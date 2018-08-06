Zonguldak'ta pompalı tüfekle katliam

İki aile arasında çıkan kavgada bir çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı Olayın görgü tanığı Cafer Demirci: 'Önlemeye çalıştık ama silah olunca önleyemedik' GÖRGÜ TANIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada bir çocuk ölürken, 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kıyıcak Mahallesi Karabacak Sokağı'nda, aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş açılması sonucu 11 yaşındaki Sıla D'nin yanı sıra, saçma isabet eden İmdat D, Gökhan D, Emrah D, Şerife D, Ziya D. ve Şener D. yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Sıla D. ile Şener D, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sıla D. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Ereğli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.



Polis ekipleri, olayın meydana geldiği sokakta önlem alarak inceleme yaptı.



Boş kovanların bulunduğu sokakta, saçmaların bazı evlerin cam ve duvarlarına isabet ettiği görüldü.



Öte yandan, av tüfeğiyle ailenin bulunduğu alana ateş açtığı iddia edilen Şenol D. ve Sezai D'yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



- 'Önlemeye çalıştık ama önleyemedik'



Akraba olan iki aile arasında bir süredir husumet bulunduğunu ifade eden Cafer Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay anında kendisinin de tehlike atlattığını söyledi.



Evin önüne otomobil ile gelen kalabalık grubun balkonda oturan yakınlarıyla önce tartıştığını daha sonra araçtan tüfekleri alarak rastgele ateş ettiğini belirten Demirci, “Balkonun önündeydik, geldiler. Hazırlıklı gelmişler. Şenol D. ve 5-6 kişi vardı. Kimisi elinden kimisi ayağından, kaçacak zaman olmadı. Önce geldiler sonra silahı getirdiler, önlemeye çalıştık ama silah olunca önleyemedik.” ifadesini kullandı.