Hastanede Sağlıksız Uygulama
Hasan Davutoğlu isimli bir vatandaş, hastane bodrumunda yer alan nükleer tıp merkezinde bulunan Co-60 Teleterapi cihazının yaşanan su baskını sonrası atıl hale geldiğini buna rağmen hastane bodrumunda tutulmaya devam edildiğini ve nükleer tıp merkezinin bulunduğu bölümün yanına çocuk hastalıkları polikliniği açılarak büyük risk oluştuğunu açıkladı.
Lefkoşa, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yer alan nükleer tıp merkezine aylar önce açılan Dr. Kazım Akfert Çocuk Hastalıkları Polikliniği'nde yangın, sel ve en önemlisi radyasyon sızıntısı riski bulunduğu iddia edildi.
Son Güncelleme: 14.01.2016 13:37