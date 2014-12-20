Zonguldak'ta Madencilerin Yeraltındaki Eylemi Sürüyor

Ereğli'deki özel kömür işletmesinde çalışan madencilerin, 60 arkadaşlarının iş akitlerinin feshedildiği gerekçesiyle başlattığı ocaktan çıkmama eylemi devam ediyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanı İsa Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gündür 500 maden işçisinin yeraltında eylem yaptığını, işverenin işletmeyi kapatma kararı aldığını belirtti.

Konuyla ilgili hiçbir devlet yetkilisinin açıklama yapmadığını savunan Mutlu, şunları söyledi:

"İşçilerimiz adına bölgemiz adına üzülüyoruz. Bu kadar kömür yer altında yatarken insanlarımızın istihdamdan yoksun bırakılmasına üzülüyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz, yapacak bir şey yok. İşçilere işveren buranın kapatılacağını duyurdu, işçilerimiz de hem sağlık sorunları hem umutsuzluğa kapıldıkları için ocaktan çıkmak zorunda kaldılar. Maden ocağında 30 kişinin kaldığını biliyoruz. O arkadaşlarımız da eylemlerine devam edecekler."

“BAZI ARKADAŞLARIMIZ KENDİLERİNİ OCAĞA KİLİTLEDİ”

Maden ocağından çıkan Ömer Demir ise ata mesleğini sürdürmek istediğini vurguladı.

"Aşağıda bir mücadele vardı" diyen Demir, "Bizlere maden ocağının kapatılacağını işveren söyledi. Bu saatten sonra yapılacak eylemlerin hiçbir fayda etmeyeceğini belirttiler. Biz de değerlendirdik, eylemi sonlandırdık ama bazı arkadaşlarımız kendilerini ocağa kilitlediler. Onlar çıkma noktasında değiller. Biz de mücadele etmek anlamına dışarıdan destek vereceğiz. Aşağıda saatlerce bekledik, bekleyiş içerisinde olduk, işimize sahip çıkmak istedik ama çıkamadık" ifadesini kullandı.

“EKMEĞİMİZİN PEŞİNDEYİZ”

Kömür üretim bölümünde 7 yıldır çalışan Ersan Çimen de zor günler geçirdiklerini kaydetti.

Ocağın çok soğuk olduğunu aktaran Çimen, "Saatlerce kaldık, arkadaşlar perişan haldeler. Yeraltında bir şekilde ısınmaya çalıştık, soğuktu. Birbirimize sarılarak kenetlenerek durduk, sonuç alamadık. Benim dedem, babam madenden emekli, akrabalarımız madende çalıştı. Ekmeğimizin peşindeyiz" dedi.