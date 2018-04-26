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Zonguldak Merkezli "kripto" Fetö/pdy Operasyonu… 10 İl Ve Kktc’de 15 Kişi Gözaltına Alındı

Zonguldak, 26 Nisan 18 : Zonguldak merkezli 10 il ve KKTC\'de, Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 15\'e yükseldi.  

Zonguldak Merkezli "kripto" Fetö/pdy Operasyonu… 10 İl Ve Kktc’de 15 Kişi Gözaltına Alındı

Zonguldak, 26 Nisan 18 : Zonguldak merkezli 10 il ve KKTC\'de, Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 15\'e yükseldi.  

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35
Zonguldak Merkezli
Zonguldak, 26 Nisan 18 : Zonguldak merkezli 10 il ve KKTC\'de, Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 15\'e yükseldi.  
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 3 muvazzaf asker daha gözaltına alındı. 
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. 
Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 15\'e yükseldi.
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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 15 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Zonguldak, Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Mersin\'in yanı sıra KKTC\'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.
(AA/AK/GÜL) 

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