06 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Bugünlerde özel hayatınızda sorunlar artıyor ancak sevgilinizle aranızda ki problemlerin çoğu sizden kaynaklanıyor. İşinizle

ilgili bazı canınızı sıkan durumlar sonunda çözüme kavuşuyor. Hayal ettiğiniz şeyler için biraz daha para ayırmalısınız. Aklınızda

bulunan yatırımlar için para biriktirmediniz gerekiyor yani sizin hiç yapamadığınız şeyi. Günü birlik yaşamak sizi yıpratıyor.



BOĞA BURCU



Bugün alacağınız sürpriz bir teklifle yeni planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Karar sizin ama değerlendirmeniz size çok şey

kazandırabilir. Maddi anlamda çıkarlarınızı korumak istiyorsanız, ilişkilerinizde daha dikkatli olmalısınız. İradeniz sayesinde

ilişkileriniz korumanız mümkün. Özel hayatınızda ise, sizin yapıcı tutumunuz karşılık bulmuyor ve bu aranızda gerilimin

artmasına neden oluyor.



İKİZLER BURCU



Uzun zamandan sonra aşk konusunda nihayet yüzünüz gülüyor, partneriniz sonunda sizi anlamaya başladı. Kendinizi ruhsal

açıdan zinde hissedebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Risk almayı seviyorsunuz ve bu durum yakın zamanda karınıza

dönecek. İşinizle ilgili yaptığınız son hamleler sizin yükselmenizi sağlayacak. Hafta sonu yaptığınız planlarınız altüst olabilir

dikkat etmelisiniz, bu aralar veremeyeceğiniz sözler tutmamalısınız.



YENGEÇ BURCU



Bugün telaşlı haliniz hatalar yapmanıza neden olabilir. Sakin ve dikkatli bir gün geçirmeye çalışın aksi takdirde bunun bedeli

ağır olabilir, onarılmaz hatalar yapabilirsiniz. Çevrenizde bulunan bazı kişilere karşı bir güven verdiniz ve bu güveni sarsıcı

tavırlar da bulunmamalısınız, tekrar bu şansı yakalayamayabilirsiniz. Bugünlerde özellikle bel ağrılarınız artabilir.



ASLAN BURCU



Aşk hayatınız da biraz hareketlilik katamamanın zamanı geldi. Çevrenizden gelen baskılara kulak vermemelisiniz, hayat sizin

ve bu hayat için sizden başka kimse iyi bir karar veremez. Ancak yakın dostlarınızın önerilerini de yabana atmamalısınız.

İşinizle ilgili sorunlar yaşamıyorsunuz fakat maddi anlamada aldığınız maşı yetersiz buluyorsunuz.



BAŞAK BURCU

)

Son zamanlarda özel hayatınızda çok da mutlu günler yaşamasanız da zaman zaman sizi şaşırtan tavırlarıyla partnerinizden

vazgeçemiyorsunuz. Bazen onsuz yolunuza devam etmeyi düşünseniz de iyi bir fikir olmadığının siz de farkındasınız. Aşk

hayatınızı mutlu kılmak için yenilikler yapmak her ikinize de iyi gelebilir, denemelisiniz. Bugünlerde unutkanlığınız nedeniyle

maddi zarara uğrayabilirsiniz, dikkat.



TERAZİ BURCU



Özellikle işinizle ilgili üzerinizdeki sorumlulukların artacağı bir döneme girdiniz ve bu dönem sizi yoracak olsa da üstesinden

gelmeniz halinde sonunda sizin için güzel bir sürpriz olacak. Arkadaşlarınızla aranızda ki ilişkilere dikkat etmelisiniz bu gün

sizin için zor geçecek. Sevgilinizle ara sıra hareketli ara sıra durgun bir ilişkiniz var ancak bu sizi kimi zaman mutlu etse de

kaygılandırıyor.



AKREP BURCU



Özel hayatınızdaki gerginlik sizi hem zorluyor hem yoruyor. Üstelik bu durumu yakın çevrenizle paylaşmanız da ayrıca

tartışmalara neden oluyor. Sakinleşip uzun uzun konuşmayı denemelisiniz. Bugünlerde satışını yapmayı düşündüğünüz bir

malınızı elinizden uygun bir fiyata çıkaracaksınız. Bir iş fırsatını uzun ısrarlar sonucu kabul etmeniz gibi bir durum söz konusu

olabilir.



YAY BURCU



Bugün sizin için özel bir gün ve partneriniz her zamanki gibi unutmadı. Sizi bugün güzel sürprizler bekliyor. Gerek işte gerekse

aşk hayatınızda güzel bir güne hazır olun. İnsanlarla kurduğunuz güven ve sevgi ilişkisinin karşılığını görmeye başlayacağınız

günler sizi bekliyor. Maddi olarak henüz düze çıkmış sayılmasanız da iyi haberler yakın zamanda kapınızı çalabilir.



OĞLAK BURCU



Bugünlerde özel hayatınızla ilgili yaşanan sorunlarla ilgili kesin kararlar almayı planlıyor olabilirsiniz. Ani hareket etmeden önce

bir kez daha düşünmenizde fayda var, unutmayın her ilişkide sorunlar yaşanıyor. İş hayatınızda bulunduğunuz konumda

mutlusunuz ve bu size akılcı kararlar almayı sağlıyor. Maddi anlamda kendi kazancınızı sağlıyor hatta artırabiliyorsunuz bile.

Biraz kuşkucusunuz ve bu yanınızı sevmeseniz de elinizde olmayan bir durum.



KOVA BURCU



Uzun zamandır görmediğiniz ve uzaklarda olan, özlem duyduğunuz bir kişiyle yakın zamanda buluşmanız mümkün. İşinizle

ilgili arayış içinde olduğunuz zamanlar vardı ve zamanlar geride kaldı. Önemli gelişmeler yaşadınız ve bunun sonucu olarak

kendinizi mutlu hissediyorsunuz, işinizde bir süre daha devam etme düşünceniz var. Çevrenizde konuşulanları boşverin.



BALIK BURCU



Bu gün kendinizi mutlu hissediyorsunuz ve yakın çevrenize adeta neşe saçıyorsunuz. Sevgilinize yapmak istediğiniz bir sürpriz

var ve bunun tam zamanı. Bu günlerde iş hayatınızda bazı hareketlilikler söz konusu bu durumu karınıza çevirmek elinizde

olan bir durum. Canınızı sıkan bir gelişme bu aralar tekrar gündeme geliyor ve konu üzerine tekrar düşünmenize neden

olacak.