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01 Ağustos 2017 Salı 06:24

01 AĞUSTOS 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

01 AĞUSTOS 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU 

Siz kararınızı verdiniz, sonuçlarını da kaldırabilirsiniz. Hayat devam ediyor. Çalışma hayatınızdaki konular bugün gündeminize taşınabilir. Uğraştığınız işlere başkalarını da katmak isteyebilirsiniz. Bu sizin başarınıza olumlu etki edecektir. Sayılarla aranız iyi değil evet ama ödemeleriniz giderek birikti. Artık ilgilenseniz iyi olur. Dikkatsizlikleriniz canınızı sıkacağa benziyor. Sosyal konularla ilgilenerek kafanızı dağıtmak size iyi gelecektir.

BOĞA BURCU 

Bugünlerde kriz yaratan durumlarla karşılaşabilirsiniz ve bu durum sizi sarsabilir. Ancak zekanızla bu sürecin üstesinden gelebilirsiniz. Bir süredir duygusal olarak da yıprandığınızı hissediyorsunuz. Tüm bunların sizi alt etmesine izin vermeyin. Yakında yepyeni bir hayat sizi bekliyor. Öğle saatlerinde ortaklı konularla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Parasal konularda karar vermeden iki kez düşünün.

İKİZLER BURCU 

İhmal ettiğiniz aşk hayatınızdan alarm sesi geliyor. Partnerinizle ilgili konularla daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularınızda aksayan işlere yeniden başlamak ve tamamlamak isteyebilirsiniz. Bu işinize olumlu etki de yapacaktır. Bugün fikirlerinizi güçlü bir şekilde savunacağınız bir gün. Siz doğru yerdesiniz, sözlerinizi korkmadan ifade edin. Romatizmalarınız bu havaları seviyor, dikkat!

YENGEÇ BURCU 

Bugün keşfetme arzusuyla bir sürü şey öğrenmek isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak ve gelecek hayalleriniz için yeni hedefler koymak isteyebilirsiniz. Gün içinde uluslararası konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Uğraştığınız konularda ciddi kararlar almak isteyebilirsiniz. Bu sizi yeniden harekete geçirebilir.

ASLAN BURCU 

Bugün sosyal konularda keyfiniz yerinde. Beklentiniz karşılık verdi. Şimdi gelecek beklentilerinizle ilgili konularda yeni sorumluluklar almak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla planlar yapabilirsiniz. Öğle saatlerinde uğraştığınız konularla ilgili kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Dikkatiniz size yeni yatırımlar sağlayacak.

BAŞAK BURCU 

Özel hayatınızdaki sağlam yürüyüşünüz devam ediyor. Sevdikleriniz sizin sıcaklığınızla huzur içindeler. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızın yoğunlaştığı bir gündesiniz. Aldığınız sorumluluklar sizi karar aşamasına getirebilir. Üstlerinizle iletişiminiz öne plana çıkabilir. Hedeflerinize ulaşmak için başkalarından daha fazla destek almak isteyebilirsiniz. Bugün inandığınız fikirleri savunmak için istek duyacağınız zamanlar var.

TERAZİ BURCU 

Sabah saatlerinde başlayan aksaklıklar gün boyu devam edeceğe benziyor. Haftaya kötü başladınız ama onu tersine çevirmek sizin elinizde. Bugün önünüze gelen fırsatları kaçırmayın. Alacağınız kararları öğleden önce almanızda fayda var. İlerleyen zamanlarda kişisel açıdan önem verdiğiniz konular ön plana çıkacaktır. Sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yeni planlar yapmak için fırsatlarınız olacaktır.

AKREP BURCU 

Gün boyu birçok konuda aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Bilmediğiniz ve gizli kalan konular gündeminizi meşgul edebilir. Karar vermeniz gereken konularda dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yaşayacağınız içsel süreçler farkındalığınızı arttırabilir. Arkadaşlarınızla görüşmek ve beklentileriniz hakkında konuşmak size iyi gelecektir. Sağlığınızla ilgilenmeyi ihmal etmeyin.

YAY BURCU 

Uzun zamandır yorgunluğunuz ve sterse dayalı olarak yakınlarınız ve kardeşlerinizle ciddi gerginlikler yaşayabilir öfkeyle yanlış kararlar alma eğiliminde olabilirsiniz sizlere önerim sakin olmalı ve sağ duyunun peşinden gitmelisiniz. Özel hayatınızda bitişler yaşayabilir çok daha iyi şartlarda yeni başlangıçlar ve fırsatlara kavuşabilirsiniz. Kararlarınızı alırken başkalarına değil kendinize güvenerek hareket edin.

OĞLAK BURCU 

Çevrenizin mutluluğu sizin mutluluğunuz demek. Özgürlüğünüze düşkünsünüz ama sosyal konulardan uzak değilsiniz. Bu sabah hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İletişimden kaynaklı aksaklıklar keyfinizi kaçırmasın. İlerleyen zamanlarda cüzdanınızla ilgili konularla meşgul olabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler keyfinizi yerine getirecektir.

KOVA BURCU

Yeni başlangıçlar için yeni bir hafta başlıyor. Partnerinizin size sürprizleri olabilir. Maddi konularla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili kararlar alacağınız zamanlar var. Yeteneklerinizi sorumlu olduğunuz konularda kullanmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. İlerleyen zamanlarda kişisel konular daha fazla önem kazanabilir.

BALIK BURCU 

Birileri işlerinizi bozmak için önünüze sürekli olarak engeller çıkarabilir. Geri dönen işleriniz için paniğe kapılmak yerine size zarar vermek için uğraşıp duran kişileri öğrenmeye çalışmalı ve sizden yaşça büyük otorite konumundaki insanların desteğini alarak yılanın başını bulmalı ve bu durumun önünü kesecek girişimlerde bulunmalısınız  
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01 AĞUSTOS 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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