11 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Herşeyin yolunda gittiğini düşündüğünüz ve bunun rahatlığı içerisinde olduğunuz bir gündesiniz.Bunu avantaja dönüştürmek ve keyifli hale getirmek sizin elinizde ,esprilerinizle de çevrenizi eğlendirebilir güzel vakit geçirebilirsiniz.Son zamanlarda gerginsiniz. Üst üste yaptığınız hatalar sizi fazlasıyla gerdi. Ancak bunun sizin dışınızdakilerle ilgisi yok. Aile yaşantınızda daha sabırlı olup kimseyi kırmamalısınız. Esnek yapıda olmanız halinde evinizde pozitif havalar esecek. Hayalini kurduğunuz mutluluk böyle küçük olaylardan olabilirAşk hayatınızdaki boşluk sizi derinden etkiliyor. Ancak siz ne istediğinizi biliyorsunuz, acele etmeyin o sizi mutlaka bulacak. İş arkadaşlarınızla birlikte bugün farklı fikirlerin konuşulduğu ve kollektif bir çalışma içinde olabilirsiniz. Özellikle akşamüzeri saatlerinde tecrübeli kişilerle sohbetler, kalıcı ilişkiler veya girişimler ön plana çıkabilir. Bunların devam etmesi için son derece uyumlu ve algıları açık olmalısınız.Sabah saatlerinde yeni maddi düşünceler içinde olacağınız bir gün. Ürettiğiniz şeyleri eyleme dökmeniz an meselesi. Eğer düşündüğünüz kadar uygulama yapabilirseniz bugün büyük atağa geçebilirsiniz. İşlerinizde sorumluluklarınız artabilir. Başarılı olmak için daha fazla mücadele içinde olabilirsiniz. Partnerinizle geçireceğiniz hafta sonu tatili size iyi gelecektir.Gün içinde enerjiniz artarak devam ediyor. Bu yüzden kendinize güveninizin yanı sıra biraz sakin ve dinginlik katmanız gerekiyor. Yatırım fırsatları karşınıza çıkarsa değerlendirmekten çekinmeyin. Evinizde rahat vakit geçirmek isteseniz de içinizden yükselen enerji sizi evinizin dışına çıkartabilir.Bugünlerde aileniz veya işinizle ilgili sizi mutsuz edecek ve ilgilenmenizi gerektirecek haberler alabilirsiniz. Sorumluluklarınızın seviyesini kaçırmamalısınız. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmak için çalışabilir, alternatif planlarla gerekli durumlarda çözümcü olmalısınız. Oluşacak gerginliklere asla izin vermeyin.Şu sıralar geçirdiğiniz stresli dönem yüzünden sosyal yaşantınız pek istediğiniz gibi gitmiyor olabilir. Ama siz de çok fazla içinize kapandınız. Biraz gevşeyin artık. Aşk hayatınızda yeni sayfalar açabilirsiniz. Maddi konularda bir süre çıkmaz yaşabilirsiniz. Ödeme dengesini yeniden gözden geçirmekte fayda varBugün enerjiniz herkesi kıskandıracak düzeyde. Yani enerjik ve sosyal bir gününüzdesiniz. Yeni aktivitelerle rutin hayatınızı renklendirmek iyi gelecektir. Bu yeni işler ve ilişkiler içinde size yardımcı olabilir. Önünüz açık doğru kararlar vermelisiniz. Ama maddi konular aynı parlaklıkta değil.Bu ara gergin ve stresli bir döneminizde olduğunuz için iş ve sosyal hayatınızdaki arkadaşlar ve çevreniz ile huzursuzluk yaşayabilir. Bunu çözmek için onları dinlerken daha sabırlı olun ve düşüncelerinizi kontrol etmeye daha fazla gayret edin. Sağlık konusunda hep erteleyen tavrınıza bir son vermelisiniz artık. Küçük sorunları büyütmeden çözebilirsiniz.İş arkadaşlarınızdan özellikle en tecrübeli olanlarla yeni projeler içerisinde olmanız sizin için çok iyi. İşinizde yeni kapıları bu projeler açabilir. Bir süredir valiziniz sırtınızda geziyorsunuz. Ama artık bir karar vermeniz gerekiyor. Partneriniz sabırla sizin kararınızı bekliyor.Haftanın ilk günü aceleci ve dikkatsizsiniz. Rahat olun nasılsa bu hafta bitti. İşle ilgili sayfayı kapatın ve hafta sonunun tadını çıkarın. Hafta başı her şey yoluna girer nasılsa. Bu arada unuttuğunuz partnerinizin gönlünü alsanız iyi olur. Size kırgın da olsa o hep yanınızda.Bugün erken saatlerde yoğunluğunuz başlayabilir. Ardından çalışma temponuzla birlikte birçok yeni işler üretebilirsiniz. Başarılı olmak için çalışacağınız bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde geleceğiniz için plan yapabilirsiniz. Alacağınız kararlarla daha başarılı olmak isteyeceksiniz. Bürokrasi ile ilgili konularda yardım alabilirsiniz.