11 Şubat Günlük Burç Yorumları

ŞUBAT 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

11 ŞUBAT KOÇ BURCU YORUMU

Koç burcu gerçekleri göz ardı etmekten bir an önce vazgeçmeli. Yoğun hayatınızın koşuşturmacasıyla ilgilenirken arka planda gerçekleşmeye devam eden birtakım konularla yüzleşeceksiniz. Yaşadığınız olaylar yüzünden kendinize acımaktan ileriye odaklanamıyorsunuz. Bu huyunuzdan vazgeçip geleceğe yönelik yapabileceğiniz şeylere odaklanmalısınız.

11 ŞUBAT BOĞA BURCU YORUMU

Boğa burcunun gündemini buğu kariyerindeki değişiklikler meşgul edecek. Hiç beklemediğiniz bir yerden sürpriz bir iş teklifi alabilirsiniz. Bu doğrultuda kariyerinizle ilgili önemli bir gelişmeye adım atabiliriz. Diğer bir ihtimalle partnerinizden gelecek bir sürpriz de sizi heyecanlandırabilir. İlişkiniz ile ilgili bazı konularda farkındalığınız artacak. Öte yandan eğitiminizi asla ihmal etmemeniz gereken bir süreçtesiniz.

11 ŞUBAT İKİZLER BURCU YORUMU

İkizler burcu finansal konularla zorlu bir gün geçirebilir. Maddi konularda hesaplamadığınız harcamalarınızdan dolayı bazı stresli durumlarla karşı karşıya gelmeniz söz konusu olabilir. Parasal açıdan sahip olduğunuz ortaklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. İkili ilişkilerinizde kurduğunuz kusursuz iletişiminizle göz kamaştıracaksınız.

11 ŞUBAT YENGEÇ BURCU YORUMU

Yengeç burcu stresli bir gün geçirecek. Ofis arkadaşlarınızla olan samimiyetinizi gözden geçirmeniz gerekiyor yoksa önünü alamayacağınız sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda “ben bilirim” tavrınızdan vazgeçmeniz gerekiyor. Bunun haricinde önceden yaşadığınız gerginlikler yerini huzura bırakacak.

11 ŞUBAT ASLAN BURCU YORUMU

Aslan burcu planlarının aksamasına dikkat etmesi gerekiyor. Gün boyunca vakit geçirerek gününüzü güzel değerlendirdiğinizi düşünüyorsunuz. Ancak tek bir plana odaklanmanız diğer planlarınızın aksamasına sebep olabilir. Öte yandan karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirebilirseniz size güzel getirileri olacaktır. Gün biterken de dargın olduğunuz bir arkadaşınızla karşılaşabilir ve orta yolu bulup ilişkinizi tamir edebilirsiniz.

11 ŞUBAT BAŞAK BURCU YORUMU

Başak burcunun ilişki hayatında rahatsız edici birçok konuyla başa çıkma durumu söz konusu. Aşk hayatınızda net olmayan birçok konu var. Bu yüzden de aklınız oldukça fazla şüpheyle meşgul. Enerjinizi ve ilişkiye dair inancınızı, aslı astarı olmayan konularda harcamamanızı öneririz. Kendinizi de partnerinizi yok yere üzmeniz ilişkinize zarar vermekten başka bir şeye sebep olmayacaktır.

11 ŞUBAT TERAZİ BURCU YORUMU

Terazi burcu canını bazı konular sıkacak gibi. Vaat edilen bazı sözlerin karşılanmaması ve beklediğiniz harcamaların yapılmaması keyfinizi kaçırabilir. Her ne kadar yaptığınız harcamalarınız gözünüze fazlaymış gibi görünmese de ileride problem olabilir. Planlı davranırsanız gereksiz gerginlikler yaşamazsanız.

11 ŞUBAT AKREP BURCU YORUMU

Akrep burcunun gündeminde bugün aşk var. Aşk hayatınızda dikkat etmeniz gereken konular gün yüzüne çıkabilir. Normal bir anda ağzınızdan çıkan cümlelerin tamiri mümkün olmayabilir. Bu yüzden bu aralar iyice düşünerek konuşmanızda fayda var. İlişkinizde alamadığınız sorumluluklardan kaynaklı gerginlikler yaşayacaksınız.

11 ŞUBAT YAY BURCU YORUMU

Yay burcu bugün inadını bir kenara bırakmalı. Kasıtlı olarak belirlemeseniz de sürekli olarak aynı kişilerle inatlaşıyorsunuz. Bazı konuların değişmemesi için sürekli gösterdiğiniz inadınızı terk etmelisiniz. Bu durum iletişiminize oldukça fazla zarar vermekte. Aşk hayatınızda fazla seçeneğinizin olması sizin biraz şımartacak. Aklınız karışması söz konusu. Ancak sizin için doğru olan tercihinizden asla vazgeçmeyiniz.

11 ŞUBAT OĞLAK BURCU YORUMU

Oğlak burcu için bugün kariyerinde harika gelişmeler olacak. Jüpiter’in yaydığı enerji sayesinde aldığınız destek ile kariyer hayatınızda çok güzel bir gün geçirmeniz söz konusu. Önemli ortaklıklar ve finansal birleşmeler söz konusu olabilir. Öte yandan kurduğunuz iletişimlerinizdeki kontrolcü tavrınızı yeni ilişkilerinize de taşımamanızı öneririz.

11 ŞUBAT KOVA BURCU YORUMU

Kova burcu bugün emeklerinin karşılığını başlayacak. Büyük önem verdiğiniz idealleriniz uğruna verdiğiniz emeklerinizin daha hedefe yönelik olması için planlı hareket etmelisiniz. Önyargılarınızdan uzak durup tecrübelerine güvendiğiniz kişilerden görüş almanız akıl karışıklığınıza ilaç gibi gelebilir. Verdiğiniz ego mücadelesinde zor durumda kalacaksınız bu yüzden temkinli davranmanızda fayda var.

11 ŞUBAT BALIK BURCU YORUMU

Balık burcu vereceği kararları etraflıca düşünmeli. Maddi anlamda ani vereceğiniz kararlar ileride büyük sorunlar yaşamanıza sebep olabilir. Ayak uydurmaya çalıştığınız yoğun tempoda sağlığınız için kendinizi fazla yormamanız gerekiyor. Kurduğunuz iletişimler olumlu ya da olumsuz seyiri sonucunda hayatınızın bir kısmına yansıyacaktır. Bu yüzden iletişimlerinizdeki kaliteye dikkat etmeniz gerekiyor.