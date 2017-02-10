10 Şubat Günlük Burç Yorumları

10 şubat 2017 cuma Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU 10 şubat 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)

Çevrenizin ilişkiniz de fazla söz sahibi olması sizi bazen istediğiniz gibi kararlar almanızı engelliyor kendiniz olmak istiyorsanız ve duygularınızın aslında ne olduğun anlamak istiyorsanız çevrenizi ilişkinizden uzak tutmalısınız. Maddi konularda tutumlu olmanız çevreniz tarafından eleştirilse de bu sizi uzun vadede kara götüreceği için çevrenizdekileri bu konuda dinlememelisiniz.

BOĞA BURCU 10 şubat 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)

Partnerinizi sevdiğinize eminsiniz ancak bazı karmaşık duygular bazen sizin nasıl kararlar vermeniz konusunda sizi engelliyor ancak konuya en yakın siz olduğunuz için sizden daha iyi kimse karar veremez. Üzerinizde fazla sorumluluk olduğunu düşündüğünüz zamanlarda sorumluluklarınızın bir kısmını başka insanlara vererek hata yapma ihtimalinizi azaltabilirsiniz. Sert tepkiler veriyor olmanız sizi bazen olumsuz sonuçlara götürebilr.

İKİZLER BURCU 10 şubat 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)

Sorumluluklarınızdan ve gergin günlerinizden geçici olarak kurtuluyorsunuz ancak eski konular tekrar gündeme gelebilir. Maddi konularda beklediğiniz paraların gecikmesi sonucu ödemeleriniz de gecikiyor bu durum iş hayatınız da bazı aksaklıklara neden olsa da sizin için çok ta önem arz etmeyecek. Bazı iş bağlantılarınız güvenli olmayabalir.

YENGEÇ BURCU 10 şubat 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

Aşk haytınızda bazı değişiklikler olabilir ve bu size bazı değişiklikler fark etmenizi sağlayabilir, böylece aşk hayatınız yeni bir soluk kazanacak. Bu sıralar kazancınız sizi tatmin etmese de siz yine de elinizden geldiği kadar yatırım yapmaya çalışıyorsunuz. Aileniz de bazı gerginlikler söz konusu ve konu sizi ilgilendirmemesine rağmen siz de onlarla beraber geriliyorsunuz.

ASLAN BURCU 10 şubat 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)



Bazı duygular sizin kendinize olan güveninizi sarsa da aslında potansiyelinizin farkındasınız ve bu sizi zaman zaman mutlu ediyor fakat bu olumsuz duygulardan tamamen kurtulmanız gerekiyor. Aklınızda bir projeniz var ve bu projeyi gerçekleştirmek için küçük te olsa adım atıyorsunuz ve bu sizi oldukça mutlu edecek. Bazen fazla duygusal oluşunuz sizi istediğinizin dışında algılanmanıza neden oluyor.

BAŞAK BURCU 10 şubat 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)



Gerğinden fazla seçici oluşunuz size olumlu kazanımlar elde etmenizi engelliyor ve bu durum sizin için önem arz ediyor ancak bununla yüzleşmeli hatta bir an önce bir son vermelisiniz. Bazı durumların istediğiniz gibi gelişmemesi sizi uygun koşullar olmaması sebebiyle başarısızlığa itiyor. Koşullar sizin elinizde olmadığı için bu konu da bir şey yapamazsınız. Ailenizle bir araya gelip yeni şeyler denemek bu aralar pek mümkün görünüyor.

TERAZİ BURCU 10 şubat 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)



Partneriniz sizin için birçok şey onsuz bir yaşam düşünemiyorsunuz ancak bu onun pek hoşuna gitmeyebilir bazen onu kendi halin de bırakmalısınız. İş hayatınız da üzerinde çalıştığını projeler olumlu sonuçlar veriyor bu sizi motive ederken bir yandan da yaşadığınız sorunlar moralinizi bozuyor. Maddi konularda bu aralar hayal kırıklığın yaşamanız olası gibi görünüyor.

AKREP BURCU 10 şubat 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Aşk hayatınızın monotonluğu sizi sıkıyor ancak siz her şeyden çok çabuk sıkılan birisisiniz bu duruma son vermek istiyorsanız sürekli farklı şeyler yapmak zorundasınız. Maddi kaynakllarınızı nasıl kullanacağınızı çok iyi biliyorsunuz ancak elinizde olmayan nedenlerden dolayı kazanımlarınızı pek istediğiniz gibi değerlendiremiyorsunuz. Sağlığınızı ise hayli geri planda bırakıyorsunuz bu sizin için önemli bir konu olmalı zira beklenmedik şeyler olabilr.

YAY BURCU 10 şubat 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)



Duygularınızı yansıtmakta zorlanıyorsunuz partneriniz ise hazır ancak siz gerekli koşulların şu an için uygun olmadığını düşünüyorsunz. Düşünceleriniz sizi alıp çok farklı yerlere götürüyor bu aralar yeni iş girişimleriniz var ancak bu girişim zannettiğiniz gibi sizi fazla özgür kılmayabilir bu noktaya dikkat etmelisiniz. Ailenizle bir araya gelip eski günleri konuşabilir hatta uzun süredir görmediğiniz akrabalarınızı görebilirsnz.

OĞLAK BURCU 10 şubat 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)

Sevgiye dair bakış açınız bu günlerde köklü bir değişikliğe uğrayacak partnerinizin aslında sizin sandığınız gibi biri olmadığını onunla çok farklı açılardan baktığınızı fark edeceksiniz bu sizin kendinize aşka dair şeylerde değişiklikler yapmanızı sağlayacak. İş hayatınızda bazı aksaklıklar olsa da bu sizin elinizde olmayan bir durum ancak sizin var olan sorumluluğunuz gereği siz de bu durumdan etkilenebilirsiniz. İlişkilerinizin samimi olması sizin elinizde olan bir durum insanlar sizin onlara verdiğiniz güven doğrultusunda ilişki kuruyor ve bu konu da şanslısınız seçme hakkınız oluyor.



KOVA BURCU 10 şubat 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)

Aşk hayatınız dolu dolu yaşarken işiniz sizi pek tatmin etmiyor ve bu durum sizin hayatınızın diğer alanlarını ele geçirmesine izin verdiğiniz sürece sizi olumsuz etkiliyor. Ailenizle bir araya gelerek onlara olan özleminizin bir çoğunu giderdiniz ancak onlar sizi zaman zaman ziyaretlere devam edecek. Yatırımlarınızı akıllıca yapıyor olmanız sizin uzun vadede olumlu kazançlar elde etmenizi sağlıyor.

BALIK BURCU 10 şubat 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)



Aşk hayatınızda ki bazı belirsizlikler sizi olumsuz yönden etkiliyor ancak bu duruma son vermek sizin elinizde ve biten ilişkilere çok takılmamak gerektiğini biliyorsunuz ancak takılıyorsunuz. İş hayatınızda beklediğiniz terfiyi almanız an meselesi ancak uygun koşullar söz konusu olduğunda siz yine de farklı şeyler denemek yeni girişimlerde bulunacaksınız. Aileniz de bir büyüğünüz sizden ilgi bekliyor olabilr.