01 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Bugünlerde hayata dair isteklerinizin arttığı bir dönemdesiniz ve heyecanınızı denetlemeniz pek kolay olmayabilir. İsteklerinizi

ortaya koyacak ve gerçekleştirmek için büyük bir gayret göstereceksiniz. Yoğun duygular ve büyük heyecanlar

yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir gün, küçük kazalara dikkat etmelisiniz.



BOĞA BURCU



Hafta sonu planlarınızı ertelemek zorunda kalabilirsiniz. İşinizle ilgili bugün yaşanan sorunlar tüm hafta sonunuzu da

etkileyebilir. Özel hayatınızda sorunlar yavaş ve ağır ağır da olsa çözüme kavuşuyor. Sabırlı ve sakin olmaya devam

etmelisiniz. Ödemelerinizde açık giderek büyüyor, harcamalarınıza özellikle dikkat.



İKİZLER BURCU



Bugün sizin gününüz. Keyifli bir gün geçirecek ve geleceğe yönelik isteklerinizi arkadaşlarınıza anlatacaksınız. Endişelerinizi

çevrenize yansıtmayın ve kuruntulardan uzak durun. Aslında iyimser ve yapıcı bir tavır içinde bulunduğunuz bir dönemdesiniz.

Çok hoş fırsatlar karşınıza çıkacak ve siz pratik davranabilir ve şansınızı iyi değerlendirmeyi başarabilirsiniz.



YENGEÇ BURCU



Bugün kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gün. Enerjiniz yüksek ve isteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız.

İlişkilerinizi gözden geçirebilir ve daha kararlı bir tavır içine girebilirsiniz. En azından düşüncelerinizi şimdilik kendinize

saklamayı başaracak ve isteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı davranacaksınız. Sevdiklerinizin ilgisi ve desteği moralinizi

yükseltecek.



ASLAN BURCU



Bugün özellikle duygu dünyanızda bir karmaşa yaşayabilirsiniz. İsteklerinizle ilgili meydana gelen gelişmeler sizi rahatsız

edebilir ve beklentilerinizin yaratacağı gerilim ile başa çıkmanız pek kolay olmayabilir. Ancak metanetli ve sabırlı

davranabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bugün duygusal tepkilerinizi denetleyin ve karar vermek için acele etmeyin.



BAŞAK BURCU



Bugünlerde yakınlarınızın desteği ve sevdiğinizin yakın ilgisi moralinizi yükseltiyor. Böylece kendinize olan güveniniz artıyor.

İşinizle ilgili sorunlar da giderek azalıyor ve sizin işe ilginiz daha fazla artıyor. Daha disiplinli ve severek işinizi yaptığınızda

başarı da kaçınılmaz oluyor ve yakında bunun karşılığını fazlasıyla alacaksınız.



TERAZİ BURCU



Bugün işinizle ilgili önemli konularda adımlar atmanız için karar aşamasına gelebilirsiniz. Vereceğiniz kararlar hayatınızın

değişmesine neden olabilir. İyice düşünüp akıllıca karar vermelisiniz. Ekip çalışmaları ve yapacağınız organizasyonlarda başarılı

olabilirsiniz. Özel hayatınızda ise ailenizin yaratacağı yeni gerilimler söz konusu olabilir, kontrolü elden bırakmayın.



AKREP BURCU



Bugün moralinizin ve kendinize olan güveninizin yükseldiği bir gün. Son günlerde karşılaştığınız bazı olaylar kafanızı karıştırmış

olabilir. Karar vermeye zorlayan durumlar karşısında aceleci davranmayın ve olayların gelişmesini bekleyin. Günün ilerleyen

saatlerinde sevdikleriniz ile birlikte olmak keyfinizi yerine getirecek. Aklınız yerine duygularınız ile hareket ederseniz daha

başarılı olacaksınız.



YAY BURCU



Uzun zamandır kendinizi bu kadar iyi hissetmediniz. Bugün dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve önemsediğiniz konular ile

ilgileneceksiniz. Aynı zamanda ciddiye aldığınız kişilerin sizi önemsediğini görmekten keyif alacak ve hayallerinizi

gerçekleştirmek için gayret göstereceksiniz. Endişelerden uzaklaşırsanız, hayallerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak.



OĞLAK BURCU



Bugün bir çok duyguyu aynı anda yaşayabilirsiniz. Karşılaştığınız olaylar karşısında alıngan bir tavır içinde bulunmasanız iyi

olacak. Hareket halinde olmak keyfinizi yerine getirecek. Duygu ve isteklerinizi ortaya koyabilir, sempatik ve neşeli tavırlarınız

ile hem çevrenizi, hem de karşı cinsi etkileyebilirsiniz. Parasal konulara yönelik gelişmeler yavaş olabilir fakat düşündüğünüz

ve istediğiniz gibi gelişiyor.



KOVA BURCU



Bugünlerde beklediğinizin dışında gelişmeler yaşayabilir ve beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Öfkeli ve sert bir tavır

içinde bulunmamaya özen gösterin. Özellikle sevdiklerinize karşı biraz daha anlayışlı davranmanız gerekiyor. Sevdiklerinizin

sizi anlamadığını düşünebilirsiniz. Ve beklentilerinizin gerilimini çevrenize yansıtabilirsiniz. Sakin olun, kendinizi ve çevrenizi

fazla zorlamayın.



BALIK BURCU



Bugünlerde sorumluluklarınızı önemseyecek ve ciddiye aldığınız kişilerin de sizi önemsediğinin farkına varacaksınız.

Hayallerinizi ve ideallerinizi gerçekleştirmek için büyük bir gayret içinde olabilirsiniz. İstemediğiniz halde yapmanız gerekenleri

yapacak ve kendi üzerinizdeki baskıdan uzaklaşmak için hayaller kuracaksınız.