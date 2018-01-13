13 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bu kendinizi geliştirebilecek olanaklar bulabilirsiniz. Hareketsiz kalmamalı ve yeniliklere açık durmalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Parasal konularda daha bağlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak riskli bir durum karşısında daha cesur olmaya gayret etmelisiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün eşinizle ya da sevgilinizle ilgili konulara daha fazla duyarlılık göstermeniz beklenebilir. Daha iyi bir dinleyici olmaya çalışmalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Hafta sonu olmasına karşın önemli işler ve uğraşlar içinde olabilirsiniz. Çalışkan olabileceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Genel olarak şanslı olabileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı konulara, eğlenceye daha çok zaman ayırabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün eve ait işler daha çok tamamlanması gereken konular ağır basıyor. Evle daha çok ilgilenmeniz gerekiyor.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün yakın çevrenizle, kardeşlerle ilişkiler daha çok dikkat edebilir. Görüşmelerinizi de tamamlamaya bakmalısınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Eğer alışveriş yapacaksınız aceleci davranmamalısınız. Kararlarınızı yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha çok dikkat çekebilir ve kişisel adımlar atabilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı nedenler de olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün biraz sabırlı olmak ve fazla iddialı davranmamak gerekiyor. Duygusal açıdan geçmişten kaynaklanan koşullar ağır basmakta.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konular açısından oldukça güzel olabilir. Ancak sizi bağlayan sorumluluklar da var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün dikkat çekmek ve öne çıkmak konusunda daha başarılı olabilirsiniz. Ancak yüksek beklentilerinize de dikkat etmelisiniz.