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‘120 yaşına kadar yaşayabilirsiniz’

Sağlıklı yaşlanmanın önemli adımlarına değinen Dünya Yaşlanma Konseyi (DÜNYAK) Başkanı Kemal Aydın, önemli bilgiler verdi. Aydın bu adımlarla dengeli ve aşırıya kaçmadan bir yaşam süren insanların 120 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. İşte o adımlar...

‘120 yaşına kadar yaşayabilirsiniz’

Sağlıklı yaşlanmanın önemli adımlarına değinen Dünya Yaşlanma Konseyi (DÜNYAK) Başkanı Kemal Aydın, önemli bilgiler verdi. Aydın bu adımlarla dengeli ve aşırıya kaçmadan bir yaşam süren insanların 120 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. İşte o adımlar...

27 Temmuz 2018 Cuma 23:11
‘120 yaşına kadar yaşayabilirsiniz’

Dünya Yaşlanma Konseyi (DÜNYAK) Başkanı Kemal Aydın, dengeli ve aşırıya kaçmadan bir yaşam süren insanların 120 yaşında kadar yaşamalarının mümkün olduğunu söyledi. Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamın temelinde dengeli yaşamın olduğunu dile getirdi.

Stresten uzak, huzurlu ve dengeli yaşamın aktif ve sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirilmesine olanak sağladığını anlatan Aydın, erken yatıp erken kalkmanın da uzun yaşamın sırlarından olduğunu ifade etti.

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Hayatı, kararında, aşırıya kaçmadan sürdürmek gerektiğini belirten Aydın, şunları söyledi:

“Az yemek, az uyumak, doğru insanlarla zaman geçirmek, çok su içmek, spor yapmak ve ibadet yapmak yani sağlıklı yaşlanmanın temelinde dengeli bir hayat sürmek var. Aşırıya gitmeden dengeli bir yaşam sürülürse insanlar 120 yıl yaşayabilirler. Belki ileride bu 140-160 yıla kadar çıkacak. Hayatta denge çok önemli. Sağlıklı yaşam için zaman kavramı da çok önemli. Erken yatıp erken kalkmak çok önemli. Aslında insanlar vücutlarını ezan saatlerine göre ayarlarsa çok sağlıklı yaşarlar. Bu da demek oluyor ki yatsıyla yatacağız sabahla kalkacağız. Bu bir kültür meselesi. Bizim Türk milleti olarak yaptığımız bazı yanlışlar var. Aşırı yemek tüketiyoruz, dengeli yemiyoruz. Protein, karbonhidratlar, vitaminler dengeli vücuda alınmıyor.”

Aydın, sağlıklı yaşam ve aktif yaşlanmanın en önemli unsurlarından birinin de zaman kontrolü olduğunu belirtti.

Herkesin bir ajandası olması, hayat planlamasını not etmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

“Eskiden ‘akıl hocası’ diye tabir edilirdi ajandalar. Buraya notlar alınırdı ve beyinlerini yormazlardı. Maalesef bu ajanda kültürünü biz unutmuşuz. Avrupa’da 5 yaşındaki çocuğunda 90 yaşındaki kişinin de ajandası vardır. Randevu verdiği zaman ajandaya yazar ve unutmazlar. Biz de ajanda yönetimini, zaman kontrolünü, doğru beslenmeyi, dengeli yaşamı 7’den 107’ye uygulamalıyız. 77’ye demiyorum, artık 100 yıl yaşamak mümkün. 100’ler, 120’ler kulübü var. Hedefi büyük tutmak lazım. Aktif yaşlanmak çok önemli. Yaş 70 hayat yeni başlıyor, her gün yeni bir hayat var. Üretken bir yaşlılık geçirilmesi gerekiyor.”

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