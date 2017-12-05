05 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU
Bugünlerde kendinizi sorgulamakla öylesine meşgulsünüz ki etrafınızda olanları göremiyorsunuz. Dikkatinizi toplayıp gerek iş
gerekse özel hayatınızda yaşanan aksaklıklarla ilgilenmelisiniz. İşinizle ilgili ciddi bir gelişme söz konusu ve bu sizi yakından
ilgilendiriyor. Aşk hayatınızda ise partneriniz sevginizden şüphe etmeye başladı. Toparlanın ve gayatı yakalayın.
BOĞA BURCU
Bugün aşka zaman ayırın. Uzun süren bu beraberliğinizin var ve arkasında da birbirinize olan sadık tutumunuz. Ama sizin
zamansızlığınız kimi zaman yaratıyor. İş hayatınızda eleştirilere açık olmalısınız bu sizi yermez aksine olgunlaştırır hatta bu
eleştirileri olumlu yönde değerlendirirseniz yeni iş teklifleri bile alabilirsiniz. Cesaretinizi kaybetmeden olaylara yaklaşmaya
devam edin bu sizin için karlı sonuçlar getirecek
İKİZLER BURCU
Bugünlerde bir hayli zinde ve oldukça aktifsiniz. Adeta her yerdesiniz ve her ortamın aranılan insanısınız. üzerinizdeki stresi
atıyorsunuz. Maddi olarak da rahat bir dönem geçiriyorsunuz. Yine de temkinli davranmaya özen göstermelisiniz. Bu sıralar iş
hayatınızda dikkatinizi toparlayıp işinizi yapmak sizin için büyük sıkıntı oluyor ancak işinizi seviyor olmanız sayesinde birçok
şeyin üstesinden geliyorsunuz.
YENGEÇ BURCU
Bugün işinizle ilgili beklenmedik iş yükü tüm planlarınız iptal etmenize neden olabilir. Özellikle uzun zamandır görüşmeyi
planladığınız arkadaşlarınıza durumu açıkça anlatmalısınız. Aksi takdirde sizin onları önemsemediğinizi düşünebilirler ve
kırgınlıklar yaşanabilir. Hayatınız da aşkın olmaması sizin için bu sıralar pek sorun olmuyor ancak yakın zaman da durumlar
değişebilir örneğin ciddi bir şekilde başlamadığınız bir ilişkiniz ciddi bir aşka dönüşebilir.
ASLAN BURCU
İşinizle ilgili konularda başarıyı yavaş yavaş yakalıyorsunuz. Kaygılarınızı geride bırakıp enerjinizi işinize vermelisiniz. Yakın
zamanda önemli bir başarıya hazırlıklı olun. Aşk hayatınızda sevgilinize bir ders vermek ister gibisiniz onu seviyorsunuz ancak
onun sorumsuz hali sizi derinden etkiliyor. Görmezden gelmeyi bırakıp açıkça konuşmalısınız.
BAŞAK BURCU
İşinizle ilgili konularda yönetim sizde olması daha rahat hareketlerde bulunmanızı sağlıyor böylece kendinizi rahatça ortaya
koymayı başarıyorsunuz. Maddi olarak dikkatli davranmaya çalışsanız da yeterince temkinli davranamıyor gereğinden fazla
harcama yapıyorsunuz. Partnerinizle bu aralar aranız çok iyi ve uyumunuz oldukça yüksek uzunca bir süre ilişkinizin seyri
değişmeyecek.
TERAZİ BURCU
Bugün iş hayatınızla ilgili uzun zamandır beklediğiniz haberi alacaksınız. Artık hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Kendinizi
göstermek için hazır olun. Maddi sorunlarınız bir süre daha devam edecekse de rahat günlere az zaman kaldı. Ama siz yine de
temkinli olmaya devam edin. Aşk hayatınızdaki sorunlar sizin stresli oluşunuzla yakından ilgili, rahatlayın ve aşka zaman ayırın.
AKREP BURCU
Bugün ailenizle ilgili önemli bir konu yeniden gündeme gelebilir. Aslında ertelenen ve artık mutlaka çözülmesi gereken bir
sorun herkes için ciddi bir konu haline gelmiş durumda. Sizin çözümcül ve uzlaştırıcı özelliğinizin devreye girme zamanı geldi.
Akşam saatlerinde alacağınız bir haber maddi konuda rahat bir nefes almanızı sağlayacak.
YAY BURCU
Bugünlerde aşk hayatınızda beklemediğiniz sürprizler olabilir. Partnerinizin sizin için doğru karar olduğunu düşünüyorsunuz ve
yanılmıyorsunuz. Tercihlerinizdeki doğru kararlar özgüveninizi arttırıyor. Bunu ona da hissettirmelisiniz. Maddi kaynaklarınızı
akıllıca kullanacağınız bir gün yaşıyorsunuz. Biraz daha özen gösterirseniz birikim bile yapabilirsiniz.
OĞLAK BURCU
Bugün sizin için güzel bir gün. Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceksiniz. Aşk hayatınızda boşluklar olsa da hayata güzel
bakmaya başladınız nihayet. Sizin en kötü yanınız maddi olarak kendinizi ayarlamalarınızın yapamıyor olmanız ancak bunun
sebebi fazla eli açık olmanızdan kaynaklanıyor. Üzerinde fazla düşündüğünüz bir işiniz var bu konuda karar vermeden önce
kendinizi yormamaya özen gösterin
KOVA BURCU
Bugünlerde bir hayli dalgın ve isteksizsiniz. İşe gelmek bile büyük eziyet halini almaya başladı. Ancak artık bu gidişe dur
demek için bugün birçok nedeniniz oluşabilir. Öğlen saatlerinde üst üste iyi haberler sizi bekliyor. Silkelenin ve hayata yeniden
enerjinizi katın. Maddi konularda her ne kadar sorun yoksa da harcamalarınızı hoyratça yapmak yerine birikim yapabilir ve
istediğiniz tatil için olanak yaratabilirsiniz.
BALIK BURCU
Bugün işinizle ilgili yaşanacak sorunlar sizi bir hayli sarsabilir. Sorun sizden kaynaklanmasa da sonuçları sizi de olumsuz
etkileyecektir. Sakin olun ve mantıklı düşünmeye çalışın. Özel hayatınızda mutlu giden hayatınız sizin en önemli şansınız.
İçinden çıkamadığınız konuda partnerinizden yardım alabilirsiniz. Sağlığınıza bugünlerde dikkat.
KOÇ BURCU