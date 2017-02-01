1 Şubat Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)
Bulunduğunuz toplumda size popülarite ve kariyer sağlayacak hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz.
AŞK: Onun tek suçu, her şeyi sizden beklemesi. Kendisini geliştirmesi için ona şans vermelisiniz.
SAĞLIK: Her yapılan yanlışın size geriye dönmesi canınızı sıkıyor. Durum böyle olunca, sinir sisteminizin bozulması normal.
BOĞA BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)
İŞ: Herkesin fikirlerini sabırla dinler, değişik önerileri değerlendirirken kendi doğrularınızdan da vazgeçmezsiniz.
AŞK: Karşınızdaki kişi, sizden daha somut şeyler beklerken gereksiz hayaller de kurmak istemiyor.
SAĞLIK: Son günlerde kendinizi fazla işinize verdiniz. Gerekli sağlık kontrollerinizi ihmal ediyorsunuz.
İKİZLER BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)
İŞ: Aşırı tutuk insanlarla çalıştığınız zaman kendinizi yorgun ve bitkin hissediyor, işinizi yarım bırakıyorsunuz.
AŞK: Sürekli değişen ruh halinizle karşınızdaki kişiyi şaşırtıyorsunuz ama, hiç kimsenin canı sizin yanınızda sıkılmaz.
SAĞLIK: Hızlı düşünüyor ve hızlı hareket ediyorsunuz. Son günlerde, öylesine koşturup durdunuz ki, dinlenmeyi hakkettiniz.
YENGEÇ BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)
İŞ: İş yaşantınızdaki duygusal insanların yanlışlarını düzeltmekten sıkılıyor fakat, belli etmiyorsunuz.
AŞK: Hiç olmayacak zamanlarda, gereksiz savaşlar yaratmanız karşınızdaki kişinin duygularını alt üst ediyor.
SAĞLIK: Kendi doğrularınıza öylesine kaptırıyorsunuz ki, sonuç ne olursa olsun umurunuzda değil.
ASLAN BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)
İŞ: İş ortamında kendinizi öne atmaya bayılıyorsunuz. Yakın arkadaşlarınız bu tavrınıza içerliyor.
AŞK: Bir yere giderken aceleci olmadan, sakin davranarak onun istediği kişi olabilirsiniz. Aşk her şeye değer.
SAĞLIK: Bedeninizi sağlıklı tutmak için, sürekli ayni özeni göstermiyorsunuz.
Sebze ağırlıklı beslenmelisiniz.
BAŞAK BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)
İŞ: Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız nedeniyle, çevrenin bir arkadaş olarak tercih ettiği insansınız.
AŞK: Sevgiyle yaklaştığınız arkadaşlarınız da size ayni sevecenlikle yaklaşıyor. Partneriniz bu konuda anlayışlı olmalı.
SAĞLIK: Size çok yakın olmak isteyen birinin davranışları canınızı sıkıyor. Önleminizi önceden almalısınız.
TERAZİ BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)
İŞ: Her yaptığınız işin benimsenmesini beklemekle hata ediyorsunuz. Ters tepkilere de hazır olmalısınız.
AŞK: Aşka pratik şekilde bakmanız, karşınızdaki kişinin daha kaprisli olmasına sebep olabiliyor..
SAĞLIK: Geçen günler içinde gelişen olumsuz olayları, bu tatil gününde daha fazla kurcalamayın.
AKREP BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)
İŞ: Değerinizin anlaşılmadığını hissederseniz, kolayca küsüyor ve kin duyuyorsunuz.. Bazen sizi anlamak zordur.
AŞK: Beklenmeyen değişiklikler canınızı sıkıyor. Aşkın getireceği sorunlara tahammülünüz yok.
SAĞLIK: Karamsar yapınız her konuda kendisini gösteriyor. Son zamanlarda kendinizi çok yorgun hissetmeniz bu yüzden oluyor.
YAY BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)
İŞ: Çatışmayı tercih ederek, arkadaşınızla olan ilişkinizi korkusuzca riske atıyorsunuz. Sonradan pişman olacaksınız.
AŞK: Sevdiğiniz kişi ile aranızda sürekli problem çıkıyor. Sizin inadınızı bilmeyenler de hep onu suçluyorlar.
SAĞLIK: Evhamlı yapınız yüzünden, her şeyi kafanıza takar ve sonunda kaybedinceye kadar sorun çıkarırsınız.
OĞLAK BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 şubat)
İŞ: İş hayatı ile ilgili; öylesine farklı bir duygunun tutsağı haline geldiniz ki, kimsenin sizi anlaması mümkün değil.
AŞK: Yoğunlaştırdığınız hisleriniz yüzünden, sevdiğiniz insana nefes alacak zaman bırakmıyorsunuz.
SAĞLIK: Sakin yapınızın altında öylesine fırtınalar gizli fakat, dış görünüşünüzle hiç belli etmiyorsunuz.
KOVA BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 şubat - 19 Şubat)
İŞ: Zamanla değişen şartların, sıkıldığınız anlarda da geçerli olduğunu aklınızdan çıkarmayın.
AŞK: Paylaşımlar ortak değilse yapabilecek hiçbir şey yok. Siz kendi mantığınızla hareket etmelisiniz.En iyisi bu.
SAĞLIK: Yorgunluğunuzun başlıca sebebi; düşüncelerinizde yaşadığınız gel-git'lerin rutin güncelliğinizi etkilemesidir.
BALIK BURCU 1 şubat 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)
İŞ: Sinirlendiğiniz zaman, sizi tanıyanları şaşırtıyorsunuz. Saygısızlık, en nefret ettiğiniz şey. Çevrenize de bunu aşılıyorsunuz.
AŞK: Aşkla başınız çok hoş değil. 'Bu benim hayatım' diyerek kendinizi haklı çıkarmanız da geçerli bir sebep değil. .
SAĞLIK: Sağlığınızda fazla bir problem yok. Kendinize zaman ayırın ve uyku düzeninizi düzene sokun.