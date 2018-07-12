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Zuhal Olcay'a “Cumhurbaşkanına hakaret“ten ceza

Zuhal Olcay'a “Cumhurbaşkanına hakaret“ten ceza

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:32
Zuhal Olcay'a “Cumhurbaşkanına hakaret“ten ceza

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yerel mahkemece verilen 10 aylık hapis cezasını kaldırarak, 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. 
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, sanık Zuhal Olcay ile şikayetçi Erdoğan'ın avukatı katıldı. 
Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık Zuhal Olcay, "Çok kısa süreliğine ve fevri yapılmış bir harekettir. Öncelikle hakaret kastıyla hareket etmedim. İlk derece mahkemesinin kararının kaldırılarak hakkımda atılı suçtan beraat kararı verilmesini talep ediyorum. Aksi kanaatte iseniz, ceza verilecekse paraya çevrilmesini talep ediyorum." dedi. 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, aleniyet unsuru oluştuğu gerekçesiyle sanık Olcay'ın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. 
Davayı karara bağlayan Ceza Dairesi, sanık Zuhal Olcay hakkında İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 10 aylık hapis cezasının kaldırılmasına karar verdi. 
Sanık Olcay'ı, "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediği kanaatine varıldığından önce bir yıl hapis cezasına çarptıran Ceza Dairesi, eylem alenen gerçekleştiği gerekçesiyle cezayı 1 yıl 2 aya çıkardı. Daire, Olcay'ın geçmişini, yaşını ve eylem sonrası davranışlarını takdiri indirim nedeni sayarak cezayı 11 ay 20 güne indirdi. 
Ceza Dairesi, sanığın geçmişi, ekonomik ve sosyal durumu, olaydan sonra duyduğu pişmanlığı dikkate alarak, verilen hapis cezasının ertelenmesine, sanığın 1 yıl 6 ay süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.  
Karar, Yargıtay yolu açık olmak üzere oy birliği ile alındı. 
DAVANIN GEÇMİŞİ 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan bir kişinin, Zuhal Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığını ilettiği belirtilmişti.
Olcay'ın mekanda çekilen görüntülerinin bilirkişi marifetiyle incelendiği kaydedilen iddianamede, Olcay'ın sahne aldığı mekanda şarkı söylerken, şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladığı, aynı zamanda şarkı söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak el işareti yaparak alenen hakaret ettiği kaydedilmişti. 
İddianamede, bu kapsamda Zuhal Olcay'ın "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi de, 22 Mart'ta yapılan duruşmada, sanık Olcay'ı "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırmış, sanığın yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim nedeni sayarak, cezayı 10 aya indirmişti.
Mahkeme, sanık Olcay'ın daha önceden "kamu görevlisine hakaret" suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldığını belirterek, Olcay'ın aldığı 10 aylık cezanın Türk Ceza Kanunu'nun "suça tekerrür" başlıklı 58. maddesinde belirtilen mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar vermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının eylemin alenen işlendiğini belirterek, cezanın artırılması istemiyle yerel mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine dava dosyasını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, davanın yeniden görülmesi amacıyla duruşma günü vermişti. 
 

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Son Güncelleme: 12.07.2018 17:03
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