olsa gerek. Parasal konularda ise özellikle kredi kartı harcamalarına dikkat.

 

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