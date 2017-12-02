02 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU
Bugünlerde her şey ters gidiyor ama siz yine de kendinizi mutlu hissediyorsunuz, bazen her şey olacağına varır. İş hayatınızda
da sizinle alakalı olmayacak ancak sizi etkileyecek boyutta aksaklıklar olacak ama siz üzerinize düşeni yapın yeter çünkü
sorunlar kendiliğinden çözülecektir. Maddi yatırımlarınızı bildiğiniz bir alanda yapmaya özen göstermelisiniz, zira aksi halde
kaybeden siz olursunuz.
BOĞA BURCU
Bugünlerde özel hayatınızda sürprizlere hazırlıklı olun. Partnerinizden sizi çok mutlu edecek haberler alabilirsiniz. Yakın
zamanlarda ailenizin maddi desteğine ihtiyacınız olabilir. Dikkatli harcamalar yapmalısınız, ilerde planlamadığınız
harcamalarınız artabilir. Akşam saatlerinde alacağınız bir haber, planlarınızı değiştirmenize neden olabilir.
İKİZLER BURCU
Bugün çalışmaktan nefret ediyorsunuz ancak işinizle ilgili önemli gelişmeler söz konusu yoğun bir gün sizi bekliyor.
Gereğinden fazla sorumluluk almak istemiyorsanız hedeflerinizi de küçültmelisiniz. Özel hayatınızda ise beklentilerinizi bir
düre daha ertemelisiniz. İşler yakın zamanda düzelecek, biraz daha sabır.
YENGEÇ BURCU
Geçmiş deneyimlerinizden yola çıkıyorsunuz temkinli davranıyorsunuz ancak hayat her zaman kendini tekrar etmez.
Kaygılarınızı bir yana bırakın, her başlangıç kendi rengini zamanla yaratır. İşinizle ilgili sorunlara çözüm bulacak bu sayede
üslerinizin dikkatini çekmeyi başaracaksınız. Bu sıralar alışverişlerinizi biraz kısmalı ve paranızı gelecekteki yatırımlarınıza
saklamalısınız.
ASLAN BURCU
İyimser kişiliğiniz ve pozitif düşüncelere sahip olmanız çevrenizde ki insanların dikkatini çekiyor. Birçok ortamda dikkatler
genellikle üzerinizde. Kaygılanmayı artık bırakmalısınız. Özel hayatınız bu gün oldukça hareketli, güzel haberler alacağınız bir
gündesiniz. Maddi konular da dikkatli olmanızda fayda var.
BAŞAK BURCU
Bugün sizin için zor bir gün olabilir. Gereksiz dedikodular canınızı sıkabilir ve istemediğiniz halde bir tartışmanın ortasında
kendinizi bulabilirsiniz. Olabildiğince sakin olup konuyu sabırla çözmeniz en doğrusu olur. İş yaşamınız da ise yaptıklarınızın
karşılığın olumlu şekilde alacak ve işinize olan motivasyonunuz artacak. Bu günlerde maddi olarak da şanslısınız, beklediğiniz
para umduğunuz gibi geliyor.
TERAZİ BURCU
Sabırsız kişiliğiniz birçok fırsatı kaçırmanıza neden oluyor. Gerek iş hayatınızda gerek özel hayatınızda ilk sözü söylemekten
kaçınmalısınız. Bekleyin ve sizin için doğru olanı düşünerek karar verin ve öyle harekete geçin. Bu durum özellikle bugün size
önemli bir kayıp yaşatabilir. Duygusal konularda biraz sabırlı, bazı şeylerin birden olması beklentilerinizin yüksek olmasından
kaynaklanıyor.
AKREP BURCU
Bugün alacağınız bir haber nedeniyle kısa bir yolculuğa çıkmanız gerekebilir. Gideceğiniz yerde sizin sakin ve sabırlı kişiliğiniz
insanlar için oldukça önemli.. Sorumluluğunuzu yerine getirmek konusunda zaten fazlasıyla başarılısınız. Bugünlerde
sağlığınızla ilgili özellikle gözlerinizle ilgili dikkatli olmalısınız, küçük dikkatsizlikler size pahalıya patlayabilir.
YAY BURCU
Bazen fazla endişelisiniz ve bu endişeniz iş hayatınızın olumsuz etkiliyor, maddi harcamalarınızın aşırılığı konusunda yakın
çevrenizden uyarı alıyorsunuz çevrenize kulak vermelisiniz bu kez onlar haklı mevsimsel griplere dikkat etmelisiniz havanın
sıcak olmasına aldanmamalısınız. Maddi konularda kısa süreli iyileşmeler yaşayabilirsiniz bunu çevrenizi dinleyip olumlu bir
sonuca varmasını sağlayabilirsiniz.
OĞLAK BURCU
Yılın sonuna yaklaşırken kendinize zaman ayırmanız ve yaşananlar ve beklentileriniz üzerine düşünmeniz oldukça önemli.
Yaşadıklarınızın ağırlığından kurtulmanın yolu olarak aralıksız çalışma yolunu seçtiniz ama artık durma zamanı geldi. Yolunuzu
yeniden çizmelisiniz. Özellikle aşk hayatınızda duvarlarınızı kaldırmalı ve yeni bir sayfa açmalısınız.
KOVA BURCU
Aileniz sizin için çok önemli. Ancak bunu onların da hissetmesi için duygularınızı açıkça göstermelisiniz. Bugün sizi
heyecanlandıracak sürprizlere hazırlıklı olun. Uzun zamandır görmediğiniz konuklarınız olabilir. Maddi konularda bu sıralar
aileniz destekçiniz olacak ancak her zaman onlar yanınızda olmayabilir biraz dikkatli, harcamalar yapmanızda fayda var.
BALIK BURCU ,
Aşk hayatınızda ki olumsuzluklar sadece partnerinizin hatası değil sizin de onun kadar olanlarda payınız var. Hayat bir çırpıda
değiştiremeyecek kadar ciddi bir yer her istediğinizi çabucak yapamazsınız, bazen zamanın getireceklerini beklemek akıllıca
sizin için akıllıca olacaktır. Çevreniz de ki insanların size bazı sözleri var bu gün hiç beklemediğiniz bir tanesini yapılacak.
KOÇ BURCU