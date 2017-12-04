04 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU
Aşk hayatınız tam istediğiniz gibi gidiyor. Bu aşk sizin için çok önemli olduğunu fark ediyorsunuz ve aşkınızı ciddiye
alıyorsunuz. İşinizde disiplinli davranışlarınız sizi başarıya götürüyor, bu başarı size iyi sonuçlar getiriyor ancak başarınız bazı
çevreler tarafından pek hoş karşılanmayabilir. Yatırım yapmak fikrine şu an sıcak bakmıyorsunuz, aklınızda farklı şeyler var
tüm bunları düşünürken karar vermeden önce büyüklerinize de danışmalısınız.
BOĞA BURCU
Bugünlerde özel hayatınızda pek de olumlu sonuçlar yaşamıyorsunuz, sevgiliniz sizi baskı altında bırakan davranışları sizi
ondan uzaklaştırıyor. İş konusunda disiplinlisiniz ve bu sizi öne çıkarıyor. Bu aralar maddi konularda bazı sıkıntılı günler
geçirebilirsiniz. Son zamanlarda ise bir arkadaşınız size aslında arkadaşınız gibi görünüyor ancak öyle olmadığını yakın
zamanda anlayacaksınız.
İKİZLER BURCU
Bugün duygusal açıdan fazla yoğun olacağınız bir güne hazırlıklı olun. İkili ilişkilerde başarılı olabileceğiniz bir zaman dilimine
giriyorsunuz. Yakın zamanda bir ortaklık konusunda bazı anlaşmazlıklar olabilir ve bu anlaşmazlık siz fevri davrandığınız
sürece daha da kötü sonuçlar doğurabilir. Bu aralar maddi konular gündeminizi fazlasıyla meşgul edebilir, bu meşguliyet
olumlu sonuçlar doğurması pek yakındır zira konu ile ilgili hayli uğraşıyorsunuz
YENGEÇ BURCU
Bugünlerde duygu dünyanız karışık. Sevgiliniz, sizi pek önemsemediğini düşünüyorsunuz, bu duruma sizi iten şey nedir bu
konular üzerinde düşünmelisiniz. Belki haklısınız, belki de değilsiniz ancak şuan yapmanız gereken şey hızlı karar vermemek.
Bir birikim yaptınız ancak bunu değerlendirmek için bazı fikirlere ihtiyacınız olabilir. Konu hakkında yakın çevrenize danışmanız
gerekebilir.
ASLAN BURCU
Zor geçen hafta sonunun ardından bugün daha sakin bir gün sizi bekliyor. İş hayatınızda başarılarınız devam ediyor ancak bu
aralar disiplinli çalışmalarınızda biraz azalma söz konusu. Paranızın kıymetini biliyorsunuz ve harcamalarınızı ona göre
yapıyorsunuz bu sizi zor durumda kalmaktan kurtarıyor. Aile içi bazı sıkıntılı günler söz konusu olabilir, bu kez alttan alması
gereken kişi sizsiniz.
BAŞAK BURCU
Aşka dair olan cesaretinizi kaybettiniz ancak yakın zamanda bunu geri kazanabileceğinize emin olabilirsiniz. Yakın bir
arkadaşlarınızla bir iş ortaklığı düşünüyorsunuz ancak bazen tahmin ettiğiniz sonuçlara ulaşamayabilirsiniz daha derin
düşünmeniz gerekebilir. İşinizle ilgili istediğiniz başarıları elde ediyorsunuz ancak iş dışında bu başarıyı yakalamak o kadar
kolay değil. Yaptığınız bir şaka istemediğiniz sonuçlara yol açtı, bunu düzeltmelisiniz.
TERAZİ BURCU
Bugünlerde beklentinizin üstünde bir ilişki içinde kendinizi bulabilirsiniz ve bu durum sizi hayli mutlu ediyor. Bu aralar
karşılaşacağınız bazı fırsatlar, farklı bir açıdan bakmayı başarabilirseniz, karşınıza çıkan fırsatları farklı açıdan değerlendirmeyi
başarabilirsiniz. Samimi duygular besliyorsunuz, duygular sizi bir yere kadar götürebilir biraz atak yapma zamanı.
AKREP BURCU
Son zamanlarda çevrenizden etkileniyorsunuz ve bu etkilenmeler karşılıksız değil siz de çevrenizi etkiliyorsunuz. Duygularınız
bu aralar hayli değişecek hatta bu durum sizi bile şaşırtacak. İsteksiz davranışlarınız enerjinizi yanlış kullanmanıza neden
oluyor. Maddi konularda bu aralar sıkıntılı günler geçiriyorsunuz, ancak bu durum gelip geçici. Tutarlı davranmaya özen
göstermelisiniz bu aralar en çok buna ihtiyacınız var.
YAY BURCU
Bugün iş hayatınızda bazı durumlar iş arkadaşlarınızla aranızda sorunlara neden olabilir daha ılımlı olmaya özen
göstermelisiniz. Maddi konularda birikiminiz istediğiniz sonuçları veriyor, sağlığınızla ilgili bir konuda sıkıntınız nüksedebilir,
hayatınızı daha fazla zora sokamadan doktora görünmelisiniz. Aşk hayatınızda hareketli günler başlıyor.
OĞLAK BURCU
Son günlerde iş hayatınızda ise isteksiz tavırlarınızla herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Biraz kendinize gelip eski benliğinize geri
dönmeyi denemelisiniz. Aksi halde böyle devam etmemeli bunun farkındasınız. Duygusal paylaşımlarda bulunmaktan uzak
duruyorsunuz ve içinize kapanık halleriniz yakın çevrenizin dikkatini çekiyor. Ancak siz uzun süre bu ruh haliyle yaşamınızı
sürdürmeye kararlısınız.
KOVA BURCU
Bugünlerde yine bir karşılıksız aşk içindesiniz, bu kalbinizi hayli yoruyor ancak siz bunu seviyorsunuz. Yakın zamanda yine
anlayacaksınız aklınız başınıza da gelecek daha önce olduğu gibi ondan uzaklaşmayı başaracaksınız ancak bu biraz zaman
alacak. Enerjiniz yüksek ancak aklınızın başka yerlerde oluşu sizin motivasyonunuzu düşürüyor, aslında biraz konsantre
olsanız iş potansiyeliniz hayli yüksek.
BALIK BURCU
Haftaya hareketli bir günle başlıyorsunuz. İşinizle ilgili sizi ilgilendiren bazı konular gündeme gelebilir. Bu gündem sizi
yaralamasın istiyorsanız yaptıklarınızı en ince ayrıntısına kadar anlatıp bu durumun artı ve eksilerini konuşmalısınız.Aşk
yaşamınızda güçlü duygular içine girebileceğiniz zaman dilimine yaklaşıyorsunuz. Bu ana girer girmez ise zamanı ve konu ile
ilgili potansiyelinizi çok iyi değerlendireceksiniz.
KOÇ BURCU