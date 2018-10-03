banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97938
ALTIN
233.971
DOLAR
6.0386
STERLİN
7.8346
EURO
6.9817
Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunda Motor Kazası
TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
2017-2018 Üretim Yılı Kuraklık Haritası Açıklandı
HARİTADA 181 KÖY VE BÖLGE...
Bağış vurgunu büyüyor
BAĞIŞ VURGUNU BÜYÜYOR
Katil kocaya müebbet hapis
KATİL KOCAYA MÜEBBET HAPİS
banner282

Zeytinyağı Öğrenme Kapasitesini Artırıp Kaygıyı Düşürüyor

Zeytinyağı Öğrenme Kapasitesini Artırıp Kaygıyı Düşürüyor

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:41
Zeytinyağı Öğrenme Kapasitesini Artırıp Kaygıyı Düşürüyor

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE DENEY HAYVANLARI ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMADA, SOĞUK SIKIM SIZMA ZEYTİNYAĞIYLA BESLENEN HAYVANLARDA ÖĞRENME VE BELLEK KAPASİTELERİNİN YÜKSEK, KAYGI DÜZEYİNİN İSE DÜŞÜK OLDUĞU ORTAYA KONDU 
 

ARAŞTIRMA SONUNDA HAZIRLANAN BİLİMSEL RAPORDA, "ANADOLU'DA YETİŞEN ZEYTİNLERDEN ELDE EDİLEN SOĞUK SIKIM SIZMA ZEYTİNYAĞININ, ÇOCUKLARIN BEYİN GELİŞİMİNİ OLUMLU ETKİLEYEBİLECEĞİNİ GÖSTERDİĞİ" İFADELERİNE YER VERİLDİ 
 

DEÜ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. NAZAN UYSAL HARZADIN: "YÜKSEK POLİFENOLLÜ YANİ SOĞUK SIKIM SIZMA ZEYTİNYAĞI, ÖĞRENME VE BELLEĞİ OLUMLU ETKİLEDİ, ANKSİYETE SEVİYESİNİ DÜŞÜRDÜ. DENEY HAYVANLARI ÇOK DAHA KISA SÜREDE HEDEFE ULAŞTILAR VE BİR SONRAKİ HEDEFİ HATIRLAMA KONUSUNDA DA DAHA BAŞARILI OLDULAR"

