04 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Aşk hayatınız tam istediğiniz gibi gidiyor. Bu aşk sizin için çok önemli olduğunu fark ediyorsunuz ve aşkınızı ciddiye

alıyorsunuz. İşinizde disiplinli davranışlarınız sizi başarıya götürüyor, bu başarı size iyi sonuçlar getiriyor ancak başarınız bazı

çevreler tarafından pek hoş karşılanmayabilir. Yatırım yapmak fikrine şu an sıcak bakmıyorsunuz, aklınızda farklı şeyler var

tüm bunları düşünürken karar vermeden önce büyüklerinize de danışmalısınız.



BOĞA BURCU



Bugünlerde özel hayatınızda pek de olumlu sonuçlar yaşamıyorsunuz, sevgiliniz sizi baskı altında bırakan davranışları sizi

ondan uzaklaştırıyor. İş konusunda disiplinlisiniz ve bu sizi öne çıkarıyor. Bu aralar maddi konularda bazı sıkıntılı günler

geçirebilirsiniz. Son zamanlarda ise bir arkadaşınız size aslında arkadaşınız gibi görünüyor ancak öyle olmadığını yakın

zamanda anlayacaksınız.



İKİZLER BURCU



Bugün duygusal açıdan fazla yoğun olacağınız bir güne hazırlıklı olun. İkili ilişkilerde başarılı olabileceğiniz bir zaman dilimine

giriyorsunuz. Yakın zamanda bir ortaklık konusunda bazı anlaşmazlıklar olabilir ve bu anlaşmazlık siz fevri davrandığınız

sürece daha da kötü sonuçlar doğurabilir. Bu aralar maddi konular gündeminizi fazlasıyla meşgul edebilir, bu meşguliyet

olumlu sonuçlar doğurması pek yakındır zira konu ile ilgili hayli uğraşıyorsunuz



YENGEÇ BURCU



Bugünlerde duygu dünyanız karışık. Sevgiliniz, sizi pek önemsemediğini düşünüyorsunuz, bu duruma sizi iten şey nedir bu

konular üzerinde düşünmelisiniz. Belki haklısınız, belki de değilsiniz ancak şuan yapmanız gereken şey hızlı karar vermemek.

Bir birikim yaptınız ancak bunu değerlendirmek için bazı fikirlere ihtiyacınız olabilir. Konu hakkında yakın çevrenize danışmanız

gerekebilir.



ASLAN BURCU



Zor geçen hafta sonunun ardından bugün daha sakin bir gün sizi bekliyor. İş hayatınızda başarılarınız devam ediyor ancak bu

aralar disiplinli çalışmalarınızda biraz azalma söz konusu. Paranızın kıymetini biliyorsunuz ve harcamalarınızı ona göre

yapıyorsunuz bu sizi zor durumda kalmaktan kurtarıyor. Aile içi bazı sıkıntılı günler söz konusu olabilir, bu kez alttan alması

gereken kişi sizsiniz.



BAŞAK BURCU



Aşka dair olan cesaretinizi kaybettiniz ancak yakın zamanda bunu geri kazanabileceğinize emin olabilirsiniz. Yakın bir

arkadaşlarınızla bir iş ortaklığı düşünüyorsunuz ancak bazen tahmin ettiğiniz sonuçlara ulaşamayabilirsiniz daha derin

düşünmeniz gerekebilir. İşinizle ilgili istediğiniz başarıları elde ediyorsunuz ancak iş dışında bu başarıyı yakalamak o kadar

kolay değil. Yaptığınız bir şaka istemediğiniz sonuçlara yol açtı, bunu düzeltmelisiniz.



TERAZİ BURCU



Bugünlerde beklentinizin üstünde bir ilişki içinde kendinizi bulabilirsiniz ve bu durum sizi hayli mutlu ediyor. Bu aralar

karşılaşacağınız bazı fırsatlar, farklı bir açıdan bakmayı başarabilirseniz, karşınıza çıkan fırsatları farklı açıdan değerlendirmeyi

başarabilirsiniz. Samimi duygular besliyorsunuz, duygular sizi bir yere kadar götürebilir biraz atak yapma zamanı.



AKREP BURCU



Son zamanlarda çevrenizden etkileniyorsunuz ve bu etkilenmeler karşılıksız değil siz de çevrenizi etkiliyorsunuz. Duygularınız

bu aralar hayli değişecek hatta bu durum sizi bile şaşırtacak. İsteksiz davranışlarınız enerjinizi yanlış kullanmanıza neden

oluyor. Maddi konularda bu aralar sıkıntılı günler geçiriyorsunuz, ancak bu durum gelip geçici. Tutarlı davranmaya özen

göstermelisiniz bu aralar en çok buna ihtiyacınız var.



YAY BURCU



Bugün iş hayatınızda bazı durumlar iş arkadaşlarınızla aranızda sorunlara neden olabilir daha ılımlı olmaya özen

göstermelisiniz. Maddi konularda birikiminiz istediğiniz sonuçları veriyor, sağlığınızla ilgili bir konuda sıkıntınız nüksedebilir,

hayatınızı daha fazla zora sokamadan doktora görünmelisiniz. Aşk hayatınızda hareketli günler başlıyor.



OĞLAK BURCU



Son günlerde iş hayatınızda ise isteksiz tavırlarınızla herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Biraz kendinize gelip eski benliğinize geri

dönmeyi denemelisiniz. Aksi halde böyle devam etmemeli bunun farkındasınız. Duygusal paylaşımlarda bulunmaktan uzak

duruyorsunuz ve içinize kapanık halleriniz yakın çevrenizin dikkatini çekiyor. Ancak siz uzun süre bu ruh haliyle yaşamınızı

sürdürmeye kararlısınız.



KOVA BURCU



Bugünlerde yine bir karşılıksız aşk içindesiniz, bu kalbinizi hayli yoruyor ancak siz bunu seviyorsunuz. Yakın zamanda yine

anlayacaksınız aklınız başınıza da gelecek daha önce olduğu gibi ondan uzaklaşmayı başaracaksınız ancak bu biraz zaman

alacak. Enerjiniz yüksek ancak aklınızın başka yerlerde oluşu sizin motivasyonunuzu düşürüyor, aslında biraz konsantre

olsanız iş potansiyeliniz hayli yüksek.



BALIK BURCU



Haftaya hareketli bir günle başlıyorsunuz. İşinizle ilgili sizi ilgilendiren bazı konular gündeme gelebilir. Bu gündem sizi

yaralamasın istiyorsanız yaptıklarınızı en ince ayrıntısına kadar anlatıp bu durumun artı ve eksilerini konuşmalısınız.Aşk

yaşamınızda güçlü duygular içine girebileceğiniz zaman dilimine yaklaşıyorsunuz. Bu ana girer girmez ise zamanı ve konu ile

ilgili potansiyelinizi çok iyi değerlendireceksiniz.