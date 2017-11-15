15 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Bugün iş hayatınızla ilgili karar günü olabilir. İşinizle ilgili yeni arayışlar söz konusu olabilir hatta yenilikler yapma ihtiyacınız köklü olabilir. Bir durum sizi daha atik hale getirebilir yani bu aralar gireceğiniz bir durum sizi daha da hırslı ve atılgan yapacak. Özel hayatınızda ise, ilişkinizle alakalı sorunların sonuna geldiniz ve siz ayakta kalıp güçlü olmayı seçtiniz.



BOĞA BURCU



Uzun zamandır özel hayatınızdaki sorunları çözmek için bugün yeni bir atacaksınız. Bugünlerde beklemediğiniz bazı haberlerin olumlu sonuçlarını alabilirsiniz. İş konusunda bazı tıkanmalar olabilir bunun için farklı bir yol seçmelisiniz, eski yöntemler pek işinize yaramayacak. Maddi konularda yeni kaynaklar yaratmanız gerekebilir, kritik aşamaya geliyorsunuz.



İKİZLER BURCU



Aslında işinizi seviyor ve iş hayatınız da pek sorun yaşamıyorsunuz. Ancak ilerleyen zamanlarda bu durumun uzun sürmeyeceğini fark edeceksiniz. Alternatifler için şimdiden hazırlık yapmakta fayda var. Özel hayatınızda ise, iletişiminizi farklı ve yeni bir şekilde geliştirmelisiniz. Son zamanlarda tartışmalarınız artmış olabilir ancak onu anlamak için biraz çaba göstermelisiniz ve onunla daha sık vakit geçirmelisiniz.



YENGEÇ BURCU



Bugünlerde iş hayatınız ise yoğun olmayacak ve bunun keyfiniz çıkaracaksınız hatta bu gün işten erken çıkacaksınız kendiniz için yeni şeyler yapacaksınız. Harcamalarınıza dikkat etmeyi de unutmamalısınız bu sizi ilerleyen zamanlarda zora sokacaktır dikkatli davranmalısınız. Bir arkadaşınızla karşılaşacaksınız uzun süredir borcunuzu ödemediğini için aranızda bir münakaşa geçebilir.



ASLAN BURCU



Aslında mutlusunuz ancak hayatınızda aşk eksik. Bu konuda kendinizi fazlasıyla sınırlandırıyorsunuz. Oysa sizin için aşk paylaşmak, hayatı yeniden anlamlandırmak anlamına geliyor. Eksik olanı tamamlamak için sadece etrafınıza bakmaya başlayın, yeterli olacaktır. İşinizi fazla sağlama alıyorsunuz ancak bunun da bir sınırı olmalı bunu geç de olsa anlayacaksınız.



BAŞAK BURCU



Bugünlerde kendinizi dinlemeye ihtiyacınız var ancak iş hayatınız bunun tam aksine çok hareketli geçecek ve sizin için bu durum hayli zor ve yorucu olacak. Küçük de olsa kaçamaklarla kendinizi ödüllendirmeye çalışın. Maddi konularda kendinizi fazla zorlamanıza gerek yok. Önceliğiniz parasal konular değil bu sıralar.



TERAZİ BURCU



Bugün işinizle ilgili yeni ve önemli bir teklif alabilirsiniz. Bu aslında sizin uzun zamandır beklediğiniz bir durum. Çok fazla kararsız kalmanız gereksiz, hayalleriniz için hızlı ve cesur adımlar atmak için tam zamanı. Özel hayatınızda ise artık son kararı vermeniz gerekiyor. Giderek çıkmaza giren hayatınızı bir düzene koymanız ve karar vermeniz gerekiyor



AKREP BURCU



Durağan günler geride kalıyor ve enerjinizin yükseleceği dönemlere giriyorsunuz. Sevgilinizle farklı şeyler yapacağınız bir döneme giriyorsunuz onunla zaman geçirmek sizi çok mutlu edecek. Bu aralar önemli başarılara adım atacağınız günler yaşıyorsunuz bunu kullanmayı başaracaksınız. Maddi konular da ise dengeli harcamalar yapacağınız bir döneme giriyorsunuz.



YAY BURCU



İş hayatınız pek istediğiniz yönde gitmiyor, ancak bunun için uğraşıyorsunuz elinizde olmayan sebeplerden dolayı olan şeyler için bir şey yapamazsınız. Sabah saatlerinde yoğun bir şekilde çalışmanız gerekebilir. Ancak öğle saatlerinde daha durgun zamanlar geçireceksiniz. Özel hayatınızda ise beklenmedik gelişmeler kapıda. Her an hayatınızın seyri değişebilir.



OĞLAK BURCU



Son zamanlarda artan maddi sorunlar artık sona eriyor, yakın zamanda düzlüğe çıkacaksınız. Özel hayatınızda ise hareketlilik yeniden başlıyor. Hayatınızda ciddi adımlar için önemli günler sizi bekliyor. Geleceğe dair kararlar vermeniz ve adım atmanız için zaman geldi. Ancak bu günlerde ihmal ettiğiniz sağlığınız sizi biraz üzebilir, dikkat.



KOVA BURCU



Son günlerde bir hayli kırılgan ve duygusalsınız. Bugün de çok duygusal olacaksınız hatta çevrenizi kırıcı davranışlarda bile bulunabilir ve siz de fazlasıyla üzülebilirsiniz. Öte yandan bugün önemli gelişmeler konusunda yeni planlar yapabilirsiniz. Hatta önümüzdeki günlerde ciddi bir iş için önemli adımlar atabilirsiniz. Maddi anlamda yakın çevrenizden destek göreceksiniz ve bu sizi rahatlatacak.



BALIK BURCU



Bugün özel hayatınız hareketli. Aşk hayatınızda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Hatta birçok sorun sizi çekiyor zaten. Bu aralar ruh haliniz oldukça karamsar adeta üzerinize kara bulutlar çökmüş. İş yaşamızda günlük rutin işlerinizde devam edeceğiniz ve bildiğiniz yöntemlerden vazgeçmek istemeyeceğiniz bir gündesiniz. Ailenizle zaman geçireceğiniz zaman dilimine gireceksiniz.