10 bin metrede hayat kurtaran müdahale

Tedavi gördüğü Ankara’dan memleketi Artvin’e gitmek için bindiği Erzurum uçağında bilinç kaybı yaşayan kanser hastası Faik Çelik, yolcular arasında yer alan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper ile beraberindeki doktor ve hemşirenin müdahalesiyle hayata döndü.

Ankara Atatürk Hastanesinde 27 gün süren kemoterapinin ardından eşi Seher ile memleketlerine dönmek üzere Erzurum uçağına binen Faik Çelik (65), havalandıktan 30 dakika sonra aniden fenalaştı. Seher Çelik, eşinin bilinç kaybı yaşadığını fark edince kabin ekibinden yardım istedi. Uçakta bulunan SağlıkBakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper ile beraberindeki biri daire başkanı iki doktor ve bir hemşire, Çelik’e ilk müdahaleyi yaptı. Yolculara yerlerinden kalkmamaları uyarısını yaptıktan sonra gerekli tıbbi müdahaleyi yapan uzmanlar, rahat nefes almasını sağladıkları Çelik’in bilincinin tekrar yerine gelmesini sağladı. Uzman hekimlerin yaptığı müdahale ile yerden 10 bin metre yüksekte yeniden hayata dönen Çelik, Erzurum Havalimanı’nda bekletilen ambulansla götürüldüğü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Hayatımı kurtardılar...

Faik Çelik, Erzurum’a giderken uçakta aniden başının döndüğünü belirterek şunları söyledi: Herkes başımdaydı ama kimler olduğunu bilmiyorum. Birisinin ‘Hemşireyim’ dediğini hatırlıyorum. ‘Biz doktoruz’ dediklerini de duydum. Kendime geldiğimde bir baktım elime serum takılmış. Doktorlarla aynı uçağa denk geldik, ne güzel.

O an kalbim sıkıştı...

Seher Çelik de uçakta yaşadıklarını anlattı: Eşimin nabzı atmıyordu. Yüzü sarardı, dudakları morardı. ‘Yetişin, gidiyor’ diye bağırdım. Uçaktaki doktor ve görevliler hemen geldi. Ayaklarını kaldırdılar, damar yolu açtılar. O an kalbim sıkıştı. Doktorların, ‘Ne olur korkma, amca iyi, nabzı düzeldi’ dediler, rahatladım.

‘Sağlık camiası her zaman göreve hazır’

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Pınar Koçatakan, uçakta fenalaşan Çelik’e ilk müdahaleyi kendisinin ve uzman doktor Cihan Döğer ile hemşire Mevlaniye Karslı’nın yaptığını belirtti, şunları söyledi: Hastamızda uçuş sırasında aniden bilinç kaybı ve bayılma oldu. Ekip olarak hemen müdahale ettik. Damar yolu açıldı ve gerekli müdahaleden sonra hasta kendine geldi. Hasta, uçak piste indikten sonra 112 Acil ekipleri tarafından hızla hastaneye götürüldü. Eşi o anda kendini çok çaresiz hissediyordu. Bizim müdahalemizden sonra o da rahatladı. Sağlık camiası olarak her zaman göreve hazırız.