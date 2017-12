05 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Bugünlerde kendinizi sorgulamakla öylesine meşgulsünüz ki etrafınızda olanları göremiyorsunuz. Dikkatinizi toplayıp gerek iş

gerekse özel hayatınızda yaşanan aksaklıklarla ilgilenmelisiniz. İşinizle ilgili ciddi bir gelişme söz konusu ve bu sizi yakından

ilgilendiriyor. Aşk hayatınızda ise partneriniz sevginizden şüphe etmeye başladı. Toparlanın ve gayatı yakalayın.



BOĞA BURCU



Bugün aşka zaman ayırın. Uzun süren bu beraberliğinizin var ve arkasında da birbirinize olan sadık tutumunuz. Ama sizin

zamansızlığınız kimi zaman yaratıyor. İş hayatınızda eleştirilere açık olmalısınız bu sizi yermez aksine olgunlaştırır hatta bu

eleştirileri olumlu yönde değerlendirirseniz yeni iş teklifleri bile alabilirsiniz. Cesaretinizi kaybetmeden olaylara yaklaşmaya

devam edin bu sizin için karlı sonuçlar getirecek



İKİZLER BURCU



Bugünlerde bir hayli zinde ve oldukça aktifsiniz. Adeta her yerdesiniz ve her ortamın aranılan insanısınız. üzerinizdeki stresi

atıyorsunuz. Maddi olarak da rahat bir dönem geçiriyorsunuz. Yine de temkinli davranmaya özen göstermelisiniz. Bu sıralar iş

hayatınızda dikkatinizi toparlayıp işinizi yapmak sizin için büyük sıkıntı oluyor ancak işinizi seviyor olmanız sayesinde birçok

şeyin üstesinden geliyorsunuz.



YENGEÇ BURCU



Bugün işinizle ilgili beklenmedik iş yükü tüm planlarınız iptal etmenize neden olabilir. Özellikle uzun zamandır görüşmeyi

planladığınız arkadaşlarınıza durumu açıkça anlatmalısınız. Aksi takdirde sizin onları önemsemediğinizi düşünebilirler ve

kırgınlıklar yaşanabilir. Hayatınız da aşkın olmaması sizin için bu sıralar pek sorun olmuyor ancak yakın zaman da durumlar

değişebilir örneğin ciddi bir şekilde başlamadığınız bir ilişkiniz ciddi bir aşka dönüşebilir.



ASLAN BURCU



İşinizle ilgili konularda başarıyı yavaş yavaş yakalıyorsunuz. Kaygılarınızı geride bırakıp enerjinizi işinize vermelisiniz. Yakın

zamanda önemli bir başarıya hazırlıklı olun. Aşk hayatınızda sevgilinize bir ders vermek ister gibisiniz onu seviyorsunuz ancak

onun sorumsuz hali sizi derinden etkiliyor. Görmezden gelmeyi bırakıp açıkça konuşmalısınız.



BAŞAK BURCU



İşinizle ilgili konularda yönetim sizde olması daha rahat hareketlerde bulunmanızı sağlıyor böylece kendinizi rahatça ortaya

koymayı başarıyorsunuz. Maddi olarak dikkatli davranmaya çalışsanız da yeterince temkinli davranamıyor gereğinden fazla

harcama yapıyorsunuz. Partnerinizle bu aralar aranız çok iyi ve uyumunuz oldukça yüksek uzunca bir süre ilişkinizin seyri

değişmeyecek.



TERAZİ BURCU



Bugün iş hayatınızla ilgili uzun zamandır beklediğiniz haberi alacaksınız. Artık hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Kendinizi

göstermek için hazır olun. Maddi sorunlarınız bir süre daha devam edecekse de rahat günlere az zaman kaldı. Ama siz yine de

temkinli olmaya devam edin. Aşk hayatınızdaki sorunlar sizin stresli oluşunuzla yakından ilgili, rahatlayın ve aşka zaman ayırın.



AKREP BURCU



Bugün ailenizle ilgili önemli bir konu yeniden gündeme gelebilir. Aslında ertelenen ve artık mutlaka çözülmesi gereken bir

sorun herkes için ciddi bir konu haline gelmiş durumda. Sizin çözümcül ve uzlaştırıcı özelliğinizin devreye girme zamanı geldi.

Akşam saatlerinde alacağınız bir haber maddi konuda rahat bir nefes almanızı sağlayacak.



YAY BURCU



Bugünlerde aşk hayatınızda beklemediğiniz sürprizler olabilir. Partnerinizin sizin için doğru karar olduğunu düşünüyorsunuz ve

yanılmıyorsunuz. Tercihlerinizdeki doğru kararlar özgüveninizi arttırıyor. Bunu ona da hissettirmelisiniz. Maddi kaynaklarınızı

akıllıca kullanacağınız bir gün yaşıyorsunuz. Biraz daha özen gösterirseniz birikim bile yapabilirsiniz.



OĞLAK BURCU



Bugün sizin için güzel bir gün. Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceksiniz. Aşk hayatınızda boşluklar olsa da hayata güzel

bakmaya başladınız nihayet. Sizin en kötü yanınız maddi olarak kendinizi ayarlamalarınızın yapamıyor olmanız ancak bunun

sebebi fazla eli açık olmanızdan kaynaklanıyor. Üzerinde fazla düşündüğünüz bir işiniz var bu konuda karar vermeden önce

kendinizi yormamaya özen gösterin



KOVA BURCU



Bugünlerde bir hayli dalgın ve isteksizsiniz. İşe gelmek bile büyük eziyet halini almaya başladı. Ancak artık bu gidişe dur

demek için bugün birçok nedeniniz oluşabilir. Öğlen saatlerinde üst üste iyi haberler sizi bekliyor. Silkelenin ve hayata yeniden

enerjinizi katın. Maddi konularda her ne kadar sorun yoksa da harcamalarınızı hoyratça yapmak yerine birikim yapabilir ve

istediğiniz tatil için olanak yaratabilirsiniz.



BALIK BURCU



Bugün işinizle ilgili yaşanacak sorunlar sizi bir hayli sarsabilir. Sorun sizden kaynaklanmasa da sonuçları sizi de olumsuz

etkileyecektir. Sakin olun ve mantıklı düşünmeye çalışın. Özel hayatınızda mutlu giden hayatınız sizin en önemli şansınız.

İçinden çıkamadığınız konuda partnerinizden yardım alabilirsiniz. Sağlığınıza bugünlerde dikkat.