08 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

Bugünlerde aşk hayatınıza dikkat, göze gelebilirsiniz. Her şeyi herkese anlatmayın. İşinizle ilgili yoğun tempo devam ediyor ve sizin aksattıklarınız da göze batıyor. Biraz daha dikkatli olmalısınız. Ödemesi gelen bazı ödemelerinizi bitirdiniz ve artık sizi zora sokacak başka ödemelerinizde kalmadı. Önümüzdeki günlerde daha rahat olacaksınız.

BOĞA BURCU

Önemli başarılar elde ettiniz, ediyorsunuz. Bu başarı ve mutluluğun sadece sizin eseriniz olmadığını unutmamalısınız.. Zira size yardım eden ve başarışlarınızın gerçekleşmesinde payı olan insanları göz ardı etmemelisiniz. Bazı ikili görüşmeler de size çok güzel kazançlı fırsatlar sunabilir bunun için tekrar düşünüp ona göre karar vermelisiniz. Elinize geçen fırsatlar kendini tekrarlamayabilir.

İKİZLER BURCU

Bugün işinizle ilgili yaşanan sorun bardağı taşırabilir ve yeniden aynı şeyleri düşünmeye başlayabilirsiniz. Ancak sakin olmalısınız, ani hareketler yerine düşünülmüş emin adımlardan kazançlı siz çıkarsınız. Aşk hayatınızda bazı sürprizler yapmayı planlıyorsunuz ve aslında yeni şeyler ve değişiklikler yapmanın tam zamanı. Bu aralar adımlarınız ise oldukça doğru olacak ve bu aralar attığınız adımlar size mutluluk getirecek.

YENGEÇ BURCU

Siz mantıklı birisiniz ve aklınızı kullanıp anı yaşamalı ve gelecek fırsatları değerlendirmelisiniz. Özel ilişkilerde yarını oluşturma konusunda gecikiyorsunuz. İşinizle ilgili önemli atılımlar yapmışken ve maddi sorunlar yoluna girmişken kenzinize ve özel hayatınıza zaman ayırmanın tam zamanı. Yeni yıl yeni güzellikler getirebilir.

ASLAN BURCU

Geleceğe yönelik yatırım konularında, sağlamcılığınız sizi küçük hesaplara bağlıyor. Geçmişe dayalı, bugün de süregelen bir para tartışmasında tutumunuz pek beğenilmiyor. Yanlış değerlendirdiğiniz bir şeyler var. Bu hırslı tutumunuz özel hayatınıza da yansıyor. Partneriniz bu haliniz nedeniyle sizden uzaklaşabilir, dikkat..



BAŞAK BURCU

Bugün alacağınız haberler bu sizi oldukça heyecanlandıracak ve aşk hayatınız hareketlenecek. Eskisinden farklı olacaksınız ve bu durum sevgilinizi şaşırtacak. İşinizi isteyerek yapıyor olmanız sizin için önemli bir etken çünkü hatta büyük başarılar elde etmeye hazırlanıyorsunuz. Maddi konularda ise doğru kararlar almalısınız zira bu şuanda önemli gözükmese de ilerisi için önemli bir durum.

TERAZİ BURCU

Uzun süredir ertelediğiniz ve yapmadığınız şeyleri artık yapma zamanı. Bu işiniz için geçerli olduğu kadar özel hayatınızda aslında sizin gergin hallerinizin yarattığı sorunlar için de geçerli. Partnerinizle konuşarak başlayabilirsiniz. Beklediğiniz para gecikebilir özellikle ödeme dengenizi gözden geçirmelisiniz, sizi üzecek gelişmeler olabilir.

AKREP BURCU

Sınırsız bir hayal gücünüz var bunu fırsata çevirmeli ve hayatınızla hayal gücünüze yer vermeli daha akılcı davranmalısınız. Mutlu olmak istiyorsanız gerçek aşkı yakaladığınızı düşündüğünüz kişiye karşı daha cesur olmalısınız. Bugünlerde sıkı para tartışmalarınız var. Tartışmadan bir şeyleri halletme niyetinizde zorluklar yaşayabilirsiniz.

YAY BURCU

Aşk hayatınız bu aralar oldukça hareketlenecek siz duygularınızı ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz partneriniz ise ayak uyduracak hatta ilişkinizde size yol gösterecek. Birkaç gün içinde sevineceğiniz haberler alabilirsiniz. Umudunuzu kaybettiğiniz bir projenizden olumlu sonuçlar elde edeceksiniz. Uyku düzeniniz sağlığınızı olumsuz etkileyebilir, dikkat.

OĞLAK BURCU

Son zamanlarda karamsarsınız ancak bundan kurtulmalı ve kendinizi iş akışına daha fazla baskın olarak göstermelisiniz zira iziniz silinebilir. Birkaç gün içerisinde sevineceğiniz gelişmeler söz konusu. Yeni başlayan ilişkiniz size hayal kırıklığı yaşatabilir buna dikkat etmelisiniz çünkü üzülen siz oluyorsunuz ve bu size farkında değilsiniz ancak zarar veriyor.

KOVA BURCU

Bugün sizin için önemli bir gün olabilir. Alacağınız kararlarla iş ortamınızdaki huzuru riske sokabilir ya da başarı grafiğinizi daha da yükseklere çıkartabilirsiniz. Maddi anlamda beklentilerinizi biraz daha ertelemelisiniz. Özel hayatınızda tartışmalardan uzak durun. Bugünlerde partnerinizin iş yükü ağırlaşmış olabilir ve gerginlik size de yansıyabilir.

BALIK BURCU

Son günlerdeki gelişmeler sizin başarı grafiğinizi yükseltebilir. Şans sizden yana ve daha sabırlı ve inisiyatifli girişimlerle olaylara yön vereceksiniz. Özel hayatınızda ise takıntılarınızdan artık vazgeçmelisiniz, geçmişle şimdiki anı artık karşılaştırmamalısınız zira kaybeden siz oluyorsunuz. Akşam saatlerinde önemli ve güzel haberler alabilirsiniz.