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmada, ekstra sızma zeytinyağı tüketiminin, öğrenme ve bellek kapasitesini artırdığı, kaygı düzeyini ise düşürdüğü ortaya çıktı.  
DEÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji ve Spor Hekimliği ana bilim dalları ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri, Deneysel Araştırmalar Birimine bağlı laboratuvarlarda, "Anadolu'da yetişen zeytinlerden elde edilen sızma zeytinyağının beyin gelişimine etkisi" konulu bir araştırma yaptı. 
Araştırmada, 27 fareden bazılarına 8 hafta boyunca yüksek polifenollü (bitki kaynaklı biyoaktif bileşik) sızma zeytinyağı, bir bölümüne polifenol seviyesi düşük riviera zeytinyağı ile beslenme programı uygulandı, diğerlerine de yüksek fruktozlu yem verildi. Daha sonra farelere, 5 günlük öğrenme ve bellek deneyleri ile labirent testleri yapıldı. 
Soğuk sıkım sızma zeytinyağı ile beslenen farelerin, labirentteki hedeflere diğerlerine göre daha çabuk ve kolay ulaştığı belirlendi.
Fruktozlu yem ile beslenenlerde ise bellek bozukluğu ve anksiyeteye (kaygı bozukluğu) rastlandı, sızma zeytinyağı tüketenlerde bu şikayetler görülmedi. 
Riviera zeytinyağının ise karar vermeyi olumsuz etkilemesine rağmen anksiyeteyi azalttığı tespit edildi.
Araştırma sonunda hazırlanan bilimsel raporda, "Anadolu'da yetişen zeytinlerden elde edilen soğuk sıkım sızma zeytinyağının, çocukların beyin gelişimini olumlu etkileyebileceğini gösterdiği" ifadelerine yer verildi. 
HEDEFİ HATIRLAMA KONUSUNDAKİ BAŞARI
DEÜ Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinyağının, sağlığa olumlu etkisinin kalp ve damar hastalıklarına ilişkin deneylerde birçok kez kanıtlandığını ancak bunun dışında öğrenme, bellek, anksiyete düzeyine etkisini de araştırmak istediklerini söyledi. 
Çalışmalarında Anadolu'da yetişen zeytinlerden soğuk sıkımla elde edilen sızma yağın olumlu etkisini ortaya koyduklarını belirten Harzadın, şu bilgileri verdi:
"Hayvanlarda ergenliğin sonuna kadar düzenli olarak farklı beslenme biçimleri uyguladık. Daha sonra öğrenme, bellek, anksiyete düzeyini ölçtük. Yüksek polifenollü yani soğuk sıkım sızma zeytinyağı, öğrenme ve belleği olumlu etkiledi, anksiyete seviyesini düşürdü. Deney hayvanları çok daha kısa sürede hedefe ulaştılar ve bir sonraki hedefi hatırlama konusunda da daha başarılı oldular."
Harzadın, sızma zeytinyağı ile beslenenlerde kilo alımının da yüksek olmadığını, ayrıca yaşlanmanın yavaşladığını gözlemlediklerini de anlattı. 
"YOĞURDA KARIŞTIRABİLİRİZ"
Tüm ebeveynlere çocuklarını soğuk sıkım zeytinyağı ile beslemeleri tavsiyesinde bulunan Harzadın, şunları söyledi:
"Her gün bir tatlı kaşığı zeytinyağının çocukların okul başarısını olumlu etkileyeceğini söyleyebilirim. Zeytinyağı ilaç gibi tüketilebilir. Salatada çocuğumuzun ne kadar zeytinyağı tükettiğini tam olarak bilemeyebiliriz. Eğer tatlı kaşığı ile içmek zor geliyorsa yoğurda karıştırabiliriz. Mümkün olduğunca havayla temasını azaltmalıyız. Anadolu'da büyük bir mucize var ve biz bunun değerini bilmeliyiz."  
 

Son Güncelleme: 03.10.2018 12:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de Enflasyon Yüzde 24,52 İle Son 15 Yılın Zirvesinde
Türkiye’de Enflasyon Yüzde 24,52 İle Son 15 Yılın Zirvesinde
AK Parti TBMM Grup Toplantısı
AK Parti TBMM Grup Toplantısı
KKTC'den Çanakkale Kamplarına İki Yılda 10 Bine Yakın Öğrenci Katıldı
KKTC'den Çanakkale Kamplarına İki Yılda 10 Bine Yakın Öğrenci Katıldı
ABD'den 'F-35 Teslimatı Açıklaması'
ABD'den 'F-35 Teslimatı Açıklaması'
Yaz Saati Uygulaması Türkiye’de Sürekli Hale Getirildi
Yaz Saati Uygulaması Türkiye’de Sürekli Hale Getirildi
Türkiye’de Yeni Yasama Yılı Yarın Başlıyor
Türkiye’de Yeni Yasama Yılı Yarın Başlıyor
25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde En İyi Film “Sibel“
25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde En İyi Film “Sibel“
F16'lara Havada Yakıt İkmalinin Fotoğrafı Paylaşıldı
F16'lara Havada Yakıt İkmalinin Fotoğrafı Paylaşıldı
Erdoğan, Merkel İle Çalışma Kahvaltısında Görüştü
Erdoğan, Merkel İle Çalışma Kahvaltısında Görüştü
Dillere Destan Aşkların Müzesi
Dillere Destan Aşkların Müzesi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim