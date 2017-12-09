09 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

Çalışma ortamında bir süredir bekletmekte olduğun girişimleri uygulamaya koyabilir; detay, organizasyon ve hizmet gerektiren çalışmalarla ilgilenebilirsin. Fakat aldığın sonuçlarda hesap hataları yapmış olabilme ihtimaline karşı kontrolü elden bırakmamalısın. Yönetici gezegenin Mars’ın burç değiştirmesiyle birlikte borç alacak konuları gündeminde olabilir.

BOĞA BURCU

Mars’ın karşıt burcuna geçmesiyle ilişkilerinde yoğun bir rekabet ve tutku yaşanabilir. Bugün romantik ilişkiler veya çocuklarla ilgili konularda duygularını ifade etmekte zorlanabilir, finansal alanda yetersiz kalabilir ya da verimsiz harcamalar yapabilirsin.

İKİZLER BURCU

Ev ve yerleşimle ilgili işlerini iyi organize etmeli, düzenini muhafaza etmeye çalışmalısın. Yakın ilişkide olduğun kişilerle beklentilerin uyumlu olmadığı için duygusal zorlanmalar ve tatminsizlikler yaşayabilir, kararsız kalabilirsin. Önümüzdeki günlerde sağlığına daha fazla özen göstermelisin.

YENGEÇ BURCU

Kardeşlerin ve yakın çevrenle ilgili konular kafanın karışmasına yol açabilir. Mantıklı olmaya çalışırken duygularını göz ardı edebilirsin. Gündelik işlerinde dağınıklık ya da sakarlıklar yaşanabilir. Romantik ilişkilerde kıskançlıkların ve sahiplenmenin yaşanacağı bir süreç seni bekliyor.

ASLAN BURCU

Hayattan daha fazla keyif almanı sağlayacak harcamalar sonradan gözüne batabilir, gereksiz alışverişler yaptığını düşünebilirsin. Borçlar ve kazançlarla ilgili akılcı değerlendirmeler yapmalısın. Önümüzdeki günlerde evi ve aileyi ilgilendiren konularda hareketlilik yaşanabilir.

BAŞAK BURCU

Aileni ve sevdiklerini memnun etmek için attığın adımlardan beklediğin sonucu alamayabilir, gereksiz harcamalar yapabilir ya da boşa efor sarf edebilirsin. Planlarının aksamasının seni hayal kırıklığına uğratmasına izin vermemelisin. Eğitim ve yolculuklarla ilgili yoğun bir süreç seni bekliyor.

TERAZİ BURCU

Bugün aldığın haberler kendi içine dönerek içsel sorgulama yapmana neden olabilir. Seni zihnen huzursuz eden konular üzerinde düşünerek çözüm arayışında olabilirsin ancak telaşla sonuca varmamalı daha fazla bilgi edinmeye bakmalısın. Daha fazla kazanç elde etmek için çaba sarf edeceğin bir dönemdesin.

AKREP BURCU

Yönetici gezegenin Mars’ın burcunda hareket etmeye başlamasıyla birlikte daha atak ve cesur hamleler yapabilir, yaşamında kontrolü ele alabilirsin. Bugün kazançlarınla harcamaların arasında dengeyi kuramayabilir, gereksiz alışverişler yapabilir ya da risk içeren girişimlerde bulunabilirsin.

YAY BURCU

Gün içinde birçok programına yetişmekte zorlanabilir, işlerini ya da katılacağın organizasyonları erteleyebilirsin. Yoğun bir koşturmaca içinde olsan da sonuçlar seni tatmin etmeyebilir. Önümüzdeki günlerde enerjinin düştüğünü hissedebilir, motivasyonunu kaybedebilirsin.

OĞLAK BURCU

Kafanın son derece karışık olacağı, zihnini toparlamakta zorlanacağın bir gün geçirebilirsin. Düşüncelerinden ya da bildiklerinden şüpheye düşmene neden olacak gelişmeler yaşayabilirsin. Ancak önümüzdeki günlerde çok daha kararlı olacaksın. Arkadaş ortamında rekabetle karşılaşabilirsin.

KOVA BURCU

Maddi konularda kaygıya neden olan gelişmeler seni çözüm arayışına itebilir. Hedeflerini değiştirebilir veya bütçeni denkleştirmek için kemer sıkma yoluna gidebilirsin. Zaten iş ve sosyal yaşamında aktif ve başarılı olabileceğin, girişimlerde bulunabileceğin bir sürece giriyorsun.

BALIK BURCU

Bugün yakın ilişkide olduğun kişilerle aranda uyum ve denge sağlamakta zorlanabilir, farklı konulardan keyif aldığınız için ortak hareket edemeyebilirsiniz. Koşulların karşı tarafa bağlı olması veya eleştiriye maruz kalman seni huzursuz edebilir. Görüşlerini inatla savunacağın bir dönemdesin.