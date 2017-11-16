16 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Bugünlerde aklınız hayli karışık, bir nevi kişilik çatışması içindesiniz. Sağlıklı düşünüp doğru kararlar almalı ve kendinizle verdiğiniz bu savaşın kazananı siz olmalısınız. İş hayatınız bunun aksine daha belirgin hatta yaptığınız işler önemeli çevrelerce takdir ediliyor memnun kalınıyor. Önümüzde ki günlerde parasal konularda beklenmedik sürprizler olabilir.



BOĞA BURCU



Her zaman aşk sizin için çok önemli ancak onun bulmak için pek çabalamıyorsunuz. Kendinizi kapatmaktan vazgeçip yeniden hayata karışmalısınız. İş hayatınızda ise, yetkilinizin öngörüsüzlüğü sizi de etkiliyor ancak zamansız konuşmamalı ve yersiz kahramanlık yapmamalısınız. Maddi konularda zamanında yaptığınız yersiz harcamalar şimdi sizi zorluyor.



İKİZLER BURCU



Bugün iş hayatınızla ilgili yeni farklı şeyler yapmak için adım atabilirsiniz ve işinizi kendi istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Maddi anlamda oldukça şanslısınız yeni kaynaklar bulmakta zorlanmıyorsunuz. Aceleci davranmayın temkinli olun ancak bu arada fırsatları kaçırmamaya özen göstermelisiniz. Özel hayatınızda ise yeni atılımlar için partnerinizle birlikte yoğun günler sizi bekliyor.



YENGEÇ BURCU



Bugün sizin sürprizler günü. Uzun zamandır beklediğiniz konuk bugün kapınızı çalabilir. Geniş aile için de akşamüzeri özel bir toplantı gerçekleşebilir. İş hayatınızda ise durum o kadar iç açıcı değil. Karşılaşacağınız ve beklemediğiniz kararlar canınızı sıkabilir. Önümüzdeki günler için parasal anlamda tedbirler almanızda fayda var.



ASLAN BURCU



Aslında siz ilişkinizin eski halinden memnunsunuz ve bunu sevgiliniz anlamıyor çünkü o değişim ve yeni şeyler yapmak istiyor. Aslına bakarsanız ona kısa süreliğine de olsa kulak vermelisiniz. İş hayatınızda güzel günler yaklaşıyor ancak bazı tartışmalar yaşayabilirsiniz ve bu tartışmalardan uzak durmak, bu gün için akıllıca olacaktır. Talihiniz açılıyor ve yeni fırsatlar sizi bekliyor.



BAŞAK BURCU



Son zamanlardaki iş yoğunluğunuz nedeniyle sevgilinizle çok sık görüşemiyorsunuz, bu sadece sizi değil onu da üzüyor. Bu da çoğu zaman tartışmaların ana konusu olabiliyor. İşi hayatınızın her alanına taşımanız bunun en önemli nedeni. Daha planlı ve özenli olmanızda fayda var. Bu gün beklenmedik harcamalarınız çıkabilir bu harcamalar canınızı sıksa da yapacaksınız.



TERAZİ BURCU



Aşk hayatınızda bazı şeyler yavaş yavaş yoluna giriyor hatta tutarlı davranışlarınız sevgilinizin gönlünü çoktan feth etmiş durumda. İş hayatınızda fazla yoğun olamayan bir döneme girdiniz hatta o kadar boşsunuz ki ailenize yeterince zaman ayırabiliyorsunuz. Maddi açıdan yüksek harcamalar yapacağınız döneme girdiniz. Bu gün cümlelerinizi özenle seçmelisiniz kırıcı olabilirsiniz.



AKREP BURCU



Bugün işinizle ilgili önceden yaptığınız bir görüşmenin sonucunu yakın zamanda alacaksınız hatta bu sizin için oldukça mutluluk veren sonuçlar doğuracak. Hayal kurmaktan hoşlanıyorsunuz ancak hayallerinizi gerçekleştirememek sizin için oldukça kötü bir durum gibi duruyor ancak şunu unutmayın ki çoğu insan hayal bile kurmuyor. Göz sağlığınıza dikkat.



YAY BURCU



Son zamanlarda sürekli geçmişin muhasebesini yapmaya başladınız. Bu hem işinizi hem özel hayatınızı derinden etkiliyor. Özellikle partnerinizle artan tartışmalar artık içinden çıkılmaz hal alabilir. Artık yaşananları geride bırakıp önünüze bakmalısınız. Üstelik işinizle ilgili dikkatsizliğiniz de sorun oluşturmaya başlayabilir.



OĞLAK BURCU



İşinize verdiğiniz ilginin ve dikkatin birazını da özel hayatınıza ayırmalısınız. Sevgilinizin sorunları size küçük geliyor olabilir ancak o sizin partneriniz ve onu dikkate almalısınız. Üzerinizdeki yükü azaltmak istiyorsunuz ancak bu sandığınız kadar kolay olamayabilir. Çevrenizde sizden beklentisi olan kişiler olabilir. Maddi açıdan biraz daha dikkatli davranmalısınız aksi halde ilerde zorlanabilirsiniz.



KOVA BURCU



Bugünlerde çalışma hayatınızda daha aktif olacaksınız ve daha somut projeler peşinde olacaksınız. Parasal sorunlarınız uzun süre devam edecek ancak bu harcamalar dönemsel ya da sürekli olmadığı için uzun vadede sizi yormayacak. Bir yakınınız size sürpriz yapabilir dikkatli olun. Sevdiğiniz kişi ile aktiviteler konusunda anlaşamıyorsunuz. O, size göre daha aktif ancak onun bu hali sizi çoğu zaman yoruyor.



BALIK BURCU



Sevdiğiniz kişi ile ortak projelerde çalışıyor olmanız sizin açınızdan oldukça önemli bir durum. İlişkinizde yer yer gerilim olsa da onu seviyorsunuz. Çalışma hayatınızda bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz, ancak bunlar geçici şeyler. Yakın zamanda daha olumlu kararlar alacaksınız zira size edilen bir teklifi kabul edeceksiniz.