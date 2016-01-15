Serdarlı Belediyesi İle İlgili Şok İddia

SERDARLI BELEDİYESİ İLE İLGİLİ ŞOK İDDİA

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Vatandaş Şikayeti





Bir vatandaşın su borcundan ötürü Güney Kıbrıs plakalı aracını alan Serdarlı Belediyesi, kaçak aracı belediye için kullanıyor.





Güney Kıbrıs plakalı ve kaçak durumda olan aracın plakasını sökerek plakasız olarak kullanıldığı iddia ediliyor.



