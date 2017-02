16 Şubat 2017 Perşembe Günlük Burç Yorumları



KOÇ BURCU 16 Şubat 2017 perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)Bu sıralar hayatınızda aşk yok ancak yine de kendinizi mutlu hissediyorsunuz, bazen her şey olacağına varır ve tam da yaptığınız gibi İş hayatınız da sizinle alakalı olmayacak ancak sizi etkileyecek boyutta aksaklıklar olacak siz üzerinize düşeni yapın yeter çünkü sorunlar kendiliğinden çözülecektir. Maddi yatırımlarınızı bildiğiniz bir alanda yapmaya özen göstermelisiniz, zira aksi halde kaybeden siz olursuz.BOĞA BURCU 16 Şubat 2017 perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)Partneriniz bu sıralar ilişkinize heyecan katmak için size sürpriz hazırlıyor, Hazırlıklı olun. İş hayatınızda almak istediğiniz yeni eğitimler söz konusu bu sıralar gündeminiz de eğitimler söz konusu. Yakın zamanlarda ailenizin maddi desteğine ihtiyacınız olabilir. Dikkatli harcamalar yapmalısınız, ilerde planlamadığınız harcamalarınız artabilir. Duygusal hayatını da beklemediğiniz olaylar olacak hazırlıklı olmalısınız.İKİZLER BURCU 16 Şubat 2017 perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)İş hayatınız da oldukça yoğun bir gün sizi bekliyor. Gereğinden fazla sorumluluk ve yoğun bir iş akışı sizi bekliyor. Artık maddi anlamda dikkatli davranma kararı aldınız ancak günün ilerleyen saatlerin de bu kararınız bazı değişiklikler olacak. Olaylara soğukkanlı yaklaşmaya özen göstermelisiniz bu sizin akıllıca olur.YENGEÇ BURCU 16 Şubat 2017 perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)Geçmiş deneyimlerinizden yola çıkıyorsunuz temkinli davranıyorsunuz ancak biraz elinizi çabuk tutmalısınız. Hoşlandığınız kişi bu tempoyla hareket ederseniz hiç sizinle olmayabilir. İş ortamınızda sorunlara çözüm bulacak bu sayede üslerinizin dikkatini çekmeyi başaracaksınız. Bu sıralar alışverişlerinizi biraz kısmalı ve paranızı gelecekteki yatırımlarınıza saklamalısınız.ASLAN BURCU 16 Şubat 2017 perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)Aşk hayatınız bu gün oldukça hareketli sevgiliniz le yazın gelmesiyle sevgilinizle yeni şeyler yapma eğiliminde olacaksınız. Pozitif düşüncelere sahip olmanız çevrenizde ki insanların dikkatini çekiyor. Maddi konular da temkinli davranmaya özen göstermeli ve gelecekle ilgili planlarınız için bir miktar birikim yapmalısınız. Arkadaşlarınızla ortamlar girmekten çekinmemelisiniz zira bu durum sizi rahatlatacak.BAŞAK BURCU 16 Şubat 2017 perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)Bu sıralar duygusal olarak bir rahatlama bir dinginlik söz konusu, çözümlenmeyen bazı meselelerinizin üstesinden gelmeyi başardınız ve bu sizi oldukça rahatlattı. İş yaşamınız da ise yaptıklarınızın karşılığın olumlu şekilde alacak ve işnize olan motivasyonunuz artacak. Bu günlerde maddi olarak da şanslısınız, beklediğiniz para umduğunuz gibi geliyor. Partneriniz size hoş bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.TERAZİ BURCU 16 Şubat 2017 perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)Ayın yay burcuna geçmesi sizin özgürlüğünüzün artmasını sağlıyor, sizse özgürleştikçe öz güveniniz artıyor ve bu özgüvenle adeta çevrenize pozitif enerji yayıyorsunuz. İs hayatınız da bazı organizasyonlara dahil olacaksınız ve bu organizasyonlarda aktif rol oynayacaksınız. Sosyal yaşantınız da ise yeni kişilerle tanışacak ve çevrenizi genişleteceksiniz. Duyusal konularda biraz sabırlı olmalısınız, bazı şeylerin birden olması beklentilerinizin yüksek olmasından kaynaklanıyor.AKREP BURCU 16 Şubat 2017 perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)Bazen fazla endişelisiniz ve bu endişeniz iş hayatınızın olumsuz etkiliyor, maddi harcamalarınızın aşırılığı konusunda yakın çevrenizden uyarı alıyorsunuz çevrenize kulak vermelisiniz bu kez onlar haklı mevsimsel griplere dikkat etmelisiniz havanın sıcak olmasına aldanmamlısınız. Maddi konularda kısa süreli iyileşmeler yaşayabilirsiniz bunu çevrenizi dinleyip olumlu bir sonuca varmsını sağlayabilirsiniz.YAY BURCU 16 Şubat 2017 perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)Partnerinizle aranız oldukça iyi olumsuz düşünüp bu uyumluluğu bozmamalısınız. İş hayatınız maalesef bu sırala aşk hayatınız gibi değil ve biraz sıkıntılı bir dönemden geçiyorsunuz. Üslerinizle daha ılımlı davranışlar içinde olmalısınız böylece bu sıkıntılı dönemi çabuk geçirmenizi sağlayacaktır.OĞLAK BURCU 16 Şubat 2017 perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)Aşk hayatınızda ki olumsuzluklar sadece partnerinizin hatası değil sizin de onun kadar olanlarda payınız var. Hayat bir çırpıda değiştiremeyecek kadar ciddi bir yer her istediğinizi çabucak yapamazsınız, bazen zamanın getireceklerini beklemek akıllıca sizin için akıllıca olacaktır. Çevreniz de ki insanların size bazı sözleri var bu gün hiç beklemediğiniz bir tanesini yapılacak.KOVA BURCU 16 Şubat 2017 perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)İlişkinize zarar vermekten kaçınıyorsunuz ancak bu sıralar partnerinizi ihmal ediyorsunuz. Onunla vakit geçirmelisiniz en azından onu sevdiğinizi bile belli etseniz bu onun için yeterli olacak. Aileniz ansızın bulunduğunuz yere gelip sürpriz yapabilir bu gibi hoş sürprizlere hazırlıklı olmalısınız. Maddi konularda bu sıralar aileniz destekçiniz olacak ancak her zaman onlar yanınızda olmayabilir biraz dikkatli, harcamalar yapmanızda fayda var.BALIK BURCU 16 Şubat 2017 perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)Aşk hayatınız da trafik oldukça karışık partneriniz tarafından yoğun ilgi altındasınız seviliyorsunuz ancak beklediğiniz ilginin altında bir ilgiyle karşılaşmanız yada fazla ilgiye maruz kalmanız sizin duygularınızı altüst ediyor. Bazen de bu durum sizin için sıkıcı oluyor. Maddi harcamalarınızı her zamanki gibi fazla fazla yaptınız ve yine ay sonuna doğru sıkıntılı günler geçiriyorsunuz. Bu sıralar aile ziyaretlerinizi ve aile içi iletişimlere dikkat etmelisiniz zira aileniz sizden ilgi bekliyor ve bu durum görmezden gelinemez.