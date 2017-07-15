15 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Pozitif düşünceleriniz sayesinde bir çok nimet önünüze seriliyor. Böyle devam ederseniz çözümsüz gördüğünüz pek çok konu da yaşanacak keyifli gelişmelerle moral bulacak ve içinde bulunduğunuz şartları olumlu yönde geliştirebilmenin yükselişini deneyimleyeceksiniz. Özel yaşamınızda ise denge uyum huzur aşk sizinle birlikte.Bugün hayatınızın en kritik iş teklifini alabilir ve karar vermekte tereddüt edebilirsiniz. İyi düşünün ama cesur olmayı da ihmal etmeyin. Bugün duygusal konularda uzlaşı sağlamanız oldukça kolaydır. Fiziksel olarak kendinizi enerjik hissedecek uzlaşmacı tavırlarınızla hayranlık uyandıracaksınız.Bugün iş yaşamınızda parasal konularda haklarınızı aramanız ve takipçisi olmanız gereken bir gündesiniz. Uzun zamandır beklediğiniz zam bugünlerde gelebilir ve yeni bir terfi alarak kariyerinizde olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz.Bugün işinizdeki başarınız bir kez daha görünür olacak. İnsanların takdir ve hayranlığını kazanmanız için her şey sizinle birlikte ilerliyor. Bugün fiziksel çekiciliğinizin hayranlık uyandıracağı bir gün atnı zamanda. Sanata yönelik bir alanda çalışmalar yapanlar için bir anda parlayıp tüm dikkatleri üzerlerine çekebilecekleri çok şanslı bir gün bugün.Bugün kritik konular önünüze gelebilir. Her konuda sezgilerinizin sesine kulak vermeli, yapmayı düşündükleriniz doğrultusunda ilerlemelisiniz. Özel yaşamınızda gerçeklerden kaçan bir tutum içinde olursanız ilişkiniz işin içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Parasal konularda tutumlu olmanız gereken günlerdesiniz.Bugün sizi şaşırtan gelişmeler olabilir. Özellikle güvendiğiniz bir arkadaşınız yüzünden zor durumda kalabilirsiniz. Güveniniz boşa çıkabilir ve kendi çıkarları uğruna sizi yarı yolda bırakabilir. Bu durum sizi üzse de işinizle ilgili konulara yansımamasına özen gösterin.. Bu durum karşısında yıkılmış bir ruh haline girmekten ve mücadele gücünüzü engellemekten kaçının.Bugün sinirlerinize hakim olmalısınız. Anlık öfkeler farklı arayışlar içine girmenize sebep olabileceğinden geri dönüşü mümkün olmayan hatalar yapmanıza neden olabilir. Sakin olun ve sevdiğiniz insana haksızlık etmeden hareket edin. Kredi kartı harcamalarınıza dikkat.Bugün sizin için muhakeme günü. Kendi davranışlarınıza karşı son derece adil yaklaşımlarda bulunup, kendinizi geliştirmeniz gereken alanları net bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu adil yaklaşımınız sorunlu yönlerinizi geliştirebilmeniz için önemli bir fırsat sizler için ve siz bunu yapabilecek irade gücüne sahipsiniz.Bugün iş yaşamınızda mümkün olduğunca tüm dikkatinizi işinize vererek hareket etmelisiniz. Sıra dışı fikirlerinizi ifade ederek, mücadelenizde başarılı olabilirsiniz. Yeteneklerinizi gösterebilmek ve saygı kazanarak önemli fırsatlar elde edebilmek adına güçlü olduğunuz bir gündesiniz. Özel hayatınızı ilgilendiren konularda gizliliğe önem vererek hareket edin.Bugün iş hayatınızda olayları kontrol etmekte zorlanabilir ve bu nedenle stres altına girip hatalar yapabilirsiniz. Bu durumda daha dikkatli davranmalı ve iş arkadaşlarınızdan özverili davranmalarını isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise hızlı ve sizi mutlu edecek gelişmelerin yaşanacağı bir gündesiniz.Bugünlerde iş hayatınızdaki arkadaşlarınızın tutarlı olmayan davranışlarına karşı dikkatli olmalısınız. Özellikle tartışmalardan uzak durun. Tartışmalar sağlıklı kararlar almanızın önüne geçebilir. Özel yaşamınızda ise partnerinizle iletişim kurmaya özen gösterin çünkü o çok fazla içine kapandı.Bugün karlı sonuçlar getirecek alım satımlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Uzun zamandır almayı istediğiniz bir mülk ya da yatırımı bugün gerçekleştirebilirsiniz. Yeni kararlar için beklediğiniz zamanlar da geldi çattı. Bu gelişme aşk hayatınızda da olumlu etkileri müjdelemekte.