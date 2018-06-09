Lefkoşa eski Büyükelçisi Türkekul Kurttekin 74 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa eski Büyükelçisi Türkekul Kurttekin 74 yaşında hayatını kaybetti.

Türkekul Kurttekin’in cenazesi 10 Haziran 2018 Pazar günü Muğla Bodrum Gündoğan Camii’nde ikindi namazını müteakip Gündoğan Mezarlığında toprağa verilecek

Türkekul Kurttekin, Suudi Arabistan Krallığı ve KKTC’de Türkiye Büyükelçisi, BM Cenevre Ofisi’nde Büyükelçi Daimi Temsilci sıfatıyla görev yapmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, sosyal medya hesabından Kurttekin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özersay mesajında şu ifadeleri kullandı; “Türkiye’nin Lefkoşa eski Büyükelçisi Türkekul abimizi kaybettik. Ailesinin, Türk hariciyesinin ve Türkiye’nin başı sağolsun”