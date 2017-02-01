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01 Şubat 2017 Çarşamba 06:14

1 Şubat Günlük Burç Yorumları

1 Şubat Günlük Burç Yorumları
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 1 şubat 2017 Çarşamba Günlük Burç Yorumları

 
KOÇ BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)

Bulunduğunuz toplumda size popülarite ve kariyer sağlayacak hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. 
AŞK: Onun tek suçu, her şeyi sizden beklemesi. Kendisini geliştirmesi için ona şans vermelisiniz.
SAĞLIK: Her yapılan yanlışın size geriye dönmesi canınızı sıkıyor. Durum böyle olunca, sinir sisteminizin bozulması normal.

BOĞA BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)

İŞ: Herkesin fikirlerini sabırla dinler, değişik önerileri değerlendirirken kendi doğrularınızdan da vazgeçmezsiniz.
AŞK: Karşınızdaki kişi, sizden daha somut şeyler beklerken gereksiz hayaller de kurmak istemiyor. 
SAĞLIK: Son günlerde kendinizi fazla işinize verdiniz. Gerekli sağlık kontrollerinizi ihmal ediyorsunuz. 

İKİZLER BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)

İŞ: Aşırı tutuk insanlarla çalıştığınız zaman kendinizi yorgun ve bitkin hissediyor, işinizi yarım bırakıyorsunuz.
AŞK: Sürekli değişen ruh halinizle karşınızdaki kişiyi şaşırtıyorsunuz ama, hiç kimsenin canı sizin yanınızda sıkılmaz. 
SAĞLIK: Hızlı düşünüyor ve hızlı hareket ediyorsunuz. Son günlerde, öylesine koşturup durdunuz ki, dinlenmeyi hakkettiniz. 

YENGEÇ BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

İŞ: İş yaşantınızdaki duygusal insanların yanlışlarını düzeltmekten sıkılıyor fakat, belli etmiyorsunuz. 
AŞK: Hiç olmayacak zamanlarda, gereksiz savaşlar yaratmanız karşınızdaki kişinin duygularını alt üst ediyor.
SAĞLIK: Kendi doğrularınıza öylesine kaptırıyorsunuz ki, sonuç ne olursa olsun umurunuzda değil. 

ASLAN BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU  (23 Temmuz - 22 Ağustos)
 
İŞ: İş ortamında kendinizi öne atmaya bayılıyorsunuz. Yakın arkadaşlarınız bu tavrınıza içerliyor. 
AŞK: Bir yere giderken aceleci olmadan, sakin davranarak onun istediği kişi olabilirsiniz. Aşk her şeye değer.
SAĞLIK: Bedeninizi sağlıklı tutmak için, sürekli ayni özeni göstermiyorsunuz. 
Sebze ağırlıklı beslenmelisiniz. 

BAŞAK BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)
 
İŞ: Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız nedeniyle, çevrenin bir arkadaş olarak tercih ettiği insansınız. 
AŞK: Sevgiyle yaklaştığınız arkadaşlarınız da size ayni sevecenlikle yaklaşıyor. Partneriniz bu konuda anlayışlı olmalı. 
SAĞLIK: Size çok yakın olmak isteyen birinin davranışları canınızı sıkıyor. Önleminizi önceden almalısınız.

TERAZİ BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)
 
İŞ: Her yaptığınız işin benimsenmesini beklemekle hata ediyorsunuz. Ters tepkilere de hazır olmalısınız.
AŞK: Aşka pratik şekilde bakmanız, karşınızdaki kişinin daha kaprisli olmasına sebep olabiliyor.. 
SAĞLIK: Geçen günler içinde gelişen olumsuz olayları, bu tatil gününde daha fazla kurcalamayın. 

AKREP BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım) 

İŞ: Değerinizin anlaşılmadığını hissederseniz, kolayca küsüyor ve kin duyuyorsunuz.. Bazen sizi anlamak zordur.
AŞK: Beklenmeyen değişiklikler canınızı sıkıyor. Aşkın getireceği sorunlara tahammülünüz yok.
SAĞLIK: Karamsar yapınız her konuda kendisini gösteriyor. Son zamanlarda kendinizi çok yorgun hissetmeniz bu yüzden oluyor. 

YAY BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)
 
İŞ: Çatışmayı tercih ederek, arkadaşınızla olan ilişkinizi korkusuzca riske atıyorsunuz. Sonradan pişman olacaksınız.
AŞK: Sevdiğiniz kişi ile aranızda sürekli problem çıkıyor. Sizin inadınızı bilmeyenler de hep onu suçluyorlar. 
SAĞLIK: Evhamlı yapınız yüzünden, her şeyi kafanıza takar ve sonunda kaybedinceye kadar sorun çıkarırsınız.

OĞLAK BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba  GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 şubat) 

İŞ: İş hayatı ile ilgili; öylesine farklı bir duygunun tutsağı haline geldiniz ki, kimsenin sizi anlaması mümkün değil. 
AŞK: Yoğunlaştırdığınız hisleriniz yüzünden, sevdiğiniz insana nefes alacak zaman bırakmıyorsunuz.
SAĞLIK: Sakin yapınızın altında öylesine fırtınalar gizli fakat, dış görünüşünüzle hiç belli etmiyorsunuz. 
 
KOVA BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba  GÜNLÜK BURÇ YORUMU  (23 şubat - 19 Şubat)

İŞ: Zamanla değişen şartların, sıkıldığınız anlarda da geçerli olduğunu aklınızdan çıkarmayın.
AŞK: Paylaşımlar ortak değilse yapabilecek hiçbir şey yok. Siz kendi mantığınızla hareket etmelisiniz.En iyisi bu.
SAĞLIK: Yorgunluğunuzun başlıca sebebi; düşüncelerinizde yaşadığınız gel-git'lerin rutin güncelliğinizi etkilemesidir. 

BALIK BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba  GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)
 
 İŞ: Sinirlendiğiniz zaman, sizi tanıyanları şaşırtıyorsunuz. Saygısızlık, en nefret ettiğiniz şey. Çevrenize de bunu aşılıyorsunuz.
AŞK: Aşkla başınız çok hoş değil. 'Bu benim hayatım' diyerek kendinizi haklı çıkarmanız da geçerli bir sebep değil. .
SAĞLIK: Sağlığınızda fazla bir problem yok. Kendinize zaman ayırın ve uyku düzeninizi düzene sokun. 

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