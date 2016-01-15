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Serdarlı Belediyesi İle İlgili Şok İddia

Belediyeye Güney’den Kaçak Araç

Serdarlı Belediyesi İle İlgili Şok İddia

Belediyeye Güney’den Kaçak Araç

15 Ocak 2016 Cuma 10:42
Serdarlı Belediyesi İle İlgili Şok İddia
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 SERDARLI BELEDİYESİ İLE İLGİLİ ŞOK İDDİA

Kıbrıs Manşet Özel Haber
Vatandaş Şikayeti


Bir vatandaşın su borcundan ötürü Güney Kıbrıs plakalı aracını alan Serdarlı Belediyesi, kaçak aracı belediye için kullanıyor.

Güney Kıbrıs plakalı ve kaçak durumda olan aracın plakasını sökerek plakasız olarak kullanıldığı iddia ediliyor.

Hafta içi Güney’de, hafta sonu da Kuzey Kıbrıs’ta Serdarlı köyünde yaşayan bir vatandaşa ait olduğu iddia edilen aracın, belediyeye olan su borcundan ötürü suyunun kesilmemesi için aracını belediyeye verdiği iddia edildi.

Söz konusu Araba







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Son Güncelleme: 15.01.2016 10:42
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Serdarlı Belediyesi İle İlgili Şok İddia
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