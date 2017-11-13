13 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç burcu Pazartesi için uygun bir başlangıç. İşlerinizi toparlayacak ve haftaya düzenli bir şekilde başlayabilecek güçtesiniz. Önce günlük işlerinizi düzenleyecek sonrasında da kendinize vakit ayıracaksınız. Kariyerinizle ilgili köklü değişiklikler yapmış veya yapmak üzere olabilirsiniz. Adınızın önünde yazan titri değiştirme arzusundasınız.
BOĞA BURCU
Haftaya yoğun bir başlangıç yapıyorsunuz. İşleriniz, günlük rutinleriniz giderek yoğunlaşıyor. Neyse ki; siz çalışmak konusunda isteklisiniz. İşlerinizi toparlamak ve düzenlemek size zor gelmeyecek. Kariyer hayatınızla ilgili beklenmedik bir problem söz konusu olabilir. Çözümlemek için kendinize zaman tanıyın.
İKİZLER BURCU
Haftaya yoğun bir iletişim trafiği ile başlıyorsunuz. Neyse ki; haberler çok güzel. Hem maddi anlamda hem de psikolojik olarak sizi rahatlatacak haberler alacaksınız. Yabancı ortaklı anlaşmalara imza atabilirsiniz. Hem bir kol mesafesinde durup hem de derin bir ilişki yaşayamazsınız. İlişkinize biraz daha özen gösterebilirsiniz.
YENGEÇ BURCU
Sizi mutlu edecek haberler alacaksınız. Aldığınız haberler hem duygusal anlamda daha iyi hissetmenizi hem de bazı problemlerinizi düzene sokmanızı sağlayacaktır. Bu hafta çalışıp emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir hafta olacaktır. Maddi anlamda da rahatlayacaksınız. Duygusal olarak istediklerinizi elde etme konusunda ısrarcısınız.
ASLAN BURCU
Maddi anlamda oldukça şanslı bir gündesiniz. İhtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, dengelenmenizi sağlayacak gelirler elde edebilirsiniz. Özellikle çevrenizle olan ilişkileriniz sıcaklaşıyor. Herkesle iyi anlaşıyorsunuz. İnsanlar sizinle olmaktan keyif alıyorlar. Bu durum işlerinize de yansıyacaktır.
BAŞAK BURCU
Başaklar haftaya çok şanslı başlıyorlar. Ummadık taş baş yararmış. Beklemediğiniz, karanlıkta kalmış, unuttuğunuz bir para kapınızı çalabilir. Beklemediğiniz bir şey kazanabilirsiniz. Yatırımlarını faizde değerlendiren, dövizde değerlendiren, borsa ile ilgilenen Başaklar haftaya kazançlı bir başlangıç yapacaklardır.
TERAZİ BURCU
Terazi burcu çevrenizdeki insanların getirdiği fırsatlardan yararlanmayı çok iyi başarıyorsunuz. Haftaya size faydası olmayan, sürekli sizden talepte bulunan insanları eleyerek başlıyorsunuz. Maddi anlamda bir ay kadar rahat olacaksınız. Bir şekilde mutlaka gelir akışınız olacak. Özellikle kendinizle ilgili eski konuları iş yerinizde konuşmayın.
AKREP BURCU
Çevrenizde sizi rahatsız eden, size faydası olmayan, size zarar veren ne kadar insan varsa bir anda hepsini hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Patlamaya hazır olduğunuz bazı konularda damlayan son damla sizi kontrolden çıkartabilir. Doğum günlerinizi kutlamaya başladığımız bu dönemde güç sizde ve evrenin enerjisi sizinle beraber akıyor.
YAY BURCU
Bazı Yay burçları kariyer hayatlarında pozisyon değiştirmek veya iş değiştirmek istiyor olabilirler. Daha sakin bir pozisyon için gönüllü olabilirsiniz. Aksiyonunuzu destekleyecek enerjiler mevcut. Arkadaşlarınız, sosyal çevreniz ile olan ilişkilerinizi güçlendireceksiniz. Evli Yay burçlarının bazı iletişim problemleri söz konusu olabilir.
OĞLAK BURCU
İdeallerinizi yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. Kendinize ulaşılmaz hedefler koymayın. Adım adım ilerlemek sizin tarzınız. Her basamakta yeni bir basamak için hayal kurabilirsiniz. Kariyer hayatınız, toplum içindeki imajınız konusunda çok dikkatli olmalısınız. Siyah veya beyaz diye tutturmayın. Griyi de denemeye çalışın.
KOVA BURCU
Kariyeriniz konusunda endişeleriniz olabilir. Neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda kararsızlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Güçlenip, büyümenizi destekleyecek güzel haberler yakında. En fazla bir ay içerisinde hedefinize ulaşmış olacaksınız. 13 Kasım’da hayalleriniz için minicik de olsa bir adım atın.
BALIK BURCU
Evli Balık burçları ve ortaklı işleri olan Balık burçları için önemli bir gün olabilir. Önceliklerinizi belirlemekte zorlanabilirsiniz. Çok derinden istediğiniz bazı şeyler var. Siz hayallerini gerçek yapabilen insanlarsınız. Umutsuzluğa kapılmayın ve hayal etmekten asla vazgeçmeyin.