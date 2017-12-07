07 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Bugünler özel hayatınızda renkli günler yaşıyorsunuz, bu sizi biraz yorsa da siz bundan son derece memnunsunuz ancak

sosyal hayatınızda geri kalıyorsunuz. Bu nedenle akşam saatlerinde gelecek davete katılmanız doğru bir karar olur. İşinizle

ilgili bugün terslikler üst üste gelebilir, sakin olun doğru kararlarla üstesinden gelebilirsiniz.



BOĞA BURCU



Ön yargılı davranışlarınızdan arınmalı ve karşınızdakine konuşma hakkı tanıdıktan sonra konuşmayı alışkanlık haline

getirmelisiniz. Akılcı kararlar vermeni halinde göreceksiniz ki birçok sorununuz yüzeysel. Zamansız harcamalar yapıyorsunuz

bunun zararını uzun vadede göreceksiniz. Bu aralar sevindirici haberlere hazırlıklı olun.



İKİZLER BURCU



Yeni başlangıçlar için geç sayılmaz. Karamsarlığı bir yana bırakmalı ve yeni şeyler için kendinizi hazırlamalısınız. Zira içinizde

bulunduğunuz durumdan ancak bu şekilde kurtulabilirsiniz. Çalışma hayatınızda yoğun ve tempolu işler içine girebilirsiniz

bundan kazanım sağlamak istiyorsanız biraz daha azimli çalışmalısınız.



YENGEÇ BURCU



Bu sıralar size monoton gelen şeyleri değiştirmek istiyorsunuz, yeni başlangıçlar yapmak belki de sizi biraz daha da

rahatlatacak, denemekte fayda var. Girişimcilik duygularınız kabarıyor ancak içinizdeki çatlak sesleri sonlandırmalı ve daha

cesaretli davranmalısınız. Farklı fikirlere yer vermek sizin ufkunuzu açar.



ASLAN BURCU



Son zamanlarda ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmiyor dahası kendinizi aşka dair şanssız buluyorsunuz. Hayata bu kadar

karamsar bakmak doğru değil, unutmayın her şeyin zamanı vardır. Kendinizi geliştirme konusunda oldukça cesaretlisiniz ve

bunun karşılığını yakın zamanda alacaksınız. Parasal konularda özellikle kredi kartı harcamalarına dikkat.



BAŞAK BURCU



Bu aralar kendinizi yenilik arayışı içinde bulabilirsiniz. Hatta ara sıra kendinize ben ne yapıyorum dediğiniz bile oluyordur.

Bunu herkes yapıyor ve düşünmek sizin temkinli kararlar almanızı sağlar. Para konulu birtakım görüşmelerde olası gerginlikler,

size çok haklı alınganlıklar yaşatabilir. Savrukluğunuzu hiç olmazsa belli dönemlerde dizginleyebilmelisiniz.



TERAZİ BURCU



İş hayatınızda sizi sıkıntıya sokan bazı şeylerin gelip geçici olduğunu unutmayın. Siz severek ve istekli çalıştığınız sürece

mutlaka karşılığını alacaksınız. Cesaret etmeniz gereken bir dönemdesiniz, cesaret etmeli ve artık değişim yapmalısınız. Para

idaresi konusunda oldukça yeteneklisiniz ancak idarelerinizi akıllıca yatırımlarla katlamalısınız.



AKREP BURCU



Bugünlerde fazla eleştiri aldığınızı düşünüyorsunuz ancak yine de canınızı sıkmayın eleştiri sizi olgunlaştırır. Bazı dönemsel

sıkıntılarınız sona erecek, zaten sizde bunu sorun etmiyordunuz. Para konularında ayrıntı deyip, yeterince önemsemediğiniz

konuları bugünlerde ciddiye almanız gerekebilir. Ekonominizi daha sağlam temellere oturtma niyetinizde biraz iyimserce

beklentiler içindesiniz.



YAY BURCU



Sizin belki de en önemli sorununuz, geçmişe takılıp kalmak. Sürekli geçmişi konuşuyor, aynı konuları gündeme getiriyorsunuz

ve tüm bunları yaparken ilişkinize zarar veriyorsunuz. Anı yaşamalı ve geçmişi geçmişte bırakmalısınız. İş hayatınızda sonunda

istediğiniz projenin getirisini elde ettiniz bunun için kendinizi ödüllendirmelisiniz. Yakın dostlarınızla ve aile ortamınıza bu

aralar çokça zaman ayırabileceksiniz böylece iş yükünüzü kısa bir sürede olsa unutacaksınız.



OĞLAK BURCU



Aşk hayatınızda ki karmaşa devam ediyor bunu tek başına halledemediğinizi gördünüz, bir arkadaşınızdan yardım almalısınız.

Uzun süredir peşini bırakmadığınız bir para mevzusunu sonunda yoluna sokacaksınız. Son günlerde giderleriniz gelirlerinizin

üstünde. Bu açığı, elinize gececek beklenmedik bir para ile kısa süre için bile olsa kapatabileceksiniz. Çok fazla arkadaşınız var

ancak dostunuz yok insanlara karşı bu aralar kuşkucusunuz, bu sizin zarar görmenizi az da olsa engelliyor.



KOVA BURCU



Bu aralar aşk hayatınızdaki karamsarlıktan kurtulmak istiyorsanız içinizden gelen ses size bu konuda oldukça yardımcı

olacaktır. Önümüzdeki günler içinde, sinirlerinizi zorlayan birtakım karmaşık ilişkiler içinden paralı çıkabilirsiniz. Biraz daha

dişinizi sıkmanız gerekiyor. Sağlam adımlarla yürüyorsunuz. Ailenize de zaman ayırmalısınız, onlar sizin ziyaretlerinizden

hoşnut oluyorlar.



BALIK BURCU



Yaşamak istediğiniz ilişkinin çevresinde bazı engeller var ancak ilişkinize inanıp hareket ederseniz kazanan siz olacaksınız.

Maddi konulardaki belirsizlikleriniz bu sıralar değişimlere açık. Yeni açılımlara yöneleceğiniz oluşumlar söz konusu. Önemli bir

satış işinden haberdar edilmemek sizde belli bir gerginlik yaratacak. Şu aralar eğlenceli zamanlar geçireceksiniz ailenizle

zaman geçirmeyi unutmayın.