banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
234.399
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7652
EURO
6.9689
Zincirleme kaza
ZİNCİRLEME KAZA
Tutuklu yargılanacaklar
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
Askeri kışla içinde magandalık
ASKERİ KIŞLA İÇİNDE MAGANDALIK
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
banner282

Zigana Tüneli'nin 2021 yılında hizmete girmesi planlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Zigana Tüneli’nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü, hedeflerinin 2021 yılında tüneli hizmete açmak olduğunu söyledi.

Zigana Tüneli'nin 2021 yılında hizmete girmesi planlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Zigana Tüneli’nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü, hedeflerinin 2021 yılında tüneli hizmete açmak olduğunu söyledi.

24 Ağustos 2018 Cuma 18:24
Zigana Tüneli'nin 2021 yılında hizmete girmesi planlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Zigana Tüneli’nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü, hedeflerinin 2021 yılında tüneli hizmete açmak olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon’un tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda beraberinde AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ile birlikte esnafı ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı.

Bakan Turhan, Zigana Tüneli’ndeki çalışmaların planlandığı gibi sürdüğünü dile getirdi, hedeflerinin Zigana Tüneli'ni 2021 yılında hizmete açmak olduğunu söyledi. 

"Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak"

Şu anda Türkiye’nin en uzun tünelini inşa ettiklerini vurgulayan Bakan Turhan, "Zigana Tüneli Türkiye’nin şu anda inşa edilmekte olan en uzun tüneli. Buradaki çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Hedefimiz inşallah 2020 yılında burada ışığı görmek. En kısa zamanda 2020 yılında olabilir veya biraz belki sarkabilir ama 2021 yılında hizmete açmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. Burası Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak. Bittiğinde Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya ve doğu sınırlarımızdaki ülkelere limanlarımızı bağlayan yol üzerinde olması sağlayacak olduğu ulaşımdaki faydayı daha da yüksek seviyelere çıkaracak" dedi. 

Trabzon ile Gümüşhane arasında 30 tünel olduğunu belirten Turhan, "Bunların toplam uzunluğu Zigana Tüneli ile birlikte 40 kilometreye yaklaşıyor. Bu aradaki yapılan bu güzergahtaki iyileştirme ve standardı yükseltme çalışmaları hem seyahat süresini kısaltacak hem de ulaşım maliyetlerini önemli ölçüde azaltmış olacak. Tüm ülke satında olduğu gibi bu güzergahta da çalışmalarımızı planladığımız hedeflediğimiz tarihte bitireceğiz. İnsanımızın halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüfekle şakalaşırken 1 aylık eşinin ölümüne neden oldu
Tüfekle şakalaşırken 1 aylık eşinin ölümüne neden oldu
Ayça Erturan’dan ahlaksız teklife tepki: “Edep ya hu”
Ayça Erturan’dan ahlaksız teklife tepki: “Edep ya hu”
Konya’da mobilya dekorasyon fabrikasında yangın
Konya’da mobilya dekorasyon fabrikasında yangın
İstanbul'un 'Torbacı Nene''si kıskıvrak yakalandı
İstanbul'un 'Torbacı Nene''si kıskıvrak yakalandı
Acı bilançoyu bakanlık açıkladı: 87 ölü!
Acı bilançoyu bakanlık açıkladı: 87 ölü!
Sibel Can ve oğlu Engin Can kaza geçirdi
Sibel Can ve oğlu Engin Can kaza geçirdi
Uyarılara rağmen denizi terk etmediler
Uyarılara rağmen denizi terk etmediler
Fransız asgari ücretli İstanbul’da 17 gece kalıyor biz 1 gece kalamıyoruz
Fransız asgari ücretli İstanbul’da 17 gece kalıyor biz 1 gece kalamıyoruz
ASELSAN hayat kurtaracak
ASELSAN hayat kurtaracak
Halk otobüsünde korku dolu anlar! Kadın yolcu bir anda yere yığılınca...
Halk otobüsünde korku dolu anlar! Kadın yolcu bir anda yere yığılınca...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim