02 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Bugünlerde her şey ters gidiyor ama siz yine de kendinizi mutlu hissediyorsunuz, bazen her şey olacağına varır. İş hayatınızda

da sizinle alakalı olmayacak ancak sizi etkileyecek boyutta aksaklıklar olacak ama siz üzerinize düşeni yapın yeter çünkü

sorunlar kendiliğinden çözülecektir. Maddi yatırımlarınızı bildiğiniz bir alanda yapmaya özen göstermelisiniz, zira aksi halde

kaybeden siz olursunuz.



BOĞA BURCU



Bugünlerde özel hayatınızda sürprizlere hazırlıklı olun. Partnerinizden sizi çok mutlu edecek haberler alabilirsiniz. Yakın

zamanlarda ailenizin maddi desteğine ihtiyacınız olabilir. Dikkatli harcamalar yapmalısınız, ilerde planlamadığınız

harcamalarınız artabilir. Akşam saatlerinde alacağınız bir haber, planlarınızı değiştirmenize neden olabilir.



İKİZLER BURCU



Bugün çalışmaktan nefret ediyorsunuz ancak işinizle ilgili önemli gelişmeler söz konusu yoğun bir gün sizi bekliyor.

Gereğinden fazla sorumluluk almak istemiyorsanız hedeflerinizi de küçültmelisiniz. Özel hayatınızda ise beklentilerinizi bir

düre daha ertemelisiniz. İşler yakın zamanda düzelecek, biraz daha sabır.



YENGEÇ BURCU



Geçmiş deneyimlerinizden yola çıkıyorsunuz temkinli davranıyorsunuz ancak hayat her zaman kendini tekrar etmez.

Kaygılarınızı bir yana bırakın, her başlangıç kendi rengini zamanla yaratır. İşinizle ilgili sorunlara çözüm bulacak bu sayede

üslerinizin dikkatini çekmeyi başaracaksınız. Bu sıralar alışverişlerinizi biraz kısmalı ve paranızı gelecekteki yatırımlarınıza

saklamalısınız.



ASLAN BURCU



İyimser kişiliğiniz ve pozitif düşüncelere sahip olmanız çevrenizde ki insanların dikkatini çekiyor. Birçok ortamda dikkatler

genellikle üzerinizde. Kaygılanmayı artık bırakmalısınız. Özel hayatınız bu gün oldukça hareketli, güzel haberler alacağınız bir

gündesiniz. Maddi konular da dikkatli olmanızda fayda var.



BAŞAK BURCU



Bugün sizin için zor bir gün olabilir. Gereksiz dedikodular canınızı sıkabilir ve istemediğiniz halde bir tartışmanın ortasında

kendinizi bulabilirsiniz. Olabildiğince sakin olup konuyu sabırla çözmeniz en doğrusu olur. İş yaşamınız da ise yaptıklarınızın

karşılığın olumlu şekilde alacak ve işinize olan motivasyonunuz artacak. Bu günlerde maddi olarak da şanslısınız, beklediğiniz

para umduğunuz gibi geliyor.



TERAZİ BURCU



Sabırsız kişiliğiniz birçok fırsatı kaçırmanıza neden oluyor. Gerek iş hayatınızda gerek özel hayatınızda ilk sözü söylemekten

kaçınmalısınız. Bekleyin ve sizin için doğru olanı düşünerek karar verin ve öyle harekete geçin. Bu durum özellikle bugün size

önemli bir kayıp yaşatabilir. Duygusal konularda biraz sabırlı, bazı şeylerin birden olması beklentilerinizin yüksek olmasından

kaynaklanıyor.



AKREP BURCU



Bugün alacağınız bir haber nedeniyle kısa bir yolculuğa çıkmanız gerekebilir. Gideceğiniz yerde sizin sakin ve sabırlı kişiliğiniz

insanlar için oldukça önemli.. Sorumluluğunuzu yerine getirmek konusunda zaten fazlasıyla başarılısınız. Bugünlerde

sağlığınızla ilgili özellikle gözlerinizle ilgili dikkatli olmalısınız, küçük dikkatsizlikler size pahalıya patlayabilir.



YAY BURCU



Bazen fazla endişelisiniz ve bu endişeniz iş hayatınızın olumsuz etkiliyor, maddi harcamalarınızın aşırılığı konusunda yakın

çevrenizden uyarı alıyorsunuz çevrenize kulak vermelisiniz bu kez onlar haklı mevsimsel griplere dikkat etmelisiniz havanın

sıcak olmasına aldanmamalısınız. Maddi konularda kısa süreli iyileşmeler yaşayabilirsiniz bunu çevrenizi dinleyip olumlu bir

sonuca varmasını sağlayabilirsiniz.



OĞLAK BURCU



Yılın sonuna yaklaşırken kendinize zaman ayırmanız ve yaşananlar ve beklentileriniz üzerine düşünmeniz oldukça önemli.

Yaşadıklarınızın ağırlığından kurtulmanın yolu olarak aralıksız çalışma yolunu seçtiniz ama artık durma zamanı geldi. Yolunuzu

yeniden çizmelisiniz. Özellikle aşk hayatınızda duvarlarınızı kaldırmalı ve yeni bir sayfa açmalısınız.



KOVA BURCU



Aileniz sizin için çok önemli. Ancak bunu onların da hissetmesi için duygularınızı açıkça göstermelisiniz. Bugün sizi

heyecanlandıracak sürprizlere hazırlıklı olun. Uzun zamandır görmediğiniz konuklarınız olabilir. Maddi konularda bu sıralar

aileniz destekçiniz olacak ancak her zaman onlar yanınızda olmayabilir biraz dikkatli, harcamalar yapmanızda fayda var.



BALIK BURCU ,



Aşk hayatınızda ki olumsuzluklar sadece partnerinizin hatası değil sizin de onun kadar olanlarda payınız var. Hayat bir çırpıda

değiştiremeyecek kadar ciddi bir yer her istediğinizi çabucak yapamazsınız, bazen zamanın getireceklerini beklemek akıllıca

sizin için akıllıca olacaktır. Çevreniz de ki insanların size bazı sözleri var bu gün hiç beklemediğiniz bir tanesini yapılacak.