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10 Bin Erkekle Birlikte Olan Kadın 80 Evlilik Teklifi Aldı

80 evlilik teklifi aldı

10 Bin Erkekle Birlikte Olan Kadın 80 Evlilik Teklifi Aldı

80 evlilik teklifi aldı

02 Aralık 2014 Salı 12:16
10 Bin Erkekle Birlikte Olan Kadın 80 Evlilik Teklifi Aldı
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10 bin erkekle birlikte olan kadın 80 evlilik teklifi aldı
80 evlilik teklifi aldı




Avustralya'da eskortluk yaparken 10 binden fazla erkekle birlikte olan ve hayatını kitap haline getiren Avustralyalı Gwyneth Montenegro, Temmuz ayından bu yana 80'in üzerinde evlilik teklifi aldığını açıkladı.



Kitabının çıktığı tarihten bu yana bu kadar fazla sayıda evlilik teklifi almış olmasının kendisini şaşırttığını belirten 36 yaşındaki Montenegro, artık hayatını bir düzene oturtmak ve gerçek aşkı bulmak istediğini söyledi.





Montenegro, 12 yılda 10 bin 91 erkekle birlikte olduğunu yazdığı kitabıyla uluslararası basının dikkatini çekmişti. Muhafazakâr Hıristiyan bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiğini söyleyen Montenegro, kariyerinin zirvesindeyken saat başı 500 ila 1000 dolar arasında kazandığını belirtmişti.



Daily Mail'in haberine göre, eskortluk yaptığı dönemde evliliğe sıcak bakmadığını söyleyen Montenegro, son dönemde bu fikrini değiştirdiğini ifade etti.

Hayatında birer yıl süren iki ilişkisi olduğunu söyleyen Montenegro, "Gerçek aşk denilen şeyi hiç tecrübe etmedim" diye konuştu.





"Kendine güvenen ve sorumluluk sahibi" bir erkek aradığını belirten Montenegro, "Manken ya da kaslı bir itfaiyeci olmasına gerek yok. Eğlenceli bir erkeği tercih ederim" dedi.




Montenegro, kitabında, 18 yaşında bir gece kulübünde eğlence sonrası bir grup erkek tarafından tecavüz edildikten sonra hayatının bir daha eskisi gibi olmadığını yazmıştı.

Montenegro 19 yaşında masa üstünde dans eden kadın arandığı ilanını görüp başvurdu ve 21 yaşında seçkin bir eskort oldu.

Modellik yaptığını söylediği ailesi, Montenegro'nun mesleğini ilk kez 24 yaşında, bir trafik kazası sonrasında öğrendi. Korktuğu gibi bir tepkiyle karşılaşmayan, aksine ailesinin desteğini gören Montenegro, başka bir hayalin peşine düştü ve 29 yaşında tam uçuş ehliyetiyle pilotluk için lisansını aldı. Fakat uçuş hayallerine de böbreklerindeki bir sorun nedeniyle kısa sürede veda etti.

 

Son Güncelleme: 02.12.2014 12:22
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10 Bin ErkekleBirlikte Olan Kadın80 Evlilik Teklifi Aldı
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