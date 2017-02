14 şubat 2017 Sevgililer Günü Günlük Burç Yorumları



KOÇ BURCU 14 şubat 2017 sevgililer günü GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)



Koçların bu yıl, her konuda olduğu gibi aşk konusunda da kafası karışık. Eğer mutlu bir ilişkiniz var ise, Sevgililer Günü’nüz güzel geçebilir. Fakat ilişkinizde devam eden sorunlar var ise o gün kavga çıkarma eğilimimiz yüksek. Böyle davranırsanız sonra pişman olabilirsiniz. Bekar ve yalnız Koçlar ise şu ara aşkta pek şanslı değiller, o gün için çok umutlanmayın.



BOĞA BURCU 14 şubat 2017 sevgililer günü GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)



14 Şubat sizin için ilk defa bu sene zorlayıcı etkilere sahip. Sevgilinizin aslında nasıl da zor bir insan olduğunu görüyor, kavga mı etseniz, alttan mı alsanız ne yapmanız gerektiğini asla kestiremiyorsunuz. Sevgililer Günü için çok yüksek beklentiler içine girmezseniz, önümüzdeki aylarda sizi daha güzel günler bekliyor olacak. Bekar Boğalar bu hafta sonu, gezip, tozmaya baksa iyi olur. Fakat sizin sevdiğiniz tarz yani uzun soluklu, kalıcı bir aşk bu ara ufukta pek gözükmüyor.



İKİZLER BURCU 14 şubat 2017 sevgililer günü GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)



14 Şubat için ona gönderdiğiniz çiçekten, yaptığınız yemek rezervasyonuna kadar, özellikle bugün her şeyi sıkı sıkı kontrol edin. Siz titizlendikçe, sorunlar çıkabilir. Geçmişte yaşadığınız bir ilişki yeniden hortlayabilir hatta bu hafta sonu onunla bir mekanda pişti olabilirsiniz. Bekar İkizler için ise yeni birine açılmak veya yeni bir aşka başlamak için pek uygun bir hafta değil. 14 Şubat, bu sene size pek bir şans getirmiyor.



YENGEÇ BURCU 14 şubat 2017 sevgililer günü GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)



Bu ara para sorunları ile uğraştığınız gibi şimdi bir de karşınıza 14 Şubat hediyesi durumu çıktı. Hem sevgilinize çok kıymetli bir hediye beğendiniz hem de bütçenizi kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Çok pahalı bir hediye yerine, ona romantik bir sürpriz yapmayı deneyin. Bu hafta sonu, eğer hediye krizini aşarsanız, gayet sakin ve güzel geçecek. Bekar Yengeçler ise arkadaş ortamında biri ile tanışabilirler.



ASLAN BURCU 14 şubat 2017 sevgililer günü GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)



Bir yanda yeni aşkınız, bir yanda sizi kıskanan arkadaş ve hatta eski sevgililer. 14 Şubat günü, aylardır etrafınızı saran bu çemberin giderek daraldığını göreceksiniz. 14 Şubat gününü, sevgiliniz ve eşinizle, gözlerden ırak bir yerde geçirmenizi öneririm. Bekar Aslanlar ise, kısa süreli ilişkilere girme eğiliminde, Pazar sabahı terk edilirseniz şaşırmayın.



BAŞAK BURCU 14 şubat 2017 sevgililer günü GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)



Evli Başaklar için gayet romantik ve güzel, Zodyak’taki bir çok burcun kıskanacağı kadar sakin bir 14 Şubat yaklaşıyor. Bekar, özellikle de uzun zamandır birinden hoşlanan veya ona açılmak isteyen Başaklar ise utangaçlıklarını yensinler. Bu hafta sonu, sosyalleşmek için ideal bir zaman. Yeter ki, evden dışarı çıkın.



TERAZİ BURCU 14 şubat 2017 sevgililer günü GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)



Şu ara nedense aklınız hep eski ilişkilerde. Eğer evliyseniz, sizi dürtüp duran bu 14 Şubat bahanesine sığınmaya kalkışmayın, sonra hayatınız iyice karışır. Bekar Terazilerin ise gözü kara. Bu 14 Şubat’ı ne olursa olsun yalnız geçirmek istemiyorlar. O nedenle, atak olacaklar. Fakat, onların da aklı eski aşklarında… Birden bire kimsenin yeni hayatında hortlamanın bir manası yok ama yine de siz bilirsiniz!



AKREP BURCU 14 şubat 2017 sevgililer günü GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)



Şu ara başında çok iş ve sorumluluk olan Akrepler için, pek 14 Şubat’a yoğunlaşacak zaman kalmadı. Sıcak evinde, sevgilisi ile pişirdiği yemeklerle mutlu olacak Akrepler için, sosyalleşmek, kalabalık bir yerlere gitmek pek uygun gözükmüyor. Bekar Akrepler için ise o gün sürprizler olabilir. Arkadaş ve aile çevrelerinde tepki toplayacak kadar sıra dışı ve çılgın bir tiple tanışabilirler.



YAY BURCU 14 şubat 2017 sevgililer günü GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)



Bugünün en şanssız burcu Yay! Ama üzülmeyin, yeni yılın daha başlarındayız. İlişkisi olan Yaylar, yanlış anlaşılmalar yaşayabilir, en basitinden aldığınız hediye beğenilmeyebilir. Bu ara ayrılık rüzgarları bu burçta çok esiyor, aman siz de ona teslim olmayın. Bekar Yaylar ise, o gün her şeyi iki kez düşünsünler. Biri ile tanıştıklarında yaptıkları en basit hareketleri bile, sorun çıkartabilir.



OĞLAK BURCU 14 şubat 2017 sevgililer günü GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)



Bu ara sizin de çok finansal problemleriniz var. Bir de buna sizin aşkta ketum oluşunuz eklenince, bekar Oğlaklar cephesinde çok ilginç bir şey görünmüyor. Evli Oğlaklar ise biraz gergin olabilir. O gün eşiniz size çok sıkıntı verebilir, bu ondan değil sizin son aylardaki kaosunuzdan kaynaklanıyor. Fırsatınız var ise o günü evde değil doğada geçirin.



KOVA BURCU 14 şubat 2017 sevgililer günü GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)



İlişkisi olan Kova burçları için keyifli, neşeli bir 14 Şubat yaklaşıyor. Sadece biraz patavatsızlığınız üstünüzde, karşı tarafı 14 Şubat ile dalga geçerek kırma eğiliminiz var, illa herkes sizin gibi mantık insanı olacak değil, çok dalga geçmeyin. Bekar Kovalar ise, bu hafta sonunu da yalnız geçirecek gibi görünüyor.



BALIK BURCU 14 şubat 2017 sevgililer günü GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)



Sizin için 14 Şubat çok önemli bir gün ama tüm yüksek beklentilerinize rağmen, akrabalar veya arkadaşlar tarafından o gün yalnız bırakılmayacaksınız. Sevgilinizle, baş başa olmak istiyorsunuz ama o gün gökyüzünde karışık bir iletişim var ve planlarınız karışabilir. Bekar Balıklar ise hiç olmadıkları kadar çapkınlar, bugünlerde başlayacak yeni bir aşk bu yaza damga vurabilir.