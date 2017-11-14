14 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün güne yine yorgun ve keyifsiz başlayabilirsiniz. İş saatlerinin uzun olması nedeniyle iş hayatınız özel hayatınıza adeta engel oluyor. Maddi konularda karlı çıkmak istiyorsanız daha akıllıca düşünmelisiniz. Bazı karşılıklı görüşmeler size beklediğinizden daha farklı sonuçlar getirebilir. Son zamanlarda artan eklem ağrılarınız için doktora görünmenizde fayda var.Bugün özel hayatınızda karar günü. Sevgilinize olan aşkınızı belli edebilmek için elinizden geleni yapıyorsunuz ancak o oralı olmuyorsa yapacak bir şey yok. Geçmişi düşünün geçmiştekileri nasıl unuttuysanız bunu da o şekilde unutursunuz. Bu ara maddi açıdan adeta bir can kurtarıcı olacaksınız arkadaşlarınızın maddi sorunlarını çözeceksiniz. Sağlık açısından ise gayet olumlu günler geçiriyorsunuz ancak sigara sayısını azaltmalısınız.Bugünlerde hayatınızı yeniden düzenleme çabasındasınız ama telaşsız ve doğru kararlar almak için kendinize zaman tanıyın . Bazen iş konusunda yardıma ihtiyacınız oluyor ancak bunun için çevrenizden yardım alsanız da dikkatli olmalısınız zira yardım istediğiniz işleri yapabiliyor güçtesiniz. Maddi konularda kaygılanmak için erken.Özel hayatınızda gizlilik konusu bugünlerde ilişkinize zarar verebilir. Sevgiliniz gizliliğe önem veriyor ve onunla yaşadıklarınızı çevrenize anlatmanızdan rahatsız oluyor. Biraz daha dikkatli ve özenli olmalısınız. İş hayatınızda yoluna koymanız gereken şeyler biraz geçte olsa halledeceksiniz. Maddi konularda oldukça cömertsiniz ancak yakın çevrenizin size söylediği şeyleri dikkate almalısınız.Bugün işinizle ilgili kritik görüşmeler yapmanız gerekebilir. Güne başlarken bunu aklınızda bulundurarak hazırlı olmanızda fayda var. Bu görüşmeler geleceğiniz için önemli olanaklar sunabilir. Özel hayatınızla ilgili ise aradığınız aşkı bulacağınıza dair düşünceleriniz hiç değişmiyor ancak bunu beklemekle bulamazsınız. Yaşamak istediğiniz hayatla yaşadığınız hayat arasında oldukça fark var ancak bazı şeyleri değiştirmek sizin elinizde.Duygusal hayatınızla ilgili önemli kararlar alma zamanı geldi nitekim alacaksınız da ancak bu kararların ne kadarı doğru bunu ilerleyen zamanlarda anlayacaksınız. Bazı önemli işlerinizi bu gün yapacaksınız bu aralar sorumluluk duygunuz hayli gelişti. Maddi konularda kendinizi rahat etkiler altında hissedeceğiniz bir gündesiniz ve bütçenizi dengelemeyi başaracaksınız.Bugünlerde aşırı duygusal reaksiyonlardan kaçınmalısınız, bu aralar gireceğiniz diyaloglara dikkat etmelisiniz. Aşk hayatınızı tekrar gözden geçireceksiniz. Bu gün sıkı çalışmalarınız oldukça göz doldurucu olacak amiriniz bu konuda sizi takdir edebilir. Maddi konularda verdiğiniz kararların ne kadar doğru olduğunu anlayacaksınız hatta yeni yatırımlar bile yapmak isteyebilirsiniz.Bugün iş hayatınızla ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir. Sizin için olağanüstü bir durum olmasa bile iş arkadaşlarınızdan bazıları için üzücü durumlara tanıklık edebilirsiniz. Özel hayatınızda ise işler aslında tam da sizin beklediğiniz ve istediğiniz gibi gidiyor. Duygusallığınızı kontrole almanız belki de olası sorunların da çözümü olacak. Unutkanlığınız maddi konularda sizi zora sokabilir, dikkat.Siz özgürlüğünüze düşkün olduğunuz kadar evinize ve ailenize de düşkün birisiniz. Partnerinize bunu anlatmak onun kaygılarını ve dolayısıyla var olan sorunları ortadan kaldıracaktır. Bugünlerde tasarruf yamanız gerek ve tasarruf yapmak da istiyorsunuz ancak harcama yapmak size çok cazip geliyor, yarın kaygısı ve harcama arasında gidip geliyorsunuz. Gönlünüzü ortaya koyduğunuz ilişkilerde çok tutarlısınız.Son zamanlarda işinizle ilgili sorumluluğunuz oldukça yoğun ve artıyor. İşiniz için yaptıklarınız sizi hayli yoruyor ama siz de böyle çalışmayı seviyorsunuz. Ancak unutmamanız gereken başka sorumluluklarınız da var. Örneğin ailenize ve kendinize de zaman ayırmalısınız. Özel hayatınızda ise, sevgilinizi duygularınız doğrultusunda yönlendirmek istiyorsunuz ancak kendinizi kararsız hissediyorsunuz ve bunun olumsuz yanını zamanınızı boşuna harcayarak görüyorsunuz.Bugünlerde aşk hayatınızda uzun süredir beklediğiniz huzuru sonunda yakalayabilirsiniz. İş hayatınızda birçok konuyu tekrar gözden geçireceksiniz, bu sizin gelişmiş olduğunuzu gösteriyor üstelik bunun karını göreceksiniz de. Maddi konularda yakın çevrenizden destek alıyor olsanız da sizde işleri önümüzdeki günlerde yoluna koyacaksınız.Bir süredir bir telaş halinde hareket ediyorsunuz. Aceleci davranışlarınız sizi tahmin ettiğinizden farklı bir yere götürüyor. Yükünüz artıyor önemli sorumlulukların altına elinizi koyuyorsunuz. Bütçe hesaplarınız oldukça gerçekçi. Arkadaş ve yakınlarınıza da bazı destekleriniz olabiliyor. Son günlerde çektiğiniz parasızlık ise, sizde büyük bir sıkıntıya neden olmayacak. Ailenize zaman ayırmalısınız onları çok ihmal ettiniz farkında değilsiniz.