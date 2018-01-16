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16 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

16 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

16 Ocak 2018 Salı 09:44
16 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
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KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün iş hayatınızda bazı sıkışık durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulardaki değişiklikler keyfinizi kaçırabilir. Gün içinde olayları biraz daha geniş çerçevede görmelisiniz. İşlerinizi akışa bırakmak daha iyi sonuçlar getirebilir. Üstlerinizden alacağınız destekler sizi rahatlatabilir. Finansal destekler görebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün zihinsel uğraşlarınızın yanında medya ve uluslararası konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde eğitsel konularda değişiklikler yapmanız gerekebilir. Birçok konuya birden odaklanmak durumunda kalabilirsiniz. Hepsini birlikte ilerletmeniz zor olabilir bazı işlerinizde sıkışmalar meydana gelebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün endişe duyduğunuz olaylara ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ortaklı konular keyfinizi kaçırabilir. Sorumlu olduğunuz konular sizi daha fazla sıkıştırabilir. Değiştirmek durumunda kalacağınız işler olabilir. Sabırlı olmaya çalışın. Bazı konularda kabullenir olmanız gerekebilir. Gün içinde keyif alacağınız konulara yönelebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün eşinizle ilgili konular sizi daha fazla meşgul edebilir. Karşınızdakine kendinizi ifade etmek için çaba gösterebilirsiniz. İş hayatınızda sözleşmeler gündeme gelebilir. Bazı konulardaki değişiklikler sizi zor duruma sokabilir. Gün içinde sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatabilir. Tamamladığınız işleri tekrar kontrol etmenizde fayda var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizdeki kişilerden destek alabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişiler önem kazanacaktır. Gün içinde kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Bazı konuları açıklığa kavuşturmakta zorlanacağınız bir gündesiniz. Kişisel konularda tepki geliştirebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün uğraştığınız konuları daha yaratıcı hale getirebilirsiniz. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz ortamlarda olmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda tamamlanma olabilir. İşlerinizde tekrar ettiğiniz konular keyfinizi kaçırabilir. Hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Parasal konularda desteklenebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız durumlar meydana gelebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. İletişim gün içinde önem kazanabilir. Ev hayatınızdaki işleri toparlama fırsatınız var. İşlerinizdeki sıkışıkları ev hayatınıza taşımamanızda fayda var.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün yazışmalarınıza daha fazla dikkat etmeniz gereken gündesiniz. İletişim bugün sizin için önemli olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda çözülmeler olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda bitişler olabilir. İşlerinizde yakın çevrenizdekilerden destek alabilirsiniz. Sürüncemede kalan konuların sonuçlanması zor olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün yeteneklerinizi kullanmanız gereken konular gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde sıkışmalar meydana gelebilir. Hızlı değişimlere ayak uydurmanız gerekebilir. Bazı durumları veya insanları olduğu gibi kabullenmeniz gereken bir gündesiniz. Gün içinde farklı programlar yaparak enerjinizi boşaltabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün kendinize yönelmek isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önemli olaylara dikkatinizi verebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bitişler meydana gelebilir. Gün içinde sosyal konular ilginizi çekebilir. Duygusal değişiklikler yaşayabilirsiniz. Eğitim konularında başarılı olabilirsiniz. Sosyal gruplardan destekler alabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün keyfinizi kaçıran olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sizi zor durumda bırakan işler gündeme gelebilir. Bazı durumları kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerden feragat edebilirsiniz. Sabırlı olursanız işleriniz daha rahat akabilir. Keyif aldığınız konularla ilgilenmeniz sizi rahatlatabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün gelecek yönünde yeni planlamalar yapabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedeceğiniz bir gündesiniz. Beklemediğiniz olaylar karşısında tepkisel davranabilirsiniz. Bazı konularda bitişler meydana gelebilir. Kendinizi sosyal konularla oyalamak isteyebilirsiniz. Değişen koşullara ayak uydurmaya çalışın. Sevdiklerinizle program yapabilirsiniz.

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