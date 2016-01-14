Hastanede Sağlıksız Uygulama

Hasan Davutoğlu isimli bir vatandaş, hastane bodrumunda yer alan nükleer tıp merkezinde bulunan Co-60 Teleterapi cihazının yaşanan su baskını sonrası atıl hale geldiğini buna rağmen hastane bodrumunda tutulmaya devam edildiğini ve nükleer tıp merkezinin bulunduğu bölümün yanına çocuk hastalıkları polikliniği açılarak büyük risk oluştuğunu açıkladı.



