06 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Sıradanlaştığınızın farkında mısınız? Bugün düşünce ve tavırlarınız son derece net ve olmalısınız. Fakat bu halinizi herkese belli etmemeli özellikle işle ilgili konularda yapmak istedikleriniz konusunda onların görüşlerini öğrenerek kendi fikirlerinizi belli etmemelisiniz. Sağ gösterip sol vurun demiyorum ama biraz gizemli olmayı deneyebilir ve sizden hiç beklemedikleri bir şekilde kendinizi cesur bir şekilde ortaya koyarak düşüncelerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.Ne kadar yıprandınız! Bugün kendinize her zamankinden daha fazla değer verecek bulunduğunuz şartları farklı gözlerle değerlendirerek doğru kararlar alabileceksiniz. Bugün dikkat etmeniz gereken konu ilişkileriniz ister iş ister aileniz olsun tüm ilişkilerinizde dikkatli olmalı ve tek taraflı düşünmeden hareket etmelisiniz. Hepimiz aynı yöne bakıyor farklı yönleri ile değerlendirmelerde bulunuyoruz bunu aklınızdan çıkarmayın.İşinizle ilgili konularda daha fazla girişimci olun. İş hayatınızda yeni tanıştığınız insanlarla iletişime önem vermeli onlardan gelen öneri ve tekliflere sıcak bakmalısınız. Özel yaşamınızda ise bugün aşkta şans sizden yana. Duygular yoğun ve karşılıklıdır tadını çıkarın.Çekinmekten vazgeçin. Susup sıranın size gelmesini beklemeden cesur adımlar atmalı hakkınız olanı almak için harekete geçmelisiniz. İş hayatınızda başarı çıtanızı yükseltecek. Siz yeterki sakladığınız yeteneklerinizi ortaya koyabilecek cesareti gösterin ve zamanı iyi değerlendirin.Olabildiğince sosyal olmanız gereken bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde popülerliğinizin artacak tüm arkadaş ve özel ilişkinizde hoş sürprizler yaşayabilir ve ileriye dönük kararlar alabilirsiniz. Beraberliği olmayan Yengeç’ler aniden size karşı yoğun ilgi gösteren ve yakınlaşan insanlara karşı dikkatli davranın pişmanlık duyacağınız ve maddi anlamda zarar göreceğiniz birliktelikler söz konusu olabilir dikkatli davranın.Bugün; işinizle ilgili her konuda yeni başlangıçlar gerçekleştirebilirsiniz. Kendinize güvenmeli başkalarının dediklerini umursamadan kendi istek ve arzularınıza yönelerek hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda da eş ya da sevgilinizin ilgili tavırları kaybettiğiniz heyecanı hatırlatacak sizlere.Hayatınızın her alanında adil gelişmeler yaşayacaksınız. Şükretmek boşuna. Bunları hakettiyseniz olumlu gelişmeler devam edecek. Özellikle finansal konularda hak ettiğinizi alacaksınız. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz kişiye ön yargılı yaklaşmamalı çevrenizde bulunan enerji simsarlarının oyunlarında başarılı olmalarına yol açacak davranışlarda bulunmamalısınız.Bugün iş hayatınızda profesyonel düşünmeli ve kişisel çıkarlarını koruyarak hareket etmelisiniz. Aksi halde zor durumda kalabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise esnek davranmalı birlikte olduğunuz insanı anlamaya çalışarak hareket etmelisiniz.Hayatınızı kontrol altına alın.Rahatsızlık duyduğunuz mutsuz olduğunuz hemen her konuda kararlı davranır isteklerinizi belirlerseniz yaşayacağınız gelişmeler karşısında nasıl davranmanız gerektiğini de buldunuz demektir. Hiç kimsenin aldığınız kararları uygulamanızı engellemesine izin vermeyin. Rehberiniz sezgileriniz olsun. Finansal konularda yaşanacak zam ya da terfi kaygılarınızı da azaltacaktır.Özel yaşamınızda ise ailenizle ilgili konularda adaletli olmalı ve taraf tutarak haklıyı haksızı birbirine karıştırmadan hareket etmelisiniz. Sevgilinizden duyacağınız sevgi dolu sözler ilişkinizi çok daha keyifli bir hale getirebilir. Günün Olumlaması: Geçmişimden bugüne kadar yaşadığım tüm olayları iyisiyle kötüsüyle kabulleniyor ve keşke’lerimi geçmişte bırakmayı seçiyorum.Bugün iş hayatınızla ilgili harika bir haber alabilirsiniz. Arzularınız bugün çok yüksektir ve özellikle karsı cinsle ilişkileriniz önem kazanacaktır. Kendinizi çok tutkulu ifade edeceğiniz için başka insanlar tarafından dikkat çeker ve itibar görürsünüz. Gökyüzü ilişkilerinizde de sizi desteklemeye devam ediyor. Çekiciliğinizin çok yüksek olduğu bu süreçte yıldız gibi parlıyorsunuz!Bugün kendinizi bir ateş topu gibi hissedebilirsiniz. Gezegensel enerjiler tuhaf karşılanacak daha doğrusu sizden beklenmeyen davranışlar sergilemenize neden olabilir. Şimdi çok ciddi olmanın olayları agresif bir tutumla ele almanın zamanı değildir. İşinizle ilgili konularda uzun sureli ilişkiler kurmayı düşünmeyin. Bir süre bekleyin ve bugün düşündüklerinizi yeniden değerlendirin.