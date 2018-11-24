banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
En çok yağış alan bölgeler
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGELER
Gazimağusa yasta
GAZİMAĞUSA YASTA
Film gibi uyuşturucu operasyonu
FİLM GİBİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Akıncı ve Erhürman yarın İstanbul’a gidiyor
AKINCI VE ERHÜRMAN YARIN İSTANBUL’A...
banner282

15 yaşındaki çocuk babasını 8 yerinden vurdu

Elazığ'ın Palu ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını silahla 8 yerinden vurarak yaraladı.

15 yaşındaki çocuk babasını 8 yerinden vurdu

Elazığ'ın Palu ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını silahla 8 yerinden vurarak yaraladı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:55
15 yaşındaki çocuk babasını 8 yerinden vurdu

Olay, Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi 15. Sokak'ta bulunan Hacı Z'ye (34) ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Hacı Z. ile 15 yaşındaki oğlu İ.Z. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

Tartışmada, İ.Z. babasının ruhsatlı tabancasını alarak 8 el ateş etti. Baba Hacı Z. kolundan ve bacaklarından yaralandı. Yaralı baba, telefonla sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan yaralı, ardından Elazığ'da bir hastaneye sevk edildi. 

Şüpheli ise silahla birlikte kaçtı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Televizyon kumandası yüzünden ağabeyini öldürdü
Televizyon kumandası yüzünden ağabeyini öldürdü
Bir gramı 2 milyar dolar ediyor!
Bir gramı 2 milyar dolar ediyor!
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Valizler konuttan bir daha çıkmadı
Valizler konuttan bir daha çıkmadı
Filmlerde oynayabilmek için kolunu kesti!
Filmlerde oynayabilmek için kolunu kesti!
Cemal Kaşıkçı'nın parçalanmış cesedi bulundu!
Cemal Kaşıkçı'nın parçalanmış cesedi bulundu!
İşte 117 yaşındaki Ayşe ninenin sırrı
İşte 117 yaşındaki Ayşe ninenin sırrı
Sedanur cinayetinde yeni gelişme
Sedanur cinayetinde yeni gelişme
3 yaşındaki çocuk kumanda pili yuttu!
3 yaşındaki çocuk kumanda pili yuttu!
Leyla'nın annesinden Sedanur'un annesine taziye ziyareti
Leyla'nın annesinden Sedanur'un annesine taziye ziyareti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim