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01 Aralık 2017 Cuma 07:26

01 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

01 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU 

Bugünlerde hayata dair isteklerinizin arttığı bir dönemdesiniz ve heyecanınızı denetlemeniz pek kolay olmayabilir. İsteklerinizi
ortaya koyacak ve gerçekleştirmek için büyük bir gayret göstereceksiniz. Yoğun duygular ve büyük heyecanlar
yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir gün, küçük kazalara dikkat etmelisiniz.

BOĞA BURCU 

Hafta sonu planlarınızı ertelemek zorunda kalabilirsiniz. İşinizle ilgili bugün yaşanan sorunlar tüm hafta sonunuzu da
etkileyebilir. Özel hayatınızda sorunlar yavaş ve ağır ağır da olsa çözüme kavuşuyor. Sabırlı ve sakin olmaya devam
etmelisiniz. Ödemelerinizde açık giderek büyüyor, harcamalarınıza özellikle dikkat.

İKİZLER BURCU 

Bugün sizin gününüz. Keyifli bir gün geçirecek ve geleceğe yönelik isteklerinizi arkadaşlarınıza anlatacaksınız. Endişelerinizi
çevrenize yansıtmayın ve kuruntulardan uzak durun. Aslında iyimser ve yapıcı bir tavır içinde bulunduğunuz bir dönemdesiniz.
Çok hoş fırsatlar karşınıza çıkacak ve siz pratik davranabilir ve şansınızı iyi değerlendirmeyi başarabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU 

Bugün kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gün. Enerjiniz yüksek ve isteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız.
İlişkilerinizi gözden geçirebilir ve daha kararlı bir tavır içine girebilirsiniz. En azından düşüncelerinizi şimdilik kendinize
saklamayı başaracak ve isteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı davranacaksınız. Sevdiklerinizin ilgisi ve desteği moralinizi
yükseltecek.

ASLAN BURCU 

Bugün özellikle duygu dünyanızda bir karmaşa yaşayabilirsiniz. İsteklerinizle ilgili meydana gelen gelişmeler sizi rahatsız
edebilir ve beklentilerinizin yaratacağı gerilim ile başa çıkmanız pek kolay olmayabilir. Ancak metanetli ve sabırlı
davranabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bugün duygusal tepkilerinizi denetleyin ve karar vermek için acele etmeyin.

BAŞAK BURCU 

Bugünlerde yakınlarınızın desteği ve sevdiğinizin yakın ilgisi moralinizi yükseltiyor. Böylece kendinize olan güveniniz artıyor.
İşinizle ilgili sorunlar da giderek azalıyor ve sizin işe ilginiz daha fazla artıyor. Daha disiplinli ve severek işinizi yaptığınızda
başarı da kaçınılmaz oluyor ve yakında bunun karşılığını fazlasıyla alacaksınız.

TERAZİ BURCU 

Bugün işinizle ilgili önemli konularda adımlar atmanız için karar aşamasına gelebilirsiniz. Vereceğiniz kararlar hayatınızın
değişmesine neden olabilir. İyice düşünüp akıllıca karar vermelisiniz. Ekip çalışmaları ve yapacağınız organizasyonlarda başarılı
olabilirsiniz. Özel hayatınızda ise ailenizin yaratacağı yeni gerilimler söz konusu olabilir, kontrolü elden bırakmayın.

AKREP BURCU 

Bugün moralinizin ve kendinize olan güveninizin yükseldiği bir gün. Son günlerde karşılaştığınız bazı olaylar kafanızı karıştırmış
olabilir. Karar vermeye zorlayan durumlar karşısında aceleci davranmayın ve olayların gelişmesini bekleyin. Günün ilerleyen
saatlerinde sevdikleriniz ile birlikte olmak keyfinizi yerine getirecek. Aklınız yerine duygularınız ile hareket ederseniz daha
başarılı olacaksınız.

YAY BURCU 

Uzun zamandır kendinizi bu kadar iyi hissetmediniz. Bugün dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve önemsediğiniz konular ile
ilgileneceksiniz. Aynı zamanda ciddiye aldığınız kişilerin sizi önemsediğini görmekten keyif alacak ve hayallerinizi
gerçekleştirmek için gayret göstereceksiniz. Endişelerden uzaklaşırsanız, hayallerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak.

OĞLAK BURCU 

Bugün bir çok duyguyu aynı anda yaşayabilirsiniz. Karşılaştığınız olaylar karşısında alıngan bir tavır içinde bulunmasanız iyi
olacak. Hareket halinde olmak keyfinizi yerine getirecek. Duygu ve isteklerinizi ortaya koyabilir, sempatik ve neşeli tavırlarınız
ile hem çevrenizi, hem de karşı cinsi etkileyebilirsiniz. Parasal konulara yönelik gelişmeler yavaş olabilir fakat düşündüğünüz
ve istediğiniz gibi gelişiyor.

KOVA BURCU 

Bugünlerde beklediğinizin dışında gelişmeler yaşayabilir ve beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Öfkeli ve sert bir tavır
içinde bulunmamaya özen gösterin. Özellikle sevdiklerinize karşı biraz daha anlayışlı davranmanız gerekiyor. Sevdiklerinizin
sizi anlamadığını düşünebilirsiniz. Ve beklentilerinizin gerilimini çevrenize yansıtabilirsiniz. Sakin olun, kendinizi ve çevrenizi
fazla zorlamayın.

BALIK BURCU 

Bugünlerde sorumluluklarınızı önemseyecek ve ciddiye aldığınız kişilerin de sizi önemsediğinin farkına varacaksınız.
Hayallerinizi ve ideallerinizi gerçekleştirmek için büyük bir gayret içinde olabilirsiniz. İstemediğiniz halde yapmanız gerekenleri
yapacak ve kendi üzerinizdeki baskıdan uzaklaşmak için hayaller kuracaksınız. 

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