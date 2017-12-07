07 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU
Bugünler özel hayatınızda renkli günler yaşıyorsunuz, bu sizi biraz yorsa da siz bundan son derece memnunsunuz ancak
sosyal hayatınızda geri kalıyorsunuz. Bu nedenle akşam saatlerinde gelecek davete katılmanız doğru bir karar olur. İşinizle
ilgili bugün terslikler üst üste gelebilir, sakin olun doğru kararlarla üstesinden gelebilirsiniz.
BOĞA BURCU
Ön yargılı davranışlarınızdan arınmalı ve karşınızdakine konuşma hakkı tanıdıktan sonra konuşmayı alışkanlık haline
getirmelisiniz. Akılcı kararlar vermeni halinde göreceksiniz ki birçok sorununuz yüzeysel. Zamansız harcamalar yapıyorsunuz
bunun zararını uzun vadede göreceksiniz. Bu aralar sevindirici haberlere hazırlıklı olun.
İKİZLER BURCU
Yeni başlangıçlar için geç sayılmaz. Karamsarlığı bir yana bırakmalı ve yeni şeyler için kendinizi hazırlamalısınız. Zira içinizde
bulunduğunuz durumdan ancak bu şekilde kurtulabilirsiniz. Çalışma hayatınızda yoğun ve tempolu işler içine girebilirsiniz
bundan kazanım sağlamak istiyorsanız biraz daha azimli çalışmalısınız.
YENGEÇ BURCU
Bu sıralar size monoton gelen şeyleri değiştirmek istiyorsunuz, yeni başlangıçlar yapmak belki de sizi biraz daha da
rahatlatacak, denemekte fayda var. Girişimcilik duygularınız kabarıyor ancak içinizdeki çatlak sesleri sonlandırmalı ve daha
cesaretli davranmalısınız. Farklı fikirlere yer vermek sizin ufkunuzu açar.
ASLAN BURCU
Son zamanlarda ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmiyor dahası kendinizi aşka dair şanssız buluyorsunuz. Hayata bu kadar
karamsar bakmak doğru değil, unutmayın her şeyin zamanı vardır. Kendinizi geliştirme konusunda oldukça cesaretlisiniz ve
bunun karşılığını yakın zamanda alacaksınız. Parasal konularda özellikle kredi kartı harcamalarına dikkat.
BAŞAK BURCU
Bu aralar kendinizi yenilik arayışı içinde bulabilirsiniz. Hatta ara sıra kendinize ben ne yapıyorum dediğiniz bile oluyordur.
Bunu herkes yapıyor ve düşünmek sizin temkinli kararlar almanızı sağlar. Para konulu birtakım görüşmelerde olası gerginlikler,
size çok haklı alınganlıklar yaşatabilir. Savrukluğunuzu hiç olmazsa belli dönemlerde dizginleyebilmelisiniz.
TERAZİ BURCU
İş hayatınızda sizi sıkıntıya sokan bazı şeylerin gelip geçici olduğunu unutmayın. Siz severek ve istekli çalıştığınız sürece
mutlaka karşılığını alacaksınız. Cesaret etmeniz gereken bir dönemdesiniz, cesaret etmeli ve artık değişim yapmalısınız. Para
idaresi konusunda oldukça yeteneklisiniz ancak idarelerinizi akıllıca yatırımlarla katlamalısınız.
AKREP BURCU
Bugünlerde fazla eleştiri aldığınızı düşünüyorsunuz ancak yine de canınızı sıkmayın eleştiri sizi olgunlaştırır. Bazı dönemsel
sıkıntılarınız sona erecek, zaten sizde bunu sorun etmiyordunuz. Para konularında ayrıntı deyip, yeterince önemsemediğiniz
konuları bugünlerde ciddiye almanız gerekebilir. Ekonominizi daha sağlam temellere oturtma niyetinizde biraz iyimserce
beklentiler içindesiniz.
YAY BURCU
Sizin belki de en önemli sorununuz, geçmişe takılıp kalmak. Sürekli geçmişi konuşuyor, aynı konuları gündeme getiriyorsunuz
ve tüm bunları yaparken ilişkinize zarar veriyorsunuz. Anı yaşamalı ve geçmişi geçmişte bırakmalısınız. İş hayatınızda sonunda
istediğiniz projenin getirisini elde ettiniz bunun için kendinizi ödüllendirmelisiniz. Yakın dostlarınızla ve aile ortamınıza bu
aralar çokça zaman ayırabileceksiniz böylece iş yükünüzü kısa bir sürede olsa unutacaksınız.
OĞLAK BURCU
Aşk hayatınızda ki karmaşa devam ediyor bunu tek başına halledemediğinizi gördünüz, bir arkadaşınızdan yardım almalısınız.
Uzun süredir peşini bırakmadığınız bir para mevzusunu sonunda yoluna sokacaksınız. Son günlerde giderleriniz gelirlerinizin
üstünde. Bu açığı, elinize gececek beklenmedik bir para ile kısa süre için bile olsa kapatabileceksiniz. Çok fazla arkadaşınız var
ancak dostunuz yok insanlara karşı bu aralar kuşkucusunuz, bu sizin zarar görmenizi az da olsa engelliyor.
KOVA BURCU
Bu aralar aşk hayatınızdaki karamsarlıktan kurtulmak istiyorsanız içinizden gelen ses size bu konuda oldukça yardımcı
olacaktır. Önümüzdeki günler içinde, sinirlerinizi zorlayan birtakım karmaşık ilişkiler içinden paralı çıkabilirsiniz. Biraz daha
dişinizi sıkmanız gerekiyor. Sağlam adımlarla yürüyorsunuz. Ailenize de zaman ayırmalısınız, onlar sizin ziyaretlerinizden
hoşnut oluyorlar.
BALIK BURCU
Yaşamak istediğiniz ilişkinin çevresinde bazı engeller var ancak ilişkinize inanıp hareket ederseniz kazanan siz olacaksınız.
Maddi konulardaki belirsizlikleriniz bu sıralar değişimlere açık. Yeni açılımlara yöneleceğiniz oluşumlar söz konusu. Önemli bir
satış işinden haberdar edilmemek sizde belli bir gerginlik yaratacak. Şu aralar eğlenceli zamanlar geçireceksiniz ailenizle
zaman geçirmeyi unutmayın.
KOÇ BURCU