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13 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

13 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

13 Ocak 2018 Cumartesi 09:34
13 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
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KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bu kendinizi geliştirebilecek olanaklar bulabilirsiniz. Hareketsiz kalmamalı ve yeniliklere açık durmalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Parasal konularda daha bağlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak riskli bir durum karşısında daha cesur olmaya gayret etmelisiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün eşinizle ya da sevgilinizle ilgili konulara daha fazla duyarlılık göstermeniz beklenebilir. Daha iyi bir dinleyici olmaya çalışmalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Hafta sonu olmasına karşın önemli işler ve uğraşlar içinde olabilirsiniz. Çalışkan olabileceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Genel olarak şanslı olabileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı konulara, eğlenceye daha çok zaman ayırabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün eve ait işler daha çok tamamlanması gereken konular ağır basıyor. Evle daha çok ilgilenmeniz gerekiyor.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün yakın çevrenizle, kardeşlerle ilişkiler daha çok dikkat edebilir. Görüşmelerinizi de tamamlamaya bakmalısınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Eğer alışveriş yapacaksınız aceleci davranmamalısınız. Kararlarınızı yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha çok dikkat çekebilir ve kişisel adımlar atabilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı nedenler de olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün biraz sabırlı olmak ve fazla iddialı davranmamak gerekiyor. Duygusal açıdan geçmişten kaynaklanan koşullar ağır basmakta.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konular açısından oldukça güzel olabilir. Ancak sizi bağlayan sorumluluklar da var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün dikkat çekmek ve öne çıkmak konusunda daha başarılı olabilirsiniz. Ancak yüksek beklentilerinize de dikkat etmelisiniz.

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