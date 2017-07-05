05 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün maddi konularda sürpriz gelişmeker olacak. Şansınızı iyi değerlendirmeli hızlı ve doğru kararlar almaya özen göstermelisiniz. Özel yaşamınızda ise korkularınızın esiri olduğunuz sürece yanlış bir ilişkinin başrolünde olmaya devam edeceğinizi bir an evvel fark etmelisiniz.Fiziksel olarak kendinizi çok güçlü ve huzurlu hissedecek rahatlayacak ve çevrenizde ilgisini hissettiğiniz kişilerle güçlü bağlar kuracaksınız. Aşk hayatınız yeniden yapılanırken korku ve takıntılarınızı tam anlamı ile arkanızda bırakın.Bugün harcamalarınızı planlı yapın. Bugün cazip görünen fırsatlar daha sonra üzülmenize neden olabilir yatırımlar için uygun bir gün değildir. Birikimlerinizi değerlendirmek için iyice araştırma yapmalı ve acele kararlar vermekten kaçınmalısınız. Faturalar kredi kartı gibi ödemelerinizin de düzenli yapılıp yapılmadığını kontrol etmenizde fayda var.Toparlanma vakti geldi! Bugün iş hayatınızda kendinizden emin cesur ve çekici tavırlarınızda karşınızda kim olursa olsun iyi ve olumlu ilişkiler kurar ve kendiniz için olumlu şartlar yaratabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise gerçekçi olup cesur kararlar almalısınız.Huzursuz ruh haliniz ve sabırsızlık duygusunun yoğun olacağı bir gün sizi bekliyor. Duygularınız yüzünden tutkularınızla hareket edersiniz. Vereceğiniz kararlarda sağduyunuzu kaybedebilirsiniz. Kendinizi ifade ederken agresif davranışlarda bulunursunuz. Tepkili konuşmak yerine oturup bir kez daha düşünmenizde fayda vardır. Çok duygusalsınız olaylardan çok çabuk etkilenebilirsiniz ve bu etki yanlış anlaşılmalar sonucu tartışmaları da beraberinde getirebilir.İş hayatınızdaki olumlu gelişmeler bir çok şeyin ilacı olacak.Ufkunuzu geniş tutmalı ve kalıplaşmış düşüncelerinizi yıkmalısınız. Yenilikler ve değişim gözünüzü korkutmamalı. Değiştiremeyeceğiniz gerçekleri kabullenmeli ve zorlandığınız alanlardan sıyrılarak değişim enerjisini olumlu yönde kullanabilmek için harekete geçmelisiniz. Şimdi iradenizi ortaya koyma zamanı.Özel yaşamınızda birlikte olduğunuz insanın kendi çıkarlarını düşünerek birlikteliğinizi geri plana alan tavırları karşısında ipleri bir anda koparabilirsiniz. Samimiyet ve saygıdan uzak bir beraberliğe tahammülünüz yok. Duygunun olmadığı bir ilişkide kalmanız oldukça güçtür. Bekar teraziler sizler için ise şanslı etkiler söz konusu.Sakin ve diplomatik davranın. Aşk hayatınız önem kazanıyor. Uzun zamandır yalnızsanız yaşamınızı renklendirecek o özel insanla katılacağınız bir davet ya da organizasyon da tanışabilirsiniz. Yine bu dönemde dostlarınızdan gelecek faydalar söz konusu.İş hayatınızda ise şanslı bir gündesiniz. Önemli fırsatlarla karşılaşabilir büyük bir çıkış gerçekleştirebilirsiniz. İlişkisi olmayan Yay’lar ise arkadaşları aracılığı ile romantik bir birlikteliğe adım atabilirler.Birlikte çalıştığınız insanların güvenilirliğini yeniden gözden geçirmeniz ve ortaya çıkan tabloya göre gerekiyorsa yolları ayırmanız faydanıza olacaktır. Özel yaşamınızda ise olumlu etkilerle karşı karşıyasınız.Önünüzde bir sınav var, zorlayıcı olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız çözüme kavuşturulmadan üstü kapanmış olaylar tekrar gündeminize gelebilir. Bu kez son derece net tavırlar sergileyerek duygu ve düşüncelerinizi ifade etmelisiniz. Hiç kimse iyi niyetinizi suistimal etmemeli!Duygusal olarak oldukça güçlü bir gündesiniz. Sezgileriniz olağanüstü kuvvetlidir. Bugün bireysel kararlar alabilirsiniz. Yaşamınızı baştan aşağı yenileyeceğiniz radikal kararlar. Özel yaşamınızda ise fedakarlık ettiğiniz her şeyi birlikte olduğunuz kişiden de bekleyeceksiniz.