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02 Ekim 2017 Pazartesi 06:42

02 EKİM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

02 EKİM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU 

Bugün iş hayatınızda yolunda gitmeyen gelişmelerle ilgili harekete geçmeniz gerekebilir. Doğru ve akılcı kararlarla birkaç gün içinde her şey yeniden yoluna girecektir. Özel hayatınızda ise kalıcı bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Bugün parasal olarak da şanslı gününüz. Unuttuğunuz bir ödeme bugün sizi bulabilir.

BOĞA BURCU 

Bugün özellikle duygusal konularda şans sizden yana. Bir süredir devam eden kararsızlığa bir son verme zamanı şimdi. Aşkınızı ifade etmekte tereddütleriniz varsa cesaretli davranın ve kendinizi ifade edin. Güzel günler çok uzak değil. İşinizle ilgili sorunlarınızı ise akılcı yaklaşımlarınızla çözüme kavuşturacaksınız.

İKİZLER BURCU 

Bugün güne işinizle ilgili karışıklıklar yaşayarak başlayabilirsiniz. Dikkatli davranın ve paniğe kapılmayın. Günün ilerleyen saatlerinde işlerinizin yoluna girmeye başlayacağını bilmelisiniz. Özel yaşamınızda ise uzun zamandır ayrı kaldığınız insanlarla bir araya gelebilir yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Bugün uzun zamandır görmediğiniz eski bir arkadaşınızdan sürpriz bir iş teklifi alabilirsiniz. Yaşadığınız yorgunlukla acele kararlar almamaya özen gösterin. Özel hayatınızda ise hareketli bir gün sizi bekliyor. Alacağınız bir haber küllenmiş duyguları yeniden alevlendirebilir. Bu kez kendinizi düşünerek karar verin.

ASLAN BURCU 

Bugünlerde zamanınızın çoğunu zihninizi meşgul eden soruların cevabını bulmaya ayırıyor olabilirsiniz. Artık buna bir son verme zamanı geldi. Verdiğiniz cevaplarla yaşananları rafa kaldırıp yolunuza devam etmelisiniz. Parasal konularda bugün alacağınız bir ödeme sizi uzun süre rahatlatacaktır.

BAŞAK BURCU 

Bugün iş hayatınızda değişiklik yapmak üzere harekete geçebilirsiniz. Sürekli tetikte bir çalışma yerine huzurlu bir ortam sizin en temel ihtiyacınız. Kararlarınızı bunu düşünerek vermelisiniz. Stres sağlığınızın en büyük düşmanı çünkü. Özel hayatınızda kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Partneriniz sizin daima yanınızda.

TERAZİ BURCU 

Bugün özellikle parasal konulara dikkat. Sizin dışınızda yakınlarınızdan kaynaklanacak harcamalar nedeniyle zor zamanlar yaşayabilirsiniz. Sizden istenilenleri bütçenize uygun seviyede tutun. İşinizle ilgili konularda gizliliğe önem vermeli ve projelerinizi maddi gelirlerinizde ki artışı kimseyle paylaşmamalısınız.

AKREP BURCU 

Enerjinizin yüksek olduğu bugün özellikle işinizle ilgili konularda zorlandığınız konuları ele alın. Göreceksiniz her şey kolaylıkla ilerleyecek. Parasal konularda ortaklaşa düşünmek, istikrarsızlıklarla başa çıkabilmeniz açısından önemlidir. Özel hayatınızda ise bir süredir ertelediğiniz buluşma bugün gerçekleşebilir.

YAY BURCU 

Bugün iş ve eğitim hayatınızda bzor bir karar aşamasına gelebilirsiniz. Etki altında kalarak pişman olacağınız durumların içinde yer alabilirsiniz dikkatli davranın. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz insana güveniyor olmanın getirdiği olumlu etkilerle ilişkiniz daha değerli bir hal alacak. Bugünlerde mide ağrılarınız artabilir, stresten uzak durmalısınız.

OĞLAK BURCU

Son zamanlarda iş arkadaşlarınızla yaşadığınız gerginlik bugün sona eriyor. Ön yargıların bir yana bırakılması ile tüm problemler çözüme kavuşacak ve siz ilişkilerinizde huzurun olduğu günlere merhaba diyeceksiniz. Özel hayatınızda alacağınız karara bağlı yaşanacak gelişmeler ise yaşamınıza yeni bir yön verebilir.

KOVA BURCU

Bugünlerde iş hayatınızda iş birliklerine açık olmalısınız. Birlikte alınacak kararlarla daha hızlı yol almak mümkün ve durumdan herkes karlı çıkacaktır. Özel yaşamınızda devam eden ilişkinizi kurtarabilmek ve var olan sorunların üstesinden gelebilmek için adım atmak sırası sizin. Artık suskun kalmak yerine isteklerinizi açıkça ifade etmelisiniz.

BALIK BURCU 

Bugün kendinizi ödüllendirme günü. Uzun zamandır emek verdiğiniz konularda nihayet sonuca ulaşıyorsunuz. Kendinizi şımartın ve sizi ne mutlu ediyorsa o yöne ilerleyin. Bugün dikkat etmeniz gereken konular ailenizle ilgili meseleler. Komşu arkadaş gibi tanıdıklarınızdan duyduklarınız yakınlarınıza yanlış ve kırıcı davranışlar da bulunmanıza sebep olabilir. 
